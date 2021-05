"DIRECT. Coronavirus en France : des signaux positifs, les semaines à venir cruciales"

CORONAVIRUS. Si la tendance semble aller vers le positif, et le Covid-19 reculer, la pandémie n'est pas encore partie. Le coronavirus pourrait rester dans nos vies pendant encore au "moins un an" selon certains spécialistes.

Le dernier bilan du coronavirus en France, daté de ce mardi 11 mai, semble prolonger la tendance positive. 19 791 nouveaux cas ont été confirmés en 24 heures, soit 16 499 de plus qu'hier (toujours très faible le lundi) et 4 580 de moins que mardi dernier. La moyenne 7 jours passe à 17 113 cas contre 17 767 hier, soit 3 753,28 de moins que la semaine dernière. Du côté des décès, 251 sont à déplorer ce lundi (hors Ehpad), soit 56 de moins qu'hier et 7 de moins que mardi dernier. 1 239 malades ont été admis à l'hôpital en 24h, soit 114 de plus que la veille et 352 de moins comparé à mardi dernier. Enfin, 285 admissions sont à déplorer en réanimation, soit 20 de plus qu'hier et 70 de moins que mardi dernier. Retrouvez la liste détaillée ci-dessous :

19:38 - AstraZeneca : dans l'attente de l'avis de la HAS pour les moins de 55 ans Demain, la Haute autorité de santé rendra un avis sur une éventuelle vaccination des moins de 55 ans avec le vaccin AstraZeneca, contre la signature d'une décharge. Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, "n'est pas favorable" à cette autorisation, tandis que le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas exclu cette option, bien qu'il soit peu probable qu'elle soit validée. Pour Alain Fischer, l'avantage d'une vaccination par AstraZeneca avant 55 ans "n'est pas évident, alors qu'il est massif au-delà", ce qui explique sa position. (Voir cet article détaillé dans le JDD)

19:13 - Inquiétudes du conseil scientifique sur le calendrier du déconfinement Invitée ce mardi sur Franceinfo, la réanimatrice et membre du conseil scientifique Lila Bouadma a exprimé ses inquiétudes quant au calendrier du déconfinement et ses dates précises dictées à l'avance : "Ces réouvertures sont [programmées] à des dates extrêmement précises, c'est rythmé et c'est ça qui nous rend inquiets. On aurait préféré que ces réouvertures soient guidées par des critères sanitaires. On peut être inquiets et il peut se passer quelque chose". Comme elle, une vingtaine de scientifiques du conseil avaient exprimé ces craintes dans un avis rendu public la semaine dernière.

18:44 - Le Covid long : des symptômes persistants du coronavirus Une étude de l'Inserm publiée dans la revue Clinical Microbiology and Infection, reprise par le quotidien belge Le Soir, étudie les effets du Covid-19 à long terme. Selon cette étude, il existe un lien entre la gravité de la maladie développée et la présence à long terme (au moins six mois) de symptômes dûs à l'infection par le coronavirus. La persistance d'au moins trois symptômes six mois après l'infection "est plus fréquente chez les personnes dont la maladie Covid-19 a nécessité un séjour en réanimation par rapport à ceux qui ont été hospitalisés dans un service de médecine, et chez les patients les plus symptomatiques le jour de l’admission à l’hôpital".

18:37 - L'Assemblée vote contre le pass sanitaire L'Assemblée nationale a voté ce mardi 11 mai contre la mise en place d'un pass sanitaire. BFMTV indique que les députés LaREM ont été lâchés par le MoDem.

18:17 - En Europe aussi, vers une vaccination des enfants ? Les Etats-Unis viennent d'autoriser la vaccination des enfants de plus de 12 ans. En France et en Europe, il se peut que la stratégie de lutte contre l'épidémie amène les autorités sanitaires à y penser. Selon l'avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, non public mais consulté par Libération, les scientifiques estiment qu'il faudrait une immunité de 75% de la population pour endiguer l'épidémie. Selon le rapport, "en considérant la vaccination des enfants et en se plaçant dans des conditions relativement optimistes (adhésion vaccinale de 80% et protection de 90% contre la maladie), on atteindrait tout juste l'immunité de groupe". Pour en savoir plus sur le sujet, découvrez notre article sur la vaccination des enfants contre le Covid-19.

17:48 - Point chiffres : quelle est la situation sanitaire dans les Hautes-Alpes ? Selon le dernier bilan des autorités sanitaires concernant l'épidémie du Covid, 52 patients sont hospitalisés dans les Hautes-Alpes, dont 4 nouveaux admis dans les dernières 24 heures, et 10 malades sont en réanimation. À l'échelle régionale, le taux d'occupation des lits en réanimation était de 92% le 10 mai. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 7 mai 2021, est de 5,1%, environ égal à la moyenne nationale, et le taux d'incidence était de 136,9 cas pour 100 000 habitants. 252 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans les Hautes-Alpes, dont 1 personne dans la dernière journée.

17:21 - Inquiétude du préfet sur l'île de Saint-Martin Le préfet Serge Gouteyron tire la sonnette d'alarme concernant la situation sanitaire sur l'île de Saint-Martin, non loin de la Guadeloupe. Alors que l'épidémie du coronavirus semblait stabilisée sur l'île, avec en moyenne une vingtaine de nouveaux cas par semaine, l'île a enregistré 60 nouveaux cas au cours des sept derniers jours. Selon le préfet, cette reprise de l'épidémie tient à un relâchement des gestes barrière, suite à une accalmie de la crise sanitaire. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré : "Le signal est orange mais s’il devait venir rouge d’ici la fin de cette semaine, je serai obligé de prendre des mesures fortes".

16:31 - Le pont de l'Ascension : un moment clé pour la stratégie vaccinale Le pont de l'Ascension sera l'occasion pour certains Français de revoir leurs proches. Pour autant, les autorités sanitaires appellent la population à ne pas relâcher les gestes barrières ou les efforts en matière de vaccination. Pour ce faire, plusieurs centres de vaccination resteront actifs tout le week-end. En Bretagne par exemple, comme l'a annoncé l'ARS : "Plus de 11 000 nouveaux créneaux supplémentaires seront prochainement ouverts dans les centres de vaccination en région, soit un objectif de près de 140 000 injections au total pour cette semaine". Même chose en Dordogne où la vaccination s'est intensifiée en début de semaine, avant le jeudi férié, et où plusieurs centres de vaccination resteront ouverts malgré le pont. À l'approche de la prochaine étape de déconfinement, le gouvernement souhaite mettre les bouchées doubles en matière de vaccination.

16:12 - Le variant indien peut-être présent en Occitanie Lors de sa conférence de presse, le directeur de l'ARS Pierre Ricordeau a déclaré que 85% des cas de coronavirus en Occitanie étaient infectés par le variant dit anglais, tandis que les variants dits sud-africain et brésilien sont très minoritaires (2,4% des cas). Toutefois, il existe quelques cas de suspicion de variant indien en Occitanie, qui seront prochainement élucidés par séquençage.

15:57 - Epidémie de coronavirus : on fait le point en Occitanie Les indicateurs se sont nettement améliorés dans la région d'Occitanie. Le taux d'incidence dans la région a baissé de 32% en une semaine, avec même trois départements en-dessous de 100 cas pour 100 000 habitants : le Gers, le Lot et les Hautes-Pyrénées, comme le rapporte la Dépêche. Le taux de positivité des tests a également été divisé par deux en une semaine, se situant actuellement à 4% en Occitanie. Actuellement, moins de 1500 personnes sont hospitalisées pour coronavirus dans la région, dont moins d'une centaine de personnes en réanimation.

15:29 - Face à l'épidémie du coronavirus, le gouvernement mise sur la vaccination Le gouvernement souhaite accélérer la campagne de vaccination afin d'assurer une sortie de la crise du coronavirus et un déconfinement dans de bonnes conditions. Sur Twitter par exemple, Jean Castex écrit : "Partout en France, des doses sont disponibles.

N'attendez pas pour vous protéger et protéger les autres." Trouver un rendez-vous pour se faire vacciner peut s'avérer être un casse-tête. Pour vous, Linternaute a regroupé dans son guide pratique les questions les plus fréquemment posées sur la vaccination.

14:57 - Le PDG de BioNTech "ne voit pas l'intérêt de la levée des brevets" Aux yeux de Ugur Sahin, directeur général de BioNTech, la levée des brevets, souhaitée notamment par le président américain Joe Biden, n'aurait pas d'intérêt dans la lutte à court ou moyen terme contre le coronavirus. Son argument est que "la mise en place du processus de fabrication est complexe et il faudrait au moins un an ou même plus pour mettre en place une nouvelle fabrication", révèle 20 Minutes.

14:42 - Bilan mondial de l'épidémie du coronavirus Petit zoom sur la situation de l'épidémie du coronavirus au niveau mondial, dans ce live consacré à l'épidémie en France. Le Covid-19 a fait au moins 3 306 037 morts depuis le début de l'épidémie, dont 10 375 ont été recensés au cours des dernières 24 heures. L'Inde, le Brésil et l'Argentine sont actuellement les pays avec les nombres de décès journaliers les plus élevés.

14:13 - Quelle est la situation de l'épidémie sur l'île de la Réunion ? Selon le dernier bilan du Covid en La Réunion daté d'hier, 167 personnes sont hospitalisées sur l'île du fait du coronavirus, dont 18 nouveaux admis dans les dernières 24 heures, et 39 malades en réanimation. contrairement à la plupart des territoires français de métropole, le taux de positivité des tests est en hausse, mesuré à 5,1% à la date du 7 mai.

13:55 - Pour le moment, le vaccin Pfizer n'a pas besoin de modification "A ce jour, rien n’indique qu’une adaptation du vaccin actuel de BioNTech contre les principaux variants émergents identifiés soit nécessaire," a déclaré le laboratoire allemand dans un communiqué publié ce mardi. Toutefois, le laboratoire travaille à "une stratégie complète pour faire face à ces variants si le besoin s’en faisait sentir à l’avenir", et développe depuis le mois de mars des tests sur "une version modifiée [du vaccin], spécifique aux variants," au cas où cela soit nécessaire à l'avenir.

13:35 - Le spectre d'une quatrième vague, une "équation à paramètres multiples" Lila Bouadma, réanimatrice et membre du conseil scientifique était ce mardi l'invitée de Franceinfo. Selon elle, le déconfinement, tel qu'il est prévu par le gouvernement, est risqué actuellement : "Il va y avoir des cas cet été. Après, est-ce que cela fait une grosse vague, une petite vague, est-ce que c'est absorbable par l'hôpital ? C'est une grande question. En fait, c'est une équation à multiples paramètres." Selon elle, pour éviter une quatrième vague, il faudrait vacciner quotidiennement 500 000 personnes contre le Covid-19, soit 200 000 de plus chaque jour par rapport au rythme actuel. Selon Lila Bouadma, sans accélération du rythme, la situation pourrait être "vraiment catastrophique", avec "une vague probablement très importante".

13:17 - Un vaccin français pour lutter contre l'épidémie du coronavirus Les autorités françaises ont réservé 30 000 doses d'un futur vaccin, XAV-19, mis au point par l'entreprise nantaise Xenothera. A priori, ce vaccin devrait être utilisé pour les patients qui ont déjà contracté le virus, afin de maintenir le Covid-19 sous une forme modérée et éviter que le patient ne développe une forme grave de la maladie. Toutefois, le vaccin XAV-19 n'a pas encore reçu l'aval de l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), ni finalisé son essai clinique, baptisé Polycor. Ces recherches font parties des 15 études considérées par la France comme des "priorités nationales de recherche", pour lesquelles l'Etat a investi.

12:47 - Epidémie du coronavirus dans l'Ain, les derniers chiffres À la date du 10 mai 2021, 184 patients atteints du coronavirus étaient hospitalisés dans l'Ain, dont 20 en réanimation. En Rhône-Alpes, le taux d'occupation des lits de réanimation reste très élevé, à 96,6%. Le taux de positivité des tests est en baisse (5,1%), de même que le taux d'incidence (152,1 cas pour 100 000 habitants), mesurés dernièrement à la date du 7 mai 2021. 597 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont 2 au cours des dernières 24 heures.

12:35 - Transmission du coronavirus en extérieur : quelle proportion des infections ? Différentes études suggèrent que la part des infections qui ont lieu en extérieur est infime, et serait compris entre 0,1 et 1%. Sur Twitter, la médecin Monica Gandhi, spécialiste en maladies infectieuses, en a citées plusieurs. Le New York Times en a profité pour ironiser sur le chiffre de "moins de 10%" qu'avaient donné les autorités de santé publique américaines : "Dire que moins de 10% de la transmission de Covid se produit à l'extérieur revient à dire que les requins attaquent moins de 20 000 nageurs par an. (Le nombre réel dans le monde est d'environ 150.) C'est à la fois vrai et trompeur."