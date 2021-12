"DIRECT. Coronavirus en France : face au variant Omicron, les recommandations drastiques du Conseil scientifique"

COVID. Le Premier ministre, Jean Castex s'est exprimé, vendredi 17 décembre, sur la situation épidémique liée au Covid-19 en France, alors que le variant Omicron devrait "devenir dominant dès le début de l'année 2022". Parmi les mesures annoncées, le pass vaccinal qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif. A l'approche des fêtes, le Conseil scientifique appelle "à des mesures de restrictions".

Carte du coronavirus en France L'essentiel À la suite du Conseil de défense sanitaire tenu ce vendredi 17 décembre, Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Parmi ces mesures, le pass sanitaire va devenir en début d'année un "pass vaccinal", qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, a annoncé le Premier ministre. "Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass", a-t-il indiqué, ajoutant qu'"un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass."

Olivier Véran a affirmé que "le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale" dans une vidéo publiée par Brut, ce samedi. "Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés est plus efficace que de leur mettre une amende de 100 euros quand on les attrape dans la rue. L'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix", a-t-il ajouté.

Une troisième dose de vaccin anti-Covid sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France Inter, ce samedi, évoquant la présence de "plusieurs clusters hospitaliers du variant Omicron". La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte aux enfants de 5 à 11 ans à partir de mercredi "si tout va bien", a indiqué le ministre de la Santé. "Si tout va bien, le 22 après-midi nous démarrons la vaccination des enfants dans des centres adaptés pour les enfants", a-t-il déclaré sur France Inter, ce samedi. Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) avait approuvé, vendredi 17 décembre, l'ouverture de la vaccination à tous les 5-11 ans, tous en insistant sur le fait de laisser le choix aux parents.

Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 58 128 nouvelles contaminations, ce vendredi 17 décembre. Les chiffres communiqués par Santé publique France montrent donc que le nombre de nouveaux cas a baissé depuis la veille (-2 738), mais la moyenne des contaminations continue de progresser : 51 102 nouveaux malades ce vendredi, contre 50 704 la veille. En outre, le taux d'incidence poursuit sa progression. Il est désormais de 520,28 cas pour 100 000 habitants après avoir gagné 4,29 points en 24 heures. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de page.

15:09 - Le Conseil scientifique appelle le gouvernement à instaurer des "restrictions significatives" Dans un avis publié ce samedi, le Conseil scientifique a appelé le gouvernement à instaurer des "restrictions significatives". Pour éviter les clusters, le Conseil scientifique demande aux personnes qui retrouvent des amis de "se faire tester largement le 31 décembre", "de limiter la taille des évènements festifs", ou encore "d’éviter de voir des personnes âgées de plus de 65 ans durant la première semaine de janvier". 14:38 - "Le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale", indique Olivier Véran Alors que les réactions politiques s'enchaînent à la suite des mesures annoncées par Jean Castex, vendredi 17 décembre, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, Olivier Véran a affirmé que "le pass vaccinal est une forme déguisée d’obligation vaccinale" dans une vidéo publiée par Brut. "Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés est plus efficace que de leur mettre une amende de 100 euros quand on les attrape dans la rue. L'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix", a-t-il ajouté. 14:17 - La mairie de Paris annule le feu d'artifice prévu pour le nouvel An La mairie de Paris a annoncé, ce samedi, l'annulation du feu d'artifice et des concerts prévus sur les Champs-Elysées pour la Saint-Sylvestre. Cette décision fait suite aux mesures demandées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. "Au vu de la résurgence de la pandémie et des nouvelles annonces gouvernementales, la Ville de Paris est au regret de devoir annuler l'ensemble des festivités prévues sur les Champs-Élysées le 31 décembre", a indiqué la mairie de Paris. 13:49 - Entre 7 % et 10 % des nouvelles contaminations serait liées au variant Omicron Entre 7% et 10% des nouvelles contaminations par le Covid-19 recensées dans le pays pourraient être liées au variant Omicron, a indiqué, ce samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran, sur France Inter. "Nous avons environ deux semaines de décalage avec l'Angleterre ou le Danemark mais il est parti", a précisé Oliver Véran avant d'ajouter qu'"il va se passer en France ce qu'il s'est passé à l'étranger : une montée très rapide du nombre de cas d'Omicron qui va faire monter le niveau de pression". 13:32 - Pas d'autotests gratuits pendant les fêtes Les autotests de dépistage du Covid-19 réalisés durant la période des fêtes, ne seront pas remboursés par l'Assurance Maladie. "Il n'y aura pas d'autotests gratuits distribués en pharmacie. L'autotest coûte 5,20 euros. Les PCR, les tests antigéniques sont gratuits (pour les personnes vaccinées), on en fait près d'un million par jour, tous les coûts ont été pris en charge depuis le début par la solidarité nationale", a indiqué Olivier Véran, Ministre de la Santé, ce samedi, à France Inter. 13:25 - La vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans ouverte à partir du 22 décembre "si tout va bien" La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte aux enfants de 5 à 11 ans à partir de mercredi. 22 décembre "si tout va bien", a indiqué le ministre de la Santé. "Si tout va bien, le 22 après-midi nous démarrons la vaccination des enfants dans des centres adaptés pour les enfants", a-t-il déclaré sur France Inter, ce samedi. Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) avait approuvé, vendredi 17 décembre, l'ouverture de la vaccination à tous les 5-11 ans, tous en insistant sur le fait de laisser le choix aux parents. 13:05 - La troisième dose de vaccin anti-Covid sera obligatoire pour les soignants et les pompiers Une troisième dose de vaccin anti-Covid sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France Inter, ce samedi, évoquant la présence de "plusieurs clusters hospitaliers du variant Omicron". "Nous allons renforcer l’obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Ecosse, que nous ayons 25 à 30 % des soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu’ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine", a-t-il ajouté.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées vendredi 17 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasse les 51 000 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 162 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Le taux d'incidence a recommencé à augmenter ces 24 dernières heures et est désormais de 520,28 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 4,29 points de plus que la veille. Voici le bilan détaillé :

8 518 840 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 58 128 de plus

121 333 décès au total (Ehpad compris), soit 162 de plus

94 319 décès à l'hôpital, soit 162 de plus

27 014 décès en Ehpad (non actualisé)

15 410 personnes actuellement hospitalisées, soit 268 de plus

2 901 personnes actuellement en réanimation, soit 69 de plus

1 449 nouveaux admis à l'hôpital (+107) et 301 en réanimation (+53)

448 151 personnes sorties de l'hôpital, soit 995 de plus

Taux de positivité des tests : 6,7%, soit 0,02 point de plus

Taux d'incidence : 520,28 cas/100 000, soit 4,29 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 16 décembre, "la progression de la circulation du SARS-CoV-2 s’est poursuivie, avec des indicateurs hospitaliers toujours en hausse". En moyenne, près de 48 700 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 508 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - le taux d'incidence a donc dépassé ceux des pics des 2e, 3e et 4e vague.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 49 et passe à 508 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 49 en S48, soit +13%). Le taux de dépistage a poursuivi sa progression en S49 (7 680/100 000, +10% par rapport à la S48). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,6%, vs 6,4% en S48). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient toujours observés chez les 6-10 ans (1 082, +9%), les 30-39 ans (729, +16%) et les 40-49 ans (632, +15%).

augmente en semaine 49 et passe à 508 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 49 en S48, soit +13%). Le taux de dépistage a poursuivi sa progression en S49 (7 680/100 000, +10% par rapport à la S48). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,6%, vs 6,4% en S48). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient toujours observés chez les 6-10 ans (1 082, +9%), les 30-39 ans (729, +16%) et les 40-49 ans (632, +15%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 7 042 nouvelles hospitalisations en S49 (+12% par rapport à S48, où 6 311 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 662 nouvelles admissions en services de soins critiques (+15% par rapport à S48, où 1 440 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 7 042 nouvelles hospitalisations en S49 (+12% par rapport à S48, où 6 311 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 662 nouvelles admissions en services de soins critiques (+15% par rapport à S48, où 1 440 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 14 décembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 78,0% de la population pour au moins une dose, de 76,4% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 60,5% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.