"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie ralentit, mais l'hôpital reste sous pression"

Invité de CNews ce lundi 31 janvier, le professeur Gilbert Deray, chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière (Paris), a estimé que le "plus dur de la vague était en train de passer". D'après lui, "on va finir par voir le bout de ce variant Omicron".

Sur Radio Classique ce lundi 31 janvier, l'infectiologue a rappelé l'importance de la vaccination, concédant qu'"il y a moins de formes sévères avec Omicron", mais que c'est "beaucoup parce que la population est vaccinée", a-t-elle défendu. Et de marteler : "La vaccination protège à 80 % contre les formes sévères et à 90 % contre les décès. Il n’est pas trop tard pour se faire vacciner".

09:00 - Il faut "continuer le télétravail", selon Anne-Claude Crémieux

Ce lundi 31 janvier, l'infectiologue et membre correspondant de l'Académie nationale de médecine Anne-Claude Crémieux, invitée de Radio Classique, a appelé à continuer d'appliquer au maximum le télétravail, lorsque cela est possible : "Il faut porter le masque en intérieur et lorsque les gens travaillent dans un endroit clos avec d'autres personnes, il faut continuer à avoir un télétravail partiel", a-t-elle estimé. Et d'ajouter : "J'aimerais qu'individuellement, les gens continuent à faire extrêmement attention".