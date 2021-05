"DIRECT. Coronavirus en France : le nombre de cas et d'hospitalisations en baisse, les dernières infos"

CORONAVIRUS. Après une troisième vague, la France semble voir le bout du tunnel. Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 ainsi que d'hospitalisations et de réanimations diminue.

10:20 - La circulation du coronavirus reste active en Matheysine (Isère) Une opération de dépistage va être organisée lundi dans la Matheysine (Isère) alors que le Covid-19 circule activement dans certaines communes de ce territoire, comme le rapporte France 3 Régions. L’Agence régionale de santé (ARS) invite "le plus grand nombre d'habitants" à venir se faire tester. Des médiateurs de lutte anti-Covid vont se rendre sur place, notamment pour effectuer des tests antigéniques dont les résultats seront communiqués sous 15 minutes, précisent nos confrères.

L’épidémie de Covid-19 décroît enfin en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, communiqué le 29 mai, 10 675 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit 593 contaminations de moins que la veille, et 1 936 de moins par rapport au bilan de samedi dernier. La moyenne des cas sur sept jours passe ainsi à 9 087, contre 9 364 la veille, ce qui confirme, là encore, la régression de l’épidémie. Le bilan des décès est, lui aussi, en baisse avec 30 morts de moins que la veille, et 18 de moins que samedi dernier. Enfin, les admissions à l’hôpital et en réanimation sont également en baisse ce samedi, avec 205 entrées de moins à l’hôpital et 62 entrées de moins en réanimation, par rapport à la veille. Les chiffres détaillés du bilan de l’épidémie de coronavirus en France :

5 657 572 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 10 675 de plus

109 358 décès au total (Ehpad compris), soit 68 de plus

82 946 décès à l'hôpital, soit 68 de plus

16 847 personnes actuellement hospitalisées, soit 425 de moins

3028 personnes actuellement en réanimation, soit 76 de moins

334 nouveaux admis à l'hôpital (-205) et 93 en réanimation (-62)

369 789 personnes sorties de l'hôpital, soit 680 de plus

Taux de positivité des tests : 3,3%, soit -0,04 point(s) de moins

Taux d'incidence : 98,65 cas/100 000, soit -2,78 point(s) de moins

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.