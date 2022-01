"DIRECT. Coronavirus en France : nouveau Conseil de défense sanitaire, levée ou renfort des restrictions ?"

09:25 - Delta : une infection protègerait mieux qu'une injection de vaccin, selon une étude américaine

Une étude américaine publiée par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) a comparé le risque de contracter le variant Delta en fonction de si la personne était non-vaccinée, vaccinée, ou avait déjà été infectée par le Covid-19. D'après les résultats de cette étude, les vaccinés (mais jamais infectés) auraient ainsi six fois moins de risque que les non-vaccinés de l’attraper en Californie, et environ cinq fois moins à New York. Un risque encore davantage réduit pour les personnes préalablement infectées et non vaccinés : 29 fois moins de risques de le contracter en Californie et 15 à New York.

Cependant, les CDC rappellent que les vaccins anti-Covid restent "la stratégie la plus sûre" de lutte contre le virus, s'étant révélés sûrs - là où contracter le virus expose au risque de faire une forme grave.