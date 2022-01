"DIRECT. Coronavirus en France : nouveau record de contaminations, le masque obligatoire dès 6 ans"

La ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon a indiqué sur Twitter avoir été testée positive au Covid-19, et s'isoler tout en en assurant ses fonctions à distance.

Le ministère de l'Éducation a recommandé d'éviter l'organisation des traditionnelles réunions parents-professeurs, vendredi 31 décembre. "Les réunions avec les parents d’élèves, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un brassage important de personnes et posent la question du respect de la distanciation physique. Elles sont donc vivement déconseillées", a indiqué le ministère de l'Éducation.

À partir du lundi 3 janvier, le masque sera obligatoire à partir de 6 ans dans de nombreux lieux publics, contre 11 ans auparavant, selon le décret publié ce samedi au Journal Officiel. Parmi les lieux concernés : les transports publics, les établissements accueillant du public, les enceintes sportives, les lieux de culte et l'extérieur, en fonction des régions.

10:32 - Le taux d'incidence a dépassé les 1 000 pour 100 000 habitants

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées, vendredi 31 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasse les 141 291 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 189 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Le taux d'incidence a fortement augmenté ces 24 dernières heures et est désormais de 1 144 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 182 points de plus que la veille.