"DIRECT. Coronavirus en France : près de 50 000 nouvelles contaminations, vers de nouvelles mesures ?"

COVID. Face à une "progression fulgurante" du Covid-19 en France, un conseil de sécurité sanitaire se tiendra ce lundi 6 décembre afin de " savoir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires ", a indiqué Jean Castex. Ce vendredi, la France a enregistré 49 858 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce lundi 6 décembre, face à la progression du coronavirus en France, un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra afin de « savoir s’il y a lieu de prendre des mesures complémentaires », a expliqué le Premier ministre Jean Castex.

La France fait face à "une progression fulgurante" du Covid-19, a indiqué Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce vendredi. En effet, les derniers chiffres dévoilés par Santé publique France, vendredi 3 décembre, font état de 49 858 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures. Le taux d'incidence national a dépassé les 350 contaminations pour 100 000 habitants, 366,8 exactement, dépassant le pic de la 3e vague. Le bilan détaillé en bas de cette page.

La situation dans les hôpitaux continue de se dégrader. La barre des 2 000 personnes en réanimation a été dépassée ce vendredi avec un total de 2 058 personnes en urgence absolue soit une hausse de 124 personnes en réanimation en 24 heures. Cette barre n'avait plus été atteinte depuis la mi-septembre.

La France est concernée par l'arrivée sur son territoire du variant Omicron. Pour l'heure, douze cas ont été détectés selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé, ce vendredi.

15:07 - Pour Jean-Paul Hamon, "le Moderna est un très bon vaccin" Invité de LCI ce samedi, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon a tenu à répéter que "le vaccin Moderna est un très bon vaccin, il faut le dire". Et de préciser : "On fait des demi-doses pour les gens qui ont la troisième dose mais c'est un très bon vaccin et efficace et on le fait aux moins de trente ans." 14:34 - Laurent Voulzy testé positif au coronavirus après deux concerts dans les Côtes-d'Armor et le Morbihan Le chanteur Laurent Voulzy a été testé positif au coronavirus après deux concerts à Tréguier, dans les Côtés-d'Armor, et à Pontivy, dans le Morbihan. L'agence régionale de santé de Bretagne a demandé aux spectateurs présents lors de ces prestations de se faire tester. 14:01 - Le couvre-feu est prolongé jusqu'au 8 décembre en Martinique Le couvre-feu, de 19 heures à 5 heures, a été prolongé par le préfet de la Martinique, ce samedi après-midi, "afin de limiter le risque de troubles à l'ordre public durant la nuit et réduire les risques pour les personnes et les biens", précise-t-il sur son compte Twitter. #Couvrefeu Afin de limiter le risque de troubles à l'ordre public durant la nuit et réduire ls risques pour les personnes et les biens, l'interdiction de circulation entre 19h et 5h sur l'ensemble du territoire de la Martinique est prolongée jusqu'au mercredi 8 décembre 2021 à 5h pic.twitter.com/YB6eQOiopE — Préfet de la Martinique (@Prefet972) December 4, 2021 13:17 - L'obligation du pass sanitaire dans les stations de ski entre en vigueur ce samedi Le pass sanitaire vous sera demandé dans les stations de ski à partir de ce samedi. Domaines skiables de France (DSF) a annoncé que des contrôles ont été mis en place. 12:46 - Gabriel Attal fait part d'une "organisation drastique" avec les pays d'Afrique australe Pour expliquer les nouvelles mesures que doivent scrupuleusement respecter les passagers en provenance des pays dits "rouge écarlate, Gabriel Attal a indiqué, ce samedi matin : "Nous mettons en place une organisation drastique" avec les pays d’Afrique australe. Les arrivants seront obligés, notamment, de se soumettre à un test et un isolement.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées vendredi 3 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et passe à 38 887 nouveaux cas, contre 36 683 hier. Ces dernières 24 heures, 113 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 10 de plus qu'hier et 54 de plus que vendredi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 1 153 nouveaux patients ont été admis, soit 203 de plus qu'hier, et 409 de plus que vendredi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 823 388 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 49 858 de plus

119 457 décès au total (Ehpad compris), soit 127 de plus

92 508 décès à l'hôpital, soit 113 de plus

26 949 décès en Ehpad, soit14 de plus

11 103 personnes actuellement hospitalisées, soit 313 de plus

2058 personnes actuellement en réanimation, soit 124 de plus

1153 nouveaux admis à l'hôpital (+203) et 281 en réanimation (+88)

438 044 personnes sorties de l'hôpital, soit 681 de plus

Taux de positivité des tests : 6,11%, soit 0,11 point de plus

Taux d'incidence : 366,82 cas/100 000, soit 23,67 point de plus



Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 2 décembre, la France fait face à une "nouvelle forte progression du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain et [une] augmentation marquée des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques". En moyenne, près de 30 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 311 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - la majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à 300.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%).

Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 30 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,4% de la population pour au moins une dose, de 75,8% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 42,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

