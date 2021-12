"DIRECT. Coronavirus en France : un taux d'incidence record, de nouvelles mesures annoncées ce lundi ?"

COVID. Ce dimanche 26 décembre, le coronavirus a battu un nouveau record en France, celui du taux d'incidence. Il est désormais de 712,25 cas pour 100 000 habitants. Face à ce raz-de-marée épidémique, le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles mesures restrictives à l'issue du conseil de défense sanitaire de ce lundi, à 16 heures.

11:09 - Plus de 22 millions de doses de rappel ont été réalisées Le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé les derniers chiffres de la vaccination en France, ce dimanche 26 décembre. Ainsi, 22 002 825 doses de rappel ont été administrées. Par ailleurs, 52 718 794 premières injections ont été réalisées. ???? Campagne de vaccination contre le #COVID19 | Au 26 décembre :

10:55 - Les gestes barrières ne sont plus respectés "On est surtout noyés encore aujourd'hui par les bronchiolites, les grippes et les gastro-entérites. Ces pathologies infectieuses montrent que les mesures barrières ne sont pas si bien respectées que ça", a estimé Robert Cohen, pédiatre-infectiologue et président du Conseil professionnel de Pédiatrie, sur France Inter

10:41 - "On attend des mesures plus contraignantes", assure Djillali Annane Djillali Annane, chef de service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, était invité sur Cnews ce lundi matin pour exprimer son avis sur les potentielles mesures que pourrait prendre le conseil de sécurité sanitaire de cet après-midi. "On attend des mesures plus contraignantes, non pas pour les Français mais surtout contre Omicron, pour casser la vague et prévenir la paralysie de la société fin janvier" et ce malgré "la détresse de certaines profession qui sont à nouveau freinées dans leur travail".

10:27 - "Ce n'est pas parce qu'on a pas de facteur de risques qu'on n'est pas à risques" prévient Dominique Costagliol Invitée de la matinale de France Inter ce lundi 27 décembre, l'épidémiologiste Dominique Costagliola a tenu à rappeler quelques faits : "43% des personnes qui ont été hospitalisées avec le Covid durant la première vague avaient moins de 50 ans et aucun facteur de risque durant. Il ne faut pas se dire qu'on n'a pas de risque si on n'a pas de facteur de risque. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient"