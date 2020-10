"DIRECT. Covid en France : 117 morts et plus de 1 000 nouvelles admissions à l'hôpital"

COVID FRANCE. Alors qu'une nouvelle prise de parole présidentielle est attendue mercredi, avec peut-être de nouvelles mesures pour endiguer la reprise du Covid-19, Santé publique France a annoncé mardi soir 117 décès et plus de 1 000 nouvelles admissions à l'hôpital en 24 heures.

CORONAVIRUS. Le bilan du coronavirus en France, dévoilé ce 13 octobre, fait état de près de 13 000 cas supplémentaires et de 117 morts de plus depuis le bilan de la veille (en comptant les décès en Ehpad, mis à jour le mardi). Plus de 1000 admissions supplémentaires à l'hôpital sont enregistrées en 24 heures. Le taux de positivité des tests au niveau national atteint 12%...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1 168 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 226 admissions en réanimation.

Le dernier bilan du coronavirus en France, dévoilé mardi 13 octobre en soirée, annonce plus de 1 000 nouvelles hospitalisations. En brut, ce sont très exactement 1 168 hospitalisations de plus qui ont été enregistrées en 24 heures. De même, 117 décès sont à déplorer depuis lundi. À noter cependant que les chiffres du mardi sont toujours à prendre avec précaution puisque ce jour-là, tout comme les vendredis, les Ehpad livrent également leurs derniers chiffres, ce qui a pour conséquence de gonfler artificiellement le bilan du jour. Voici les derniers chiffres de Santé publique France :

20:46 - Perpignan : un peu moins d'une centaine de personnes contaminées dans un Ehpad L'inquiétude est toujours d'actualité dans les Ehpad. À Perpignan, l'un de ces établissements suscite davantage de souci. Selon L'Indépendant, 87 personnes y ont été testées positives. Dans le détail, on parle de 67 pensionnaires et de 20 salariés. Néanmoins, Guillaume Dubois, le directeur de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé, aurait tenu à rassurer sur le fait que les cas en question ne présenteraient pas de formes graves du Covid.

20:24 - "A priori", Jean-Michel Blanquer exclut de potentielles nouvelles mesures pour l'école Invité de RTL mardi soir, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a exclu, "a priori", l'idée qu'Emmanuel Macron fasse de nouvelles annonces concernant les écoles. Celles-ci devraient donc être épargnées par de potentielles futures mesures pour lutter contre le Covid, alors que les vacances de la Toussaint arrivent en fin de semaine. "Dans les écoles, collèges et lycées, la situation est sous contrôle", a assuré mardi soir Jean-Michel Blanquer.

20:03 - La piste d'un couvre-feu à 20 heures à Paris étudiée ? Alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole dans une interview organisée mercredi soir, des sources concordantes de RMC et BFM affirment mardi que l'exécutif étudierait la piste d'un couvre-feu à partir de 20 heures à Paris. L'idée serait de "provoquer un électrochoc".

19:51 - Comme chaque mardi, des chiffres à prendre avec précautions Les mardis sont un peu particuliers en ce qui concerne le bilan quotidien de Santé public France. Et pour cause, ce jour-là, les Ehpad délivrent aussi leurs derniers chiffres, ce qui tend parfois à gonfler le bilan quotidien. Ainsi, ce mardi, au nombre de décès et de cas supplémentaires recensés au cours des dernières 24 heures à l'hôpital, 33 décès de plus, enregistrés entre vendredi et ce mardi en Ehpad, sont rapportés. Du côté du nombre de cas, les Ehpad en recensent désormais 48 845. À noter que le phénomène se produit également les vendredis.

19:32 - Plus de 1 000 hospitalisations en 24 heures Si officiellement Santé publique France rapporte que 8 949 hospitalisations sont en cours, soit 278 de plus en 24 heures, il ne s'agit là que de chiffres nets, obtenus une fois les 812 personnes également sorties de l'hôpital au cours de la dernière journée enlevées. L'organisme précise qu'en brut, ce sont en fait 1 168 hospitalisations de plus qui ont été enregistrées entre lundi et mardi, soit plus de 1 000 en 24 heures donc !

19:16 - Le prochain salon de l'Agriculture annulé Selon une information dévoilée par RTL ce mardi en début de soirée, et confirmée par les organisateurs à l'AFP, le 58e salon de l'Agriculture n'aura pas lieu. L'événement, qui met chaque année à l'honneur les produits et le savoir-faire des terroirs français, devait initialement se tenir à la porte de Versailles, à Paris, en février prochain. Néanmoins, RTL croit savoir que des marchés fermiers seront tout de même organisés dans la capitale. De même, le Concours général des produits ne devrait pas être totalement abandonné. Celui-ci pourrait ainsi être délocalisé en régions.

19:01 - 81% des enseignants français estiment qu'ils sont mal protégés face au coronavirus À la veille d'une nouvelle interview d'Emmanuel Macron, un sondage réalisé début octobre par le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (Snuipp-FSU) révèle ce mardi que parmi les quelque 10 419 personnes interrogées, plus de 8 enseignants français sur 10 pensent qu'ils sont mal protégés face au coronavirus. Dans le détail, 3% estiment être "très protégés", 13% "un peu protégés", 33% "plutôt mal protégés", 48% "très mal protégés" et 3% "ne se prononcent pas".

18:42 - "Contact tracing" : depuis mai, l'Assurance maladie a appelé plus de deux millions de Français Dans le cadre du traçage des contacts Covid, l'Assurance maladie mène un travail de longue haleine depuis le 13 mai dernier. En témoignent les chiffres qu'elle a dévoilés ce mardi. Si 550 000 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus, plus de 1,5 million de cas contacts ont été joints par téléphone. En tout, c'est donc plus de deux millions de personnes qui ont été identifiées puis directement appelées par l'un des 8 750 conseillers de l'Assurance maladie, mobilisés à temps plein. Des appels qui dureraient entre 20 et 30 minutes en moyenne. Quotidiennement, 70 000 seraient passés en France.

18:22 - À Toulouse, la levée de bouliers du corps enseignant d'un établissement en pleine épidémie de coronavirus Élèves entassés, pas de désinfection de matériel, cantine sur-peuplée... "On a des distributeurs de gel à l’entrée du bâtiment mais ils sont vides depuis une dizaine de jours", dénonce encore Kamel Tahar, professeur d’économie et gestion, auprès de franceinfo. Dans le lycée Bellevue de Toulouse, 30 des 40 enseignants de la section professionnelle ont exercé leur droit de retrait mardi 13 octobre pour dénoncer le manque de rigueur de l'établissement sur le protocole sanitaire mis en place pour lutter contre le coronavirus. En cause ? Un manque plus général d'agents territoriaux, à qui il revient normalement de s'assurer de tout cela. Les enseignants s'estiment en danger. La région devrait quant à elle prochainement les rencontrer, croit savoir franceinfo.

18:02 - Combien de malades du Covid-19 en service de réanimation ? Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, le nombre de patients en réanimation est passé au-dessus de la barre symbolique des 1 500. Avec 47 malades en réanimation en plus en 24 heures annoncés hier, on compte désormais 1 539 patients dans cette situation en France. Un chiffre qui témoigne une fois de plus de l'ampleur qu'est en train de reprendre l'épidémie dans le pays.

17:56 - Un couvre-feu est "envisageable" selon Schiappa Invitée sur LCI ce matin, Marlène Schiappa a répondu à la question du moment : un couvre-feu va-t-il être mis en place dans les villes en alerte maximale et notamment à Paris ? "Tout est envisageable. Honnêtement, je crois que tout est sur la table et rien n'est à exclure. Le virus évolue. Il y a beaucoup de gens qui respectent, avec beaucoup de précaution, l'ensemble des mesures sanitaires. Mais on observe que cela ne suffit pas. Donc, effectivement, il y a d'autres mesures qui sont sur la table et envisagées très localement", a expliqué la secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Intérieur.

17:14 - Baisse du nombre de tests à Nice Alors que l'on évoquait récemment une baisse notable des indicateurs à Nice, les habitants de la ville se font de moins en moins tester, fait remarquer France 3 ce mardi, prenant exemple sur le centre de dépistage du Covid-19 déployé au Palais des Expositions, où les tests quotidiens sont passés de 150 en septembre à 70 aujourd'hui. Mylène Baldi, chargée de mission ''test Covid'' à Nice, évoque comme raison une baisse de fréquentation des personnes non-prioritaires. "Aujourd’hui on a davantage des personnes qui soit, présentent véritablement des symptômes, soit sont en lien avec un cas contact, ou ce sont des arguments de type professionnel ou de mouvement et de voyage", assure-t-elle à France 3, qui a également interrogé Michel Carlès le chef du service d’infectiologie du CHU de Nice, pour qui l'embellie est à surveiller. "La situation est assez stable, il n’y a pas d’indication que la situation s’aggrave. On voit d’une manière positive le fait de ne pas avoir d’augmentation persistante des cas. Mais c’est trop tôt pour dire qu’il y a une franche régression de la circulation virale", fait-il savoir.

16:59 - Des masques transparents pour les proches de malades d'Alzheimer L'association France Alzheimer de Dordogne va financer, avec l'aide de l'Agence régionale de santé, l'achat de masques transparents pour venir en aide aux proches des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ces derniers peuvent éprouver des difficultés à reconnaître leurs proches lorsqu'ils portent un masque opaque, couvrant une partie de leurs visages. Comme le précise France Bleu, ces masques seront également distribués aux professionnels des EHPAD chargés des patients Alzheimer.

16:30 - Des nouvelles de l'appel aux volontaires pour le vaccin de l'Inserm En deux semaines, l'appel aux volontaires pour la phase des essais cliniques du projet de vaccin piloté par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a rencontré un franc succès. "25 000 participants de tous les âges se sont inscrits sur la plateforme signe que la recherche d’un vaccin contre cette infection virale nous concerne tous", écrit l'institut dans un communiqué ce mardi.

16:05 - Les États-Unis investissent dans un traitement d'AstraZeneca Le gouvernement américain a annoncé investir près d'un demi-milliard de dollars dans la mise au point et la distribution à large échelle d'un traitement contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca. Le médicament en question, AZD7442, est une combinaison de deux anticorps à longue durée dérivés de patients convalescents du Covid-19. Les Etats-Unis par cet investissement promettent de contribuer au développement et à la distribution de 100 000 doses d'ici la fin 2020 et peut en acquérir un million de plus en 2021.

15:51 - Le Covid-19 "touche tout le monde" A l'occasion des Questions au gouvernement, Jean Castex a assuré devant les députés que les services hospitaliers observaient "un rajeunissement des patients dans les services de réanimation". Selon le chef du gouvernement, le Covid-19 "touche tout le monde", implorant "la mobilisation générale" pour lutter contre sa propagation. Et d'ajouter : "De grâce, ne faisons pas croire, alors que la deuxième vague du coronavirus est là, qu’on peut recruter des anesthésistes et des réanimateurs et les former en trois mois".

15:23 - Véran sur le vaccin Devant les députés de l'Assemblée nationale, Olivier Véran a abordé la question du vaccin contre le Covid-19, dont plusieurs projets sont bien avancés. Pragmatique, le ministre de la Santé a tenu à rappeler qu'un vaccin serait proposé aux Français "lorsqu'un vaccin aura démontré qu'il est efficace et sûr".

14:58 - 300 volontaires pour des essais cliniques sont recherchés à Tours Le CHRU de Tours participe depuis le 1er octobre à des essais cliniques sur la recherche d'un vaccin et recherche des volontaires. On essaye de prendre des vaccins à l'étude qui sont au plus proche de la vraie vie. "Pour couvrir à la fois des sujets bien portants, mais aussi ceux qui présentent des co-morbidités puisque qu'ils seront plus à risque de complications face à la covid-19" explique Louis Bernard, chef du service infectiologie de Tours.

14:23 - Nouveau bilan mondial du Covid-19 Selon le dernier bilan réalisé par l'AFP à partir de chiffres officiels, le Covid-19 a provoqué à ce jour la mort de 1,081 millions de personnes à travers le monde. 37,9 millions de cas de contamination ont été recensés, dont au moins 26,1 millions considérés comme guéris. Les Etats-Unis occupent toujours la première place des pays les plus touchés avec 215 089 décès.

13:52 - Un médicament antimicrobien donne des effets prometteurs sur le Covid Utilisé contre des ulcères à l'estomac et des infections bactériennes, la ranitidine bismuth citrate (RBC) montre des résultats prometteurs contre le Covid-19 à l'issue de tests réalisés sur les animaux par des chercheurs à Hong-Kong. "La RBC peut faire baisser la charge virale dans le poumon du hamster infecté" expliquent les chercheurs, cités en France par l'AFP.