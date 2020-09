"DIRECT. Covid en France : 5000 nouveaux cas, que retenir des nouveaux chiffres ?"

CORONAVIRUS FRANCE. Les chiffres du Covid-19 en France traduisent une montée progressive qui pourrait atteindre un pic au mois de janvier. Les dernières infos en direct.

19:18 - Des tests salivaires rapides pour détecter un cas de Covid-19 : l’alternative efficace aux tests PCR ? Les épidémiologistes s’accordent pour dire que le dépistage à grande échelle est la clé pour endiguer l’épidémie, en plus des mesures barrières. Pour les tests virologiques, il existe également des alternatives plus rapides que les PCR afin de détecter une infection active et contagieuse. Des études ont en effet constaté que les tests PCR étaient lents, compliqués et imprécis. Cette stratégie de dépistage se révélait être chronophage. 18:48 - Les derniers chiffres sont tombés, la tendance à la hausse se confirme Santé Publique France a publié leur dernier bilan en date du 1er septembre 2020. Ces chiffres recensent un total de 281 025 cas de coronavirus diagnostiqués et confirmés par test, soit 4 982 malades de plus en 24 heures. 30 661 sont décédées sur le territoire français depuis le début de la pandémie. 424 personnes sont en réanimation sur les 4 604 personnes prises en charges dans les hôpitaux. 18:33 - 53 nouveaux clusters ont été signalé en France au cours de ces dernières 24 heures Ce mardi 1er septembre 2020, le gouvernement fait état de 378 foyers de contamination au coronavirus en cours d'investigation, dont 53 nouveaux en 24h sur le territoire français. Une légère baisse du nombre global de foyers actifs a été relevé. 57 départements sur 104 sont néanmoins passés en situation de vigilance, soit plus de la moitié de la France, depuis le déconfinement le 11 mai 2020. 18:18 - Le groupe PSA Mulhouse s’engage dans la production de masques pour l'ensemble de ses salariés Le port du masque est obligatoire dans les entreprises, et ce, depuis le 1er septembre 2020. PSA a ainsi annoncé pouvoir respecter cette mesure sanitaire en lançant sa propre production de masques chirurgicaux. L’entreprise compte plus de 200 000 salariés à travers le monde qui nécessitent 2 à 4 masques par jour. Leurs besoins sont évalués à dix millions de masques mensuels. 18:03 - La pandémie de la Covid-19, un accélérateur de la cybercriminalité Depuis les prémices de cette crise liée au coronavirus, les experts ont relevé une augmentation des cyber-risques liée à la pandémie mondiale de Covid-19. Le pays a ainsi fait face, depuis le début de l’année 2020, à une monétisation croissante par les cybercriminels de leurs attaques, en utilisant par exemple, des logiciels de rançon. 17:48 - Les professionnels de santé appelés à "renforcer" les services hospitaliers Le ministère de la Santé entend mobiliser les soignants en vue d'une potentielle recrudescence de l'épidémie de Covid en France qui conduirait à une surcharge des services hospitaliers. Le gouvernement a lancé un appel à tous les professionnels de santé pour les inciter à s'enregistrer comme renfort en cas de nouvelle crise hospitalière. #Covid19 | Vous êtes un professionnel de santé ?

Portez-vous volontaire pour renforcer les équipes des hôpitaux et cliniques en cas de crise.

????Enregistrez-vous dès maintenant sur : https://t.co/7WpZqsPVus — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 1, 2020 17:31 - Nouveau cluster dans le Gers En marge d'une fête d'anniversaire ayant réuni une soixantaine de personnes dans le Gers, sept cas de Covid-19 ont été identifiés par l'Agence régionale de santé Occitanie. "L’ensemble de ces personnes, dont certaines résident dans un autre département, ont été contactées pour se faire dépister. L’enquête autour des cas contact est en cours", précise l'ARS. Le département du Gers est actuellement en vigilance modérée. 17:10 - Le Covid-19 pourrait nuire à des avancées médicales majeures L’OMS a publiquement fait savoir que la pandémie de coronavirus risquait de compromettre des avancées médicales majeures réalisées ces dernières décennies. “Une perturbation même modeste des services de santé essentiels pourrait entraîner une augmentation de la morbidité et de la mortalité due à des causes autres que le COVID-19 à court, moyen et long terme", alerte un rapport publié hier. 16:59 - Fermeture sanitaire d'un établissement scolaire à Bordeaux Sud Ouest rapporte qu'un cas de coronavirus a été identifié au sein du personnel d'un établissement scolaire de Bordeaux, provoquant sa fermeture sanitaire dès ce mardi, alors que les élèves étaient attendus pour la rentrée. La procédure classique a été appliquée, à savoir la mise en quatorzaine des cas contact de la personne contaminée. La réouverture de l'établissement scolaire n'interviendra pas avant le lundi 7 septembre, le temps que l'ensemble du personnel soit testé. 16:51 - Le Gard renforce ses mesures sanitaires Le département du sud de la France, devant la dégradation de la situation liée au Covid-19, a décidé de renforcer les mesures sanitaires déjà en vigueur. Désormais, le port du masque est obligatoire lors des rassemblements de plus de 10 personnes, dans les lieux recevant du public même en extérieur et dans un rayon de 30 mètres des entrées et sorties des crèches et des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées. 16:16 - Des reconfinements, oui, mais pas généralisés dit l'OMS Alors que la question du reconfinement se pose de plus en plus, le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé n'a pas jugé nécessaires des confinements généralisés pour lutter contre la résurgence actuelle du Covid-19. Hans Kluge, interrogé par Sky News, s'est dit "optimiste" pour la suite, "mais nous ne pouvons pas exclure des confinements localisés", a-t-il tout de même tenu à préciser. Et d'estimer : "Le jour où nous vaincrons la pandémie ne sera pas nécessairement celui [de la découverte] d'un vaccin". 15:59 - Les chiens, comme moyen efficace de détecter les cas de coronavirus Et si les tests de positivité au coronavirus étaient réalisés par des chiens ? Cette méthode efficace a déjà fait l'objet de nombreuses expériences qui donnent pour le moment des "résultats prometteurs". Des chiens ont ainsi été entraînés à détecter par l'odorat les personnes atteintes de la Covid-19. Les Académies vétérinaires et de médecines sollicitent ainsi aujourd'hui "le développement de ce nouveau test afin de le mettre en œuvre dans les meilleurs délais". 15:34 - 35 nouveaux cas de Covid-19 à la Réunion La préfecture et l'Agence régionale de santé de la Réunion font savoir ce mardi après-midi que 35 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés sur l'île sur ces dernières 24 heures. 1 714 contaminations ont été recensées depuis le début de l'épidémie et 19 foyers sont encore actifs. 15:08 - La fréquentation des hôtels en France a subi une chute de 73% Le nombre de réservations dans les hôtels français a baissé de 73% en juin 2020 par rapport à juin 2019, révèle une enquête de l’Insee publiée tout récemment. Les hôtels haut de gamme ont davantage souffert. Ils ont perdu 83% de leurs visiteurs par rapport à l'année dernière. Cette absence de clientèle a particulièrement impacté la région francilienne. 14:12 - L'açaï, efficace contre le Covid-19 ? C'est la dernière piste pour lutter contre le coronavirus : l'açaï. Cette baie d'origine sud-américaine, désormais répandue et consommée dans le monde entier pour ses bienfaits, pourrait s'avérer efficace, à en croire des chercheurs canadiens, qui planchent actuellement sur le sujet, sur la base de précédentes études ayant démontré l'action anti-inflammatoire du fruit. “C'est un simple essai. Mais les baies de l'açaï ne coûtent pas cher et sont facilement accessibles à tous, sont sûres, donc ça valait la peine d'essayer”, assure le chercheur Michael Farkouh de l'université de Toronto, cité par l'AFP. L'étude en elle-même doit durer un mois et concerne 500 patients Covid recrutés à cet effet. La moitié d'entre eux ont reçu un traitement à base d'açaï, le reste un placebo. Les résultats sont attendus pour la fin de l'année. 13:49 - Deux joueurs du PSG suspectés d’être atteints par le coronavirus Le PSG a annoncé que deux de ces joueurs, dont l'identité n'a pas encore été révélée, avaient été mis en quarantaine. Les deux footballeurs, qui pour le journal L'Equipe sont Di Maria et Paredes, ont eu des symptômes alarmants, signalant une possible contamination au coronavirus. Le club est actuellement dans l'attente des résultats qu’il espère négatifs. 13:33 - Un nouveau cluster s’est formé en Guadeloupe et provoque des inquiétudes La préfecture et l’Agence régionale de santé de Guadeloupe ont aujourd’hui annoncé la découverte d’un nouveau cluster. Il contient au moins six jeunes atteints par la maladie. Cette augmentation exponentielle de cas a été repérée après le dépistage positif d'une personne qui s’était rendue sur l'île de Saint-Martin pour y faire la fête en compagnie de dizaines d’autres personnes. 13:10 - "On a des souplesses" sur le port du masque en entreprise La ministre du Travail Elisabeth Borne, invitée de LCI ce mardi, est revenue sur le port du masque désormais obligatoire en entreprise. "Quand on est dans un open space, la règle, c'est le port du masque mais s'il y a une bonne aération, des protections : on a des souplesses. Ce sont des règles de bon sens", a-t-elle expliqué. 12:44 - La Gironde peine à endiguer l’épidémie de coronavirus Sur l’ensemble du département de la Nouvelle-Aquitaine, le dernier bilan fait état de 52 patients hospitalisés dont 5 nouveaux admis dans la journée. Neuf habitants malades sont actuellement en réanimation, soit 2 de plus qu’hier. 165 personnes infectées par la Covid-19 sont décédées depuis le début de l’épidémie, soit 1 personne de plus en 24 heures. 12:01 - 9 000 spectateurs du Top 14 vont se réunir dimanche soir, malgré le coronavirus La rencontre de Top 14 entre Brive et Bayonne pourra accueillir jusqu'à 9 000 spectateurs dimanche. La préfecture de Corrèze a donné son feu vert pour ce dépassement de la jauge maximale de 5 000 personnes dans une enceinte. Elle avait été instaurée ce 11 juillet dernier par le gouvernement pour endiguer la pandémie de la Covid-19 en France. LIRE PLUS

Santé Publique France rappelle que "bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers (nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation) sont en augmentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la plus intense". Autre élément, la progression de l’incidence est plus marquée chez les jeunes adultes : les experts craignent que les contaminations des publics les plus fragiles, qui vont survenir dans les prochaines semaines après la multiplication des cas contacts, n'entraînent une aggravation de l'épidémie. Au Parisien, le Pr Lecure, infectiologue dans la même hôpital, se disait aussi inquiet il y a peu : "Si, collectivement, nous ne sommes pas plus vigilants face au virus, je crains un feu d'artifice, aux alentours du 15- 20 septembre. Cela correspond à la fin des vacances, au retour au boulot, aux temps d'incubation et d'évolution vers une forme grave de la maladie", disait-il.

Le coronavirus continue de progresser fortement en France et cette progression concerne désormais toutes les régions. Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié vendredi 28 août un point épidémiologique hebdomadaire sur le Covid-19, plus détaillé que les chiffres livrés au quotidien. Ce point, qui porte sur la semaine 34 (du 17 au 23 août 2020), livre une série d'éléments qui permettent de mieux saisir encore la progression du virus :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 augmente. Il est passé de 17 165 en semaine 33 à 26 890 en semaine 34 (soit +57% et 58% pour la seule métropole). Santé publique France note aussi une nette augmentation du nombre de personnes avec des symptômes (+74%) représentant plus de la moitié des cas ainsi qu'une augmentation des nombres de signalements dans les Ehpad. L'établissement public estime que "le temps de doublement du nombre de cas est de 14 jours". "Depuis début juillet (semaine 29), la progression de l’épidémie est exponentielle", conclut Santé publique France.

De nombreux indicateurs sont donc en "forte augmentation". Le taux national d'incidence (nombre de nouveaux cas rapportés à la population) était de 40,1 cas/100 000 habitants et a fortement augmenté par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (25,6 cas /100 000 hab. en S33). Le taux de positivité pour SARS-CoV-2 a été estimé à 3,7% contre 3,1% la semaine précédente. En France métropolitaine, le nombre de reproduction est "significativement supérieur à 1", avec un nombre de 1,38, contre 1,34 la semaine précédente. Cela veut dire qu'en moyenne, un malade contamine près de 1,4 personne actuellement.

Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapportés à la population) était de 40,1 cas/100 000 habitants et a fortement augmenté par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (25,6 cas /100 000 hab. en S33). Le taux de positivité pour SARS-CoV-2 a été estimé à 3,7% contre 3,1% la semaine précédente. En France métropolitaine, le nombre de reproduction est "significativement supérieur à 1", avec un nombre de 1,38, contre 1,34 la semaine précédente. Cela veut dire qu'en moyenne, un malade contamine près de 1,4 personne actuellement. Cette hausse ne s'explique que partiellement par l'augmentation du nombre de tests. La progression exponentielle de la transmission du virus du SARS-CoV-2 (+58% en S34), dépasse l'augmentation des taux de dépistage (+32%). "Le nombre de personnes testées est en augmentation sensible en S34 (+31%) par rapport à la semaine précédente mais cette augmentation reste inférieure au rythme de progression des cas confirmés", commentent les auteurs du rapport.

Le virus progresse plus rapidement chez sujets jeunes adultes indique SPF. Le nombre de cas a augmenté dans l'ensemble des classes d'âge, mais l'augmentation était la plus importante chez les 15-44 ans (+67%) et les 45-64 ans (+51%) alors qu'il était de +13% chez les 75 ans et plus. Chez les 20-24 ans l'augmentation était même de +86%. Elle atteignait +65% chez les 25-29 ans.

indique SPF. Le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge, mais l’augmentation était la plus importante chez les 15-44 ans (+67%) et les 45-64 ans (+51%) alors qu'il était de +13% chez les 75 ans et plus. Chez les 20-24 ans l'augmentation était même de +86%. Elle atteignait +65% chez les 25-29 ans. L’augmentation concerne l’ensemble des régions de France métropolitaine et ce "pour la première fois depuis cet été", indique SPF. 14 départements ont une incidence au-dessus du seuil de 50/100 000 habitants et 10 sont classés en niveau vulnérabilité élevé. Le nombre de clusters continue lui aussi de progresser : 192 clusters signalés en S34, 352 (32,1%) sont en cours d’investigation dont 66 (18,9%) en "criticité élevée". Les départements les plus touchés sont ceux qui ont été mentionnés toute la semaine : Bouches-du-Rhône, Alpes Maritimes, Paris...

Cette progression commence à peser sur les actes médicaux et dans les hôpitaux. Le nombre d'actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est passé de 2054 en semaine 33 à 2464 en semaine 34. Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 2196 à 2498. Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients augmente également et passe à 1084 sur une semaine (contre 1008). "Le nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 est en augmentation depuis 5 semaines", résume encore SPF. En réanimation, la hausse est visible également, avec 174 patients admis contre 128 la semaine précédente.

Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est passé de 2054 en semaine 33 à 2464 en semaine 34. Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 2196 à 2498. Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients augmente également et passe à 1084 sur une semaine (contre 1008). "Le nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 est en augmentation depuis 5 semaines", résume encore SPF. En réanimation, la hausse est visible également, avec 174 patients admis contre 128 la semaine précédente. Le nombre de décès liés au Covid continue pour sa part à baisser avec 65 morts contre 97 la semaine précédente (incluant les décès en hospitalisation et en Ehpad). La mortalité toutes causes confondues est en hausse sur la semaine 33 (du 10 au 16 août), notamment chez les personnes âgées de 65 ans ou plus indique SPF qui mentionne néanmoins la canicule comme possible explication.

21 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus. Voici la liste de ces départements : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 21 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

