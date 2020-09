"DIRECT. Covid en France : Des transferts de patients de Lyon et Marseille vers l'Île-de-France"

11:29 - Lieux culturels à Marseille : "On est satisfaits de passer entre les gouttes"

Alors que les bars et restaurants doivent fermer à partir de ce dimanche soir à Marseille, les lieux culturels sont épargnés. Si certains ne cachent pas leur soulagement, les restaurateurs, eux, s'offusquent. "Effectivement, la première chose qu'on s'est dite c'est 'les bars, les restaurants, oui, et... ?' Et non, pas les musées, et on en est bien satisfaits !", réagit Vanessa Hen, l’une des responsables du Mucem, le grand musée des civilisations de la Méditerranée, interrogée par franceinfo. Et de poursuivre : "On est satisfaits de passer entre les gouttes sur ce coup-là. Enfin, à peu près, pas totalement, parce qu'on a quand même tous les espaces de restauration du musée qui sont fermés." Concernant la colère des patrons de bars et restaurants, Vanessa Hen s'exprime ainsi : "Bien sûr, on peut comprendre, après c'est sûr qu'au restaurant on est sans masque pour manger, dans un bar on boit des verres et donc on ne porte pas le masque non plus."