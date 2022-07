"Masque Covid : de nouveau obligatoire ? Ce qu'en disent les autorités"

MASQUE COVID. Face à la hausse des contaminations liées au Covid-19, le sujet du port du masque est à nouveau en question. La protection va-t-elle redevenir obligatoire ?

Il semblait totalement appartenir au passé depuis que le porter n'était plus obligatoire. Mais en ce début d'été, le sujet du masque refait surface, alors que les cas de Covid-19 connaissent une certaine hausse ces derniers jours. La protection, qui avait été imposée à tous durant de très longs mois dans la vie quotidienne, va-t-elle à nouveau s'immiscer dans nos vies ? Certains Français, notamment dans les transports, préfèrent continuer à porter un masque, de leur plein gré, quand la majorité de la population a tout de même fait le choix de le faire tomber. Or, alors que les autorités sanitaires, principalement Santé publique France, notent une augmentation des contaminations au coronavirus, le masque peut-il à nouveau être imposé dans de très nombreux lieux comme ce fut le cas lors du pic de la pandémie ? Que disent le gouvernement et les scientifiques sur le sujet ? On fait le point.

Le sujet est revenu sur le devant de l'actualité ces derniers jours. Si depuis quelques mois, le masque n'est plus obligatoire dans les transports, commerces et entreprises, diverses réflexions sont menées à ce propos. Mais, disons-le d'emblée, le retour d'une obligation n'apparaît pas comme la piste privilégiée. A ce stade, il n'est question que de recommandations et de bon sens. C'est en tout cas le message qu'a tenu à faire passer Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, organisme qui, selon ses dires, ne milite pas pour réimposer la protection. "Il parait logique, pour les personnes fragiles, dans des lieux de promiscuité, de reporter le masque. Oui je le recommande", a simplement déclaré le médecin sur RTL, jeudi 30 juin. Des propos qui sont venus corroborer ceux de la Première ministre Elisabeth Borne, qui avait appelé à le porter "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", et plus particulièrement dans "les transports en commun", sans parler d'obligation, cette dernière option ayant été écartée par Brigitte Bourguignon lundi 27 juin. La ministre de la Santé avait elle-aussi uniquement recommandé aux personnes fragiles de porter un masque, mais aussi à l'ensemble de la population dans les lieux de forte affluence, ce qu'elle estime être un "devoir citoyen."

Pour l'instant, les établissements de santé, les hôpitaux et les Ehpad sont les seuls lieux qui restent soumis à l'obligation du port du masque. Ainsi, l'obligation du port du masque ne concerne plus que les soignants, les patients et les visiteurs de lieux de santé et de soins comme les hôpitaux, les pharmacies ou les laboratoires de biologie médicale.

Le port du masque est donc "recommandé" dans les transports, sans obligation, tout comme dans "les endroits clos où on est en promiscuité directe", selon la ministre de la Santé. À ce titre, les transports et les centres commerciaux figurent dans la liste des "lieux clos et des grands rassemblements" où le masque est recommandé pour "les personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leurs pathologies" (tel que l'indique le site du gouvernement). Le gouvernement rappelle que "le masque reste un outil efficace pour prévenir la transmission du Covid-19", au même titre que "les autres gestes barrières comme l'aération régulière des lieux clos ou le lavage fréquent des mains". "Il est nécessaire de garder ces bons réflexes pour protéger au mieux les plus fragiles", conclue le communiqué. Ces recommandations sont aussi un appel à la prudence dans ce contexte de flambée épidémique juste avant la période estivale.