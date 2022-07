"Masque Covid : où est-il recommandé cet été ?"

MASQUE COVID. Pour éviter une nouvelle vague à la rentrée, le gouvernement réitère ses appels incitatifs et ses recommandations pour le port du masque. On fait le point.

[Mis à jour le 29 juillet 2022 à 11h19] Le port du masque obligatoire est désormais de l'histoire ancienne. Le 26 juillet, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi sanitaire dit "de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le Covid-19". Ce dernier prévoit que le pass sanitaire, le confinement et le couvre-feu ne pourront plus être rétablis, puisque la "fin des régimes d'exception" contre le Covid-19 a été votée. Avec la fin de cet état d'urgence sanitaire, le gouvernement aura un champ des possibles réduit pour lutter contre la pandémie de Covid-19 : il ne pourra plus, par exemple, rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics, ou encore décréter de jauges maximales dans certains lieux.

Le masque reste toutefois "très fortement recommandé", a insisté le ministère de la Santé le 28 juillet. A défaut d'une obligation, cette consigne générale se justifie "en raison de la fragilité des personnes qui y sont accueillies et compte tenu du haut niveau de circulation du virus", a précisé le ministère. Néanmoins, "cette recommandation pourra naturellement être ajustée si la situation épidémique devait continuer à s'améliorer", nous dit-on. Et ça tombe bien, il semblerait que nous soyons vers la bonne voie, en atteste le dernier point épidémiologique de Santé Publique France. Avec un taux d'incidence qui perd 34% en une semaine et un taux de positivité qui baisse de 3,7 points, le virus semble sur le point de plier bagage. Si les indicateurs hospitaliers ne sont plus en niveau d'alerte, les nouvelles admissions en soins critiques et les décès (+1%) sont toujours en hausse dans certaines régions... Le virus n'étant jamais bien loin, il reste donc nécessaire prendre des précautions pour protéger les plus fragiles.

Il n'y a donc plus de cadre légal pour le port du masque. Dans le cadre de la loi mettant fin aux mesures d'urgence liées au Covid-19, les Français peuvent se passer de ce dispositif de protection respiratoire. En revanche, le port du masque reste "très recommandé", comme l'a indiqué le ministère de la Santé le jeudi 28 juillet. Cette recommandation s'applique tout particulièrement aux hôpitaux, a tenu à souligner le ministère : "Le masque demeure, dans l'immédiat, très fortement recommandé au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux". Le plus grand groupe hospitalier de France, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est allé plus loin en déclarant que le port du masque resterait "obligatoire" à l'intérieur de "ses bâtiments hospitaliers" pour "les personnels, patients et visiteurs" de manière à protéger les plus vulnérables.

Il n'était plus obligatoire dans les transports, commerces et entreprises... Mais il est désormais fortement recommandé. La politique sanitaire actuelle mise sur l'incitation et le "réflexe citoyen" plus que sur l'obligation pure et dure. En témoigne la tentative de Christian Estrosi, maire de Nice, d'imposer le retour au masque obligatoire dans les transports de son agglomération, mais aussi de plusieurs autres villes de la métropole Nice-Côte-d'Azur. Cet arrêté, qui devait entrer en vigueur le juillet dernier, a été rétorqué par le tribunal administratif de Nice le 8 juillet, ce dernier estimant que la situation sanitaire ne l'exigeait pas. Si Christian Estrosi avait tenu à avertir les Français sur ce qui les attend, en assurant : "Le gouvernement le recommande mais il sera obligé d'y venir", il a rapidement été contredit par la première ministre. Le 6 juillet, au lendemain de son annonce, Elisabeth Borne, a affirmé qu'il n'y aurait pas de retour de l'obligation du port du masque, faisant de simples recommandations.

A l'instar de l'ancien ministre de la Santé et actuel porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui assurait qu'il n'était pour l'heure "pas nécessaire de réinscrire des obligations retour au port du masque" étant donné que les Français ont "parfaitement intégré" cette habitude du port du masque pour ne "pas tomber malades" (propos tenus sur RTL le 10 juillet), les pouvoirs publics se reposent plutôt sur une logique d'incitation au réflexe citoyen... Au grand dam de certains scientifiques qui martèlent que la levée de cette interdiction le 16 mai dernier a été une erreur. Une prise de parole en particulier a été relayée : celle de l'urgentiste Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, qui s'est insurgé des mesures sanitaires récentes au micro d'Europe 1 mercredi 6 juillet au matin. De son point de vue, le virus circule tellement que "si vous prenez le métro sur plusieurs stations, vous êtes quasiment sûr d'avoir croisé quelqu'un qui est contaminé". Il s'est dit certain que le masque finisse par "devenir une habitude civilisationnelle".

Une partie de la communauté scientifique oscille entre recommandation et obligation. On pense notamment aux prises de parole de Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, organisme qui ne milite pas pour réimposer la protection. "Il parait logique, pour les personnes fragiles, dans des lieux de promiscuité, de reporter le masque. Oui je le recommande", avait-il simplement déclaré le médecin sur RTL, le 30 juin dernier, se refusant à parler d'obligation. De la même manière, le président du Conseil d'orientation de stratégie vaccinale Alain Fischer parlait du masque comme d'un "acte de civisme" dans les transports en commun, dans certains lieux de travail ou de sociabilisation" (propos tenus au micro de France Inter le 30 juin).

La loi de "veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre le Covid-19" a été définitivement adoptée par le Parlement le 26 juillet dernier. Elle comprend un allégement conséquent de la plupart des dispositifs de lutte contre le virus : en effet, le texte abroge formellement, à compter du 1er août, la partie du code de la santé publique relative à l'état d'urgence sanitaire ainsi que le régime de gestion de la crise sanitaire, marquant le retour au droit commun. Les mesures de contrainte de la vie quotidienne prévues par ces régimes – passe sanitaire, obligation du port du masque, confinement, couvre-feu… – ne pourront plus être rétablies. Toutefois, dans le cadre des débats parlementaires en amont de l'adoption de cette loi sanitaire, le gouvernement a réitéré son souhait que le réflexe du masque "redevienne la norme" dans les "lieux bondés et les transports en commun".

Accord en commission mixte paritaire sur le projet de loi de veille et sécurité sanitaire : un dispositif ciblé et concret pour protéger les Français. Merci aux parlementaires davoir su bâtir ce compromis efficace qui nous permettra dêtre actifs et réactifs. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 21, 2022

Si le retour du masque obligatoire n'y figure pas, il est donc encore largement recommandé par le gouvernement qui incite chacun à "continuer à être vigilant". Le conseil s'applique surtout aux "espaces fermés", lorsqu'il y a "beaucoup de monde, notamment dans les transports", comme l'a expliqué à plusieurs reprises a Première ministre. Le texte de loi insiste également sur la nécessité de continuer à appliquer les gestes barrières pour protéger les plus vulnérables. En revanche, cette nouvelle loi spécifie bien que le port du masque ne fera à pas date l'objet d'une mesure nationale d'obligation. "Je demande aux Français de porter un masque dans les bus, les trains et les lieux bondés" abondait le ministre de la Santé François Braun le 8 juillet sur France Inter. Il n'exclue d'ailleurs pas de le "rendre à nouveau obligatoire dans le cas où un "nouveau variant dangereux" faisait son apparition, comme il le confiait au Parisien le 17 juillet.

Le gouvernement mise donc sur le levier incitatif, s'en remettant au réflexe citoyen du port du masque. Pour Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, les Français ont "parfaitement intégré" que le virus "circulait encore" et qu'ils doivent donc se "protéger eux-mêmes", en particulier avant le "départ en vacances", comme il l'expliquait sur RTL le 10 juillet dernier. Même discours de la part du ministre de la Santé François Braun qui en appelait au "civisme de chacun". Ainsi, pour l'instant, les établissements de santé, les hôpitaux et les Ehpad sont les seuls lieux qui restent soumis à l'obligation du port du masque. L'obligation du port du masque ne concerne plus que les soignants, les patients et les visiteurs de lieux de santé et de soins comme les hôpitaux, les pharmacies ou les laboratoires de biologie médicale.

Le port du masque est donc "recommandé" dans les transports, sans obligation, tout comme dans "les endroits clos où on est en promiscuité directe", selon la ministre de la Santé.... À ce titre, les transports et les centres commerciaux figurent dans la liste des "lieux clos et des grands rassemblements" où le masque est recommandé pour "les personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leurs pathologies" (tel que l'indique le site du gouvernement). Ces recommandations sont aussi un appel à la prudence dans ce contexte de flambée épidémique juste avant la période estivale.