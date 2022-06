"Masque dans les transports : va-t-il à nouveau être obligatoire ?"

MASQUE COVID. Alors que le nombre de cas de Covid augmente, la question du port du masque dans les transports est à nouveau évoquée. Va-t-il être réimposé ?

Va-t-il à nouveau falloir porter le masque dans les transports en commun, tout juste quelques semaines après qu'il ait pu être retiré par les usagers ? Le sujet est évoque ces derniers jours face à la hausse des cas de Covid-19. Mais les avis divergent sur la question. Dernier en date, ce jeudi 30 juin 2022, celui de Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Invité sur RTL, cette personnalité de premier plan lorsque la pandémie était à son plus haut niveau ne s'est pas prononcée en faveur d'une obligation du port de la protection en lieux clos. Le médecin incite toutefois les plus fragiles à le remettre, à l'image de ce qu'avaient indiqué Elisabeth Borne, la Première ministre, ainsi que Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé. "Il parait logique, pour les personnes fragiles, dans des lieux de promiscuité, de reporter le masque. Oui je le recommande", a-t-il indiqué à la radio, justifiant l'absence d'obligation : "si on reste avec un certain nombre de positions fixées, ça ne colle pas. Il faut l'acceptabilité de la part de nos concitoyens. On est passés d'une période d'injonction à une recommandation. Je suis pour cette attitude de recommandation."

Pendant deux ans, les Français avaient pour obligation de porter le masque dans les transports en commun, sous peine d'une amende. Un tel dispositif pourrait-il être à nouveau mis en place ? Pour l'heure, il n'en est pas question a fait savoir Brigitte Bourguignon. "Je n'irai pas jusqu'à l'obligation", à ce stade, a indiqué la ministre de la Santé le 27 juin. Le gouvernement écarte, pour l'instant, l'hypothèse, et ne devrait prendre de nouvelles décisions que si les contaminations continuent d'être en hausse, et fortement. Elisabeth Borne a également appelé à le porter "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", et plus particulièrement dans "les transports en commun", sans parler d'obligation.

Pour l'instant, les établissements de santé, les hôpitaux et les Ehpad sont les seuls lieux qui restent soumis à l'obligation du port du masque. Ainsi, l'obligation du port du masque ne concerne plus que les soignants, les patients et les visiteurs de lieux de santé et de soins comme les hôpitaux, les pharmacies ou les laboratoires de biologie médicale.

Le port du masque est donc "recommandé" dans les transports, sans obligation, tout comme dans "les endroits clos où on est en promiscuité directe", selon la ministre de la Santé. À ce titre, les transports et les centres commerciaux figurent dans la liste des "lieux clos et des grands rassemblements" où le masque est recommandé pour "les personnes fragiles, du fait de leur âge ou de leurs pathologies" (tel que l'indique le site du gouvernement). Le gouvernement rappelle que "le masque reste un outil efficace pour prévenir la transmission du Covid-19", au même titre que "les autres gestes barrières comme l'aération régulière des lieux clos ou le lavage fréquent des mains". "Il est nécessaire de garder ces bons réflexes pour protéger au mieux les plus fragiles", conclue le communiqué. Ces recommandations sont aussi un appel à la prudence dans ce contexte de flambée épidémique juste avant la période estivale.