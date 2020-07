"Masque obligatoire en France : pas les mêmes règles partout, la liste des lieux concernés"

MASQUE CORONAVIRUS. Depuis le 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Seulement, certains maires et préfets préfèrent étendre cette mesure aux espaces extérieurs.

[Mis à jour le 21 juillet 2020 à 12h50] Depuis le lundi 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire, en France, dans les lieux publics clos. Cette mesure concerne tous les individus âgés de plus de 11 ans. Devant l'augmentation généralisée du taux de reproduction du coronavirus ayant mené à cette obligation, certains maires et préfets ont pris des arrêtés imposant le port du masque y compris dans les espaces extérieurs. C'est notamment le cas à La Rochelle où le maire Jean-François Fountaine a rendu le masque obligatoire sur les sites touristiques, dont le Vieux-Port.

Ce mardi sur BFMTv, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a estimé que l'obligation du masque était "indispensable" car "les Français ont perdu les grandes notions de distanciation et de grandes précautions." L'immunologue a indiqué que nous étions "sur une ligne de crête un peu instable. Les chiffres ne sont pas bons, ils sont inquiétants". Le ministère de la Santé a énuméré les lieux concernés par le décret. S'agissant des "établissements ne figurant pas dans cette liste, le responsable" peut rendre le masque obligatoire de manière individuelle.

L'amende en vigueur en cas de non-respect du port du masque obligatoire, elle est de 135 euros, comme l'a fait savoir le gouvernement ce dimanche. "Le non-respect de cette mesure pourrait être susceptible, comme c'est le cas dans les autres lieux où le port du masque est obligatoire, notamment les transports, d'une contravention de 4e classe" définie par une amende forfaitaire de 135 euros, a précisé la direction générale de la santé dans un texte transmis à l'AFP.

Malgré l'obligation, certains demeurent réfractaires au port du masque. Comme le révèle une enquête du Parisien, les plus virulents expriment leur opposition sur les réseaux sociaux. Selon ces fervents détracteurs — aux thèses parfois conspirationnistes —, le masque causerait des problèmes médicaux. Sur le groupe Facebook "Accrochez-vous, ça bouge", l'un d'eux a écrit : "En gardant les masques à longueur de journée, vous respirez à nouveau les microbes que vous avez insufflés en privant 60% d'oxygène nécessaire pour recycler l'organisme, et ainsi vous développez 10 fois plus vite les microbes (cancer, risque AVC, y compris!!)." D'autres estiment que le masque est inutile. Sur Facebook, Marie certifie : "En ne portant pas de masque, je sauve des vies ! En favorisant l'immunité naturelle !" Enfin, des opposants crient à l'oppression et au mensonge politique. "Dès que le décret sortira, je trouverais tous les éléments pour le contester. Il y aura bataille, si nous attendons, on aura perdu une deuxième bataille comme celle du confinement", a assuré Carlo Alberto Brusa, un célèbre avocat, dans une vidéo.

Les entreprises ne sont pas directement soumises au port du masque obligatoire. Seules les sociétés relevant des catégories ci-dessus sont concernées. Pour les autres, le protocole national de déconfinement pour les entreprises indique la réglementation en vigueur. En l'espèce, le masque est obligatoire dans la mesure où le télétravail et les gestes barrières ne peuvent être appliqués. Le ministère a précisé qu'en "cas de rebond effectif de l'épidémie, le gouvernement n'exclut pas de les renforcer " les restrictions en vigueur " pour garantir la santé et la sécurité des salariés."

Pour l'heure, le port du masque est obligatoire seulement dans les lieux publics clos. Toutefois, certains préfets et édiles imposent le port du masque dans certains espaces extérieurs. C'est le cas sur les marchés du Finistère et des Côtes-d'Armor ou encore sur les sites touristiques de La Rochelle, notamment le Vieux-Port. Selon le maire de la commune, Jean-François Fountaine, cette mesure n'aura pas "un effet dissuasif sur le tourisme" par contre "l'apparition d'un cluster à La Rochelle qui serait problématique." " C'est donc important de prendre des précautions", a expliqué Jean-François Fountaine à Ouest-France.

Les masques de protection respiratoire sont des équipements de protection individuelle de type FFP 1 (filtration de 80 % des aérosols) - 2 (filtration de 94 % des aérosols) - 3 (filtration de 99 % des aérosols). Ces derniers répondent à des exigences de sécurité et de santé européenne. Ces dispositifs protègent le porteur du masque contre l'inhalation de particules en suspension dans l'air pourraient contenir des agents infectieux. Le port d'un masque FFP ne peut pas dépasser une durée maximale de quatre heures, sachant que le Code du travail prévoit une pause de 20 minutes toutes les six heures. L'équipement doit être jeté une fois souillé.

Les masques de type chirurgical sont des dispositifs médicaux. Ils répondent à des exigences de sécurité et de santé européennes. Les masques chirurgicaux évitent la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque, ce type de masque limite la contamination de l'environnement extérieur et des autres personnes. Pour le " grand public ", il existe des modèles à usage unique non stériles. Le port de ce dispositif ne peut excéder quatre heures. L'équipement doit être jeté une fois souillé.

Les masques dits " grand public " sont des dispositifs textiles, à filtration garantie, souvent lavables et réutilisables. Ces derniers ont été développés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 dans le respect des spécifications de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et en lien avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Ces masques doivent présenter des propriétés de filtration supérieures à 90% des particules de 3 µm (catégorie 1) ou supérieures à 70% de ces mêmes particules (catégorie 2). Un logo doit être apposé sur le masque ou son packaging. Ces masques "grand public" doivent être changés toutes les quatre heures. Selon un avis de l'ANSES, le lavage de l'équipement "doit être effectué en machine avec une lessive adaptée au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Le masque doit ensuite être séché dans son intégralité, au sèche-linge, au sèche-cheveux ou à l'air libre sur un support propre et désinfecté, puis repassé à la vapeur à la température indiquée par le fabricant (environ 120° à 130°)."

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les masques fabriqués par des professionnels du textile ou "faits maison" dans le respect de la spécification AFNOR sont des dispositifs textiles dont les garanties d'efficacités ne sont pas certifiées. Pour ces raisons, ces masques ne peuvent pas être utilisés dans un cadre de travail que ce soit par les professionnels de santé ou hors santé. Le site de l'AFNOR s'est doté d'une page, recensant différents tutoriels, pour aider chacun à confectionner son masque " barrière". Le port de ce dispositif ne peut excéder quatre heures. Conformément à l'avis de l'ANSES, " le lavage doit être effectué en machine avec une lessive adaptée au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Le masque doit ensuite être séché dans son intégralité, au sèche-linge, au sèche-cheveux ou à l'air libre sur un support propre et désinfecté, puis repassé à la vapeur à la température indiquée par le fabricant (environ 120° à 130°). "