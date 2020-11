"Coronavirus dans le monde : le bilan de l'épidémie en chiffres en Europe, aux USA, en Asie..."

Bon nombre de pays ont pris des mesures restrictives pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. On fait le point sur la situation en Europe, aux Etats-Unis et en Asie sur les chiffres du Covid-19 ainsi que sur l'avancée du vaccin.

[Mis à jour le 27 novembre 2020 à 12h21] Les Etats-Unis pourraient voir le nombre de morts augmenter jusqu'à atteindre 321 000 d'ici le 19 décembre, selon la dernière projection des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). A l'échelle mondiale, plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement dénombrés depuis le début de la pandémie, et près de 1,4 million de personnes y ont succombé.

L'Europe occidentale commence toutefois à récolter les fruits d'un confinement sévère, et plusieurs pays desserrent graduellement le carcan à l'approche de Noël. Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, le confinement en France sera levé le 15 décembre pour être remplacé par un couvre-feu national, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre.

Les restrictions décidées en novembre vont continuer à s'appliquer en Allemagne jusqu'à début janvier. "A moins que nous ayons une diminution inattendue du taux d'infection mais c'est à ce stade improbable", a expliqué la chancelière Angela Merkel. Ayant invité sa population à ne pas partir à l'étranger durant les vacances de Noël, en particulier au ski, l'Allemagne va demander à l'Union européenne d'interdire jusqu'au 10 janvier les séjours en stations de sports d'hiver, propices à la propagation du virus.

Le monde entier attend l'arrivée des vaccins fin décembre ou début janvier, avec une nette accélération des délais depuis quelques jours. Mais des incertitudes demeurent: le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford nécessite "une étude supplémentaire", a déclaré jeudi le directeur général du groupe, après des critiques concernant les résultats annoncés. Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir demandé à l'Autorité de réglementation sanitaire des médicaments (MHRA) d'évaluer le vaccin.

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 40 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 26 novembre 2020 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès 1 États-Unis 13,248,922 +108,289 269,560 +1,311 2 Inde 9,309,871 +43,174 135,752 +491 3 Brésil 6,204,570 +37,672 171,497 +698 4 Russie 2,187,990 +25,487 38,062 +524 5 France 2,183,660 +13,563 50,957 +339 6 Espagne 1,637,844 +7,991 44,374 +337 7 Royaume-Uni 1,574,562 +17,555 57,031 +498 8 Italie 1,509,875 +29,003 52,850 +822 9 Argentine 1,399,431 +9,043 37,941 +227 10 Colombie 1,280,487 +9,496 36,019 +159 11 Mexique 1,070,487 +10,335 103,597 +858 12 Allemagne 1,005,307 +21,576 15,767 +386 13 Pérou 956,347 +1,888 35,785 +58 14 Pologne 941,356 +16,931 15,568 +580 15 Iran 908,346 +13,961 46,689 +482 16 Afrique du Sud 778,571 +3,069 21,289 +88 17 Ukraine 677,189 +15,331 11,717 +225 18 Belgique 564,967 +3,164 16,077 +139 19 Chili 545,662 +1,570 15,235 +97 20 Irak 544,670 +2,483 12,125 +39 21 Indonésie 516,753 +4,917 16,352 +127 22 République tchèque 511,520 +4,051 7,779 +146 23 Turquie 503,738 +7,657 13,014 +174 24 Pays-Bas 503,123 +4,470 9,184 +75 25 Bangladesh 456,438 +2,292 6,524 +37 26 Roumanie 449,349 +9,005 10,712 +171 27 Philippines 424,297 +1,392 8,242 +27 28 Pakistan 386,198 +3,306 7,843 +40 29 Arabie saoudite 356,389 +322 5,840 +15 30 Canada 353,097 +5,631 11,799 +89 31 Maroc 340,684 +4,178 5,619 +80 32 Israël 333,084 +1,169 2,834 +8 33 Suisse 313,978 +4,509 4,509 +116 34 Portugal 280,394 +6,383 4,209 +82 35 Autriche 266,038 +5,526 2,773 +106 36 Suède 236,355 6,622 +15 37 Népal 227,640 +1,614 1,412 +23 38 Jordanie 203,021 +5,000 2,509 +67 39 Hongrie 192,047 +6,360 4,229 +115 40 Hongrie 188,138 +908 13,316 +28

Europe

L'Allemagne, frappée de plein fouet par la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, a franchi vendredi le seuil du million de personnes testées positives au Covid-19. Angela Merkel a averti que les fêtes de fin d'année, notamment Noël, seraient réduites à des réunions familiales limitées. L'Allemagne "affronte des mois difficiles", a observé la chancelière, assimilant la pandémie à "un événement qui n'intervient qu'une fois par siècle". Les restaurants, bars, cafés mais aussi toutes les institutions culturelles et sportives ont dû fermer leurs portes pour les quatre prochaines semaines, suscitant un certain mécontentement dans la population.

La Belgique est entrée dans un deuxième confinement de six semaines. En vigueur dès le 2 novembre et jusqu'au 13 décembre, au moins, ce nouveau confinement laisse place à de nouvelles règles avec notamment un report de la rentrée scolaire et l'obligation du télétravail quand cela est possible. Le télétravail est obligatoire partout où il est possible et les magasins non essentiels sont fermés. Cependant, fleuristes et libraires ont été autorisés à ouvrir. Ce vendredi, un comité de concertation se tiendra à partir de 13 heures, au Palais d'Egmont. Les représentants du gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées feront le point sur l'état de l'épidémie de Covid-19 en Belgique et sur les mesures sanitaires prises pour le moment.

Touchée par la pandémie de Covid-19 avant la France, l'Espagne affiche aujourd'hui un bilan moins lourd que le nôtre : 43 668 décès ce mercredi et 1,59 million de cas positifs. Le pays a commandé 140 millions de doses via les achats centralisés par l'Union européenne, une quantité suffisante pour vacciner 80 millions de personnes, soit davantage que sa population de 47 millions d'habitants qui recevront chacun deux doses.

Les députés espagnols ont de leur côté voté en faveur de la prolongation pour six mois de l'état d'urgence en Espagne. Le gouvernement espagnol a dans le même temps annoncé l'instauration d'un couvre-feu nocturne de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes. Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

En Italie, un couvre-feu national de 22h00 à 05h00 entre en vigueur vendredi jusqu'au 3 décembre. Les lycées passent à l'enseignement à distance, et les musées sont fermés, de même que les centres commerciaux durant le weekend. Par ailleurs, de nouvelles "zones rouges" - Lombardie, Piémont, Val d'Aoste et Calabre - ont été déclarées "à haut risque" et 16 millions d'Italiens renouent avec le confinement, cependant plus léger que celui du printemps dernier.

En raison du contexte sanitaire actuel, les vols aériens sont limités et parfois même soumis à des mises en quatorzaines, souvent très contraignantes pour les voyageurs. Pour les éviter, l'Italie et les États-Unis lancent le tout premier couloir aérien "Covid-free" entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Fort du succès de ce projet mis en place en septembre dernier entre les villes de Rome et de Milan, un nouveau couloir aérien " Covid-free " va donc être instauré dès le mois de décembre 2020, cette fois-ci entre Rome et quelques villes nord-américaines. Concrètement, grâce à ce dispositif, les voyageurs en provenance de l'aéroport JFK de New York ou bien de Newark ainsi que d'Atlanta ne seront pas soumis à une quatorzaine obligatoire une fois en Italie. Ils devront cependant effectuer un test 48 heures avant le départ et un second à l'atterrissage à Rome.

Alors que le Portugal est en état d'urgence depuis le 9 novembre, le Président de la République portugaise Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé son renouvellement pour 15 jours supplémentaires en raison de la propagation du Covid-19, avec l'élargissements de mesures sanitaires étendues aux régions du pays, par degré en fonction de la propagation de la pandémie.

Le Royaume-Uni a autorisé les réunions de famille pour quelques jours à Noël, malgré les restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi 24 novembre le gouvernement. Trois foyers pourront se rassembler pendant cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre, et les familles pourront se déplacer au sein du pays, a indiqué le gouvernement, après une réunion entre les dirigeants des quatre nations constitutives du pays (Ecosse, pays de Galles, Irlande du Nord et Angleterre).

À partir du 15 décembre, les voyageurs qui entrent en Angleterre et viennent de pays à risque, parmi lesquels la France, figurant sur la liste rouge du royaume vont pouvoir réduire la durée de leur quarantaine obligatoire à l'arrivée, qui passe de 14 à 5 jours en cas de dépistage négatif. Ce système " testé-délivré " (si le test est négatif) sera pris en charge par le voyageur, qui devra débourser entre 65 et 120 livres sterling (135 euros), qu'il soit un étranger se rendant au Royaume-Uni ou un Britannique de retour chez lui après un séjour à l'étranger.

Amérique

Les autorités de Los Angeles, deuxième plus grande ville du pays, ont décidé la fermeture pour au moins trois semaines des restaurants, brasseries et bars, qui ne pourront pratiquer que la vente à emporter. Le pays enregistre plus de 11 millions de cas de contaminations selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a fait de nouvelles recommandations : il invite les habitants à rester chez eux, à limiter au maximum leurs déplacements et de ne recevoir aucun invité et d'annuler les traditionnelles fêtes de Thanksgiving. Le maire de New-York, Bill de Blasio, a appelé les parents d'élèves à " se préparer" à la fermeture des écoles.

ASie

Les Français, les Britanniques, les Belges, les Philippins et les Indiens ne sont plus, sauf exception, autorisés à se rendre en Chine. A quelques heures d'intervalle, les 4 et 5 novembre, les sites Internet des ambassades de Chine à Londres, Bruxelles puis Paris ont publié un message similaire : "En raison de l'épidémie Covid-19, la Chine a décidé de suspendre temporairement l'entrée en Chine de ressortissants étrangers titulaires de visas ou de permis de séjour (…) en République française encore valable au moment de cette annonce." Si le coronavirus a été repéré pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019, la Chine semble maîtriser l'épidémie. Selon un dernier pointage, la Chine n'a recensé que 36 nouveaux cas dans les dernières 24 heures dont 30 personnes qui étaient arrivées de l'étranger.