"Coronavirus dans le monde : les chiffres de l'épidémie, dernières infos et restrictions par pays"

Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de coronavirus. On fait le point sur les chiffres du Covid-19 ainsi que sur l'avancée du vaccin et la situation sanitaire par pays à l'approche des fêtes de fin d'année.

[Mis à jour le 9 décembre 2020 à 17h34] La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 1,6 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP. Au total, près de 66 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont les plus touchés, avec 293 445 décès, l'Inde avec 141,398 morts, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Les Etats-Unis ont enregistré plusieurs journées avec près de 230 000 nouvelles contaminations, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. En Europe, où le rythme des contaminations a décéléré, l'allègement des restrictions se poursuit de manière prudente dans plusieurs pays, comme en Italie et en France, où les bars et les restaurants restent toutefois fermés. Les commerces ont rouvert en Belgique mais le confinement partiel restera en vigueur.

Le Royaume-Uni a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental, au moment où l'Europe, en pleine seconde vague, passe le cap des 20 millions de cas. Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech. De son côté, le président élu des Etats-Unis Joe Biden a promis de mettre en place, dans les 100 premiers jours de son mandat, "la campagne de vaccination la plus efficace de l'histoire américaine" avec l'injection de 100 millions de doses de vaccins.

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 40 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 8 décembre 2020 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès 1 États-Unis 15,593,346 +209,756 293,445 +2,960 2 Inde 9,735,975 +32,067 141,398 +404 3 Brésil 6,675,915 +47,850 178,184 +796 4 Russie 2,515,009 +26,097 44,159 +562 5 France 2,309,621 +13,713 56,352 +491 6 Italie 1,757,393 +14,841 61,240 +634 7 Royaume-Uni 1,750,241 +12,282 62,033 +616 8 Espagne 1,715,700 1,715,700 9 Argentine 1,469,919 +3,610 40,009 +121 10 Colombie 1,384,610 +7,510 38,158 +163 11 Allemagne 1,218,325 +18,319 20,161 +622 12 Mexique 1,182,249 +6,399 110,074 +357 13 Pologne 1,076,178 +8,310 20,592 +411 14 Iran 1,062,397 +11,023 50,917 +323 15 Pérou 976,621 +1,505 36,401 +77 16 Turquie 893,630 +33,198 15,314 +211 17 Ukraine 832,758 +10,811 13,928 +195 18 Afrique du Sud 821,889 +4,011 22,432 +183 19 Belgique 592,615 +859 17,386 +66 20 Indonésie 586,842 +5,292 18,000 +133 21 Pays-Bas 570,437 +6,146 9,775 +71 22 Iraq 568,138 +2,123 12,477 +17 23 Chili 563,534 +1,392 15,680 +17 24 République tchèque 556,927 +5,848 9,136 +100 25 Roumanie 524,675 +7,439 12,660 +213 26 Bangladesh 481,945 +2,202 6,906 +32 27 Philippines 442,777 +1,392 8,670 +98 28 Canada 429,035 +5,981 12,867 +90 29 Pakistan 423,179 +2,885 8,487 +89 30 Maroc 384,088 +2,900 6,370 +50 31 Arabie saoudite 359,115 +193 5,989 +12 32 Suisse 358,568 +4,262 5,593 +98 33 Israël 348,285 +1,488 2,932 +8 34 Portugal 327,976 +2,905 5,122 +81 35 Autriche 308,070 +2,377 4,002 +105 36 Suède 304,793 +6,594 7,277 +8 37 Hongrie 256,367 +2,219 6,120 +136 38 Jordanie 247,131 +3,062 3,162 +46 39 Népal 243,377 +1,382 1,637 +23 40 Serbie 234,027 +7,818 2,062 +57

Europe

En Europe, l'Allemagne a longtemps été citée en exemple pour sa gestion de la crise sanitaire face au Covid-19. Toutefois, le pays peine désormais à endiguer l'épidémie et est contraint de durcir les mesures et restrictions dans les régions les plus touchées par le coronavirus. Alors que l'Allemagne dénombre environ 13 000 nouvelles infections quotidiennes, une réunion d'urgence pourrait se tenir avant Noël entre le gouvernement et les 16 responsables régionaux afin de mettre en place des règles communes partout dans le pays. Avant même que cette réunion n'ait lieu, la Bavière a pris la décision d'instaurer un couvre-feu dès 21h dès ce mercredi 9 décembre dans les zones comptant plus de 200 nouveaux cas pour 100.000 habitants par semaine. De plus, les déplacements devront être limités au strict minimum durant la journée.

En Saxe, les écoles et garderies seront fermées une semaine avant le début officiel des vacances de Noël suite à un rebond des nouvelles contaminations. Sur le plan national, restaurants, bars, salles de sport et lieux culturels sont fermés depuis le mois de novembre tandis que les écoles et les restaurants ont pu rester ouverts. Comme en France, des assouplissements souvent prévus pour la période des fêtes de fin d'année mais les remontées mécaniques des stations de ski resteront fermées.

La situation dans notre pays s'améliore mais il est important de maintenir le cap" a déclaré Alexander De Croo, Premier ministre belge, à la télévision publique fin novembre. Il a ainsi annoncé la réouverture des commerces non-essentiels depuis 1er décembre selon un protocole strict : le shopping doit se faire individuellement sauf pour accompagner une personne qui ne peut pas être seule, la durée par magasin est limitée à 30 minutes et la jauge est d'un client par 10m². Les musées et les piscines ont également rouvert début décembre, en respectant un protocole sanitaire strict. En revanche, les commerces de contact (restaurants et bars, salons de coiffure, de tatouage, massage...), les cinémas, théâtres et salles de spectacle, parcs d'attractions et clubs de sport pour les plus de 12 ans resteront fermés jusqu'au 1er février au moins.

Pour limiter la propagation du virus, la Belgique a instauré le principe de " bulle sociale ". Une spécificité belge qui fixe le nombre de personnes que chaque citoyen a le droit de voir. Depuis le deuxième confinement, un foyer peut inviter une seule personne. Pas d'assouplissement en vue pour Noël : une personne autorisée par foyer. Un couvre-feu est également en vigueur dans tout le pays jusqu'au 13 décembre et devrait a priori être reconduit. En Wallonie et en région bruxelloise, il est effectif de 22 heures à 6 heures du matin et sera certainement légèrement assoupli pour les fêtes de fin d'année comme en France. En Belgique, la vaccination contre le nouveau coronavirus devrait débuter le 5 janvier prochain.

En Espagne, l'état d'urgence est prolongé de six mois, est un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Concernant les fêtes de fin d'année, le gouvernement espagnol a négocié avec les communautés autonomes les restrictions qui seront appliquées durant les vacances de Noël : il ne sera pas possible d'entrer ou de sortir d'une communauté autonome du 23 décembre au 6 janvier prochain (sauf pour raisons professionnels, soins aux personnes ou "vers la résidence habituelle d'un membre de sa famille ou d'un proche") et les réunions familiales et sociales seront limitées à dix personnes maximum. Le couvre-feu sera maintenu pendant les fêtes, mais pourra toutefois être rallongé exceptionnellement jusqu'à 1h30 les nuits du 24 au 25 décembre, et du 31 décembre au 1er janvier.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics, dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels et les commerces, lorsqu'une distance d'un mètre cinquante ne peut être respectée entre deux personnes. Tout passager souhaitant se rendre en Espagne par avion devra compléter un formulaire personnel et non transférable : une fois ce formulaire complété et signé, le voyageur recevra un QR code associé à son voyage qu'il devra conserver sur son téléphone portable ou imprimer afin de pouvoir passer le contrôle sanitaire aéroportuaire.

L'Italie a dépassé la barre des 60 000 morts liés au coronavirus, selon le dernier bilan officiel publié dimanche 6 décembre. Toujours gravement touchée par la pandémie de Covid-19, l'Italie a annoncé avoir durci les restrictions pour les fêtes de fin d'année : pas plus de six personnes à table et interdiction de changer de région pour se rendre dans sa famille. Le couvre-feu reste également en vigueur de 22h à 5h du matin (jusqu'à 7 heures dans la nuit du Nouvel an) et les pistes de ski et remontées mécaniques ne pourront rouvrir qu'à partir du 7 janvier 2021.

En raison du contexte sanitaire actuel, les vols aériens sont limités et parfois même soumis à des mises en quatorzaines, souvent très contraignantes pour les voyageurs. Pour les éviter, l'Italie et les États-Unis lancent le tout premier couloir aérien "Covid-free" entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Fort du succès de ce projet mis en place en septembre dernier entre les villes de Rome et de Milan, un nouveau couloir aérien " Covid-free " va donc être instauré dès le mois de décembre 2020, cette fois-ci entre Rome et quelques villes nord-américaines. Concrètement, grâce à ce dispositif, les voyageurs en provenance de l'aéroport JFK de New York ou bien de Newark ainsi que d'Atlanta ne seront pas soumis à une quatorzaine obligatoire une fois en Italie. Ils devront cependant effectuer un test 48 heures avant le départ et un second à l'atterrissage à Rome.

Dans le contexte de la recrudescence des cas de Covid-19 au Portugal, les autorités portugaises ont décrété l'état d'urgence depuis le 9 novembre 2020. Les 121 communes concernées doivent respecter les restrictions suivantes, réévaluées tous les 15 jours : interdiction de circuler entre 23h00 et 05h00, et, les samedis et dimanches, entre 13h00 et 05h00, devoir civique de confinement à domicile avec des exceptions, possibilité de prise de température à l'entrée des établissements notamment commerciaux, culturels et sportifs et fermeture des établissements à caractère commercial au plus tard à 22h00.

Le Royaume-Uni a autorisé les réunions de famille pour quelques jours à Noël, malgré les restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Trois foyers pourront ainsi se rassembler pendant cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre, et les familles pourront se déplacer au sein du pays, a indiqué le gouvernement, après une réunion entre les dirigeants des quatre nations constitutives du pays (Ecosse, pays de Galles, Irlande du Nord et Angleterre).

Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech, près d'une semaine après le feu vert donné à son utilisation dans le pays le plus endeuillé d'Europe (plus de 62 000 morts à ce jour). Les caméras de télévision ont montré la nonagénaire hospitalisée à Coventry, dans le centre de l'Angleterre, recevant la piqûre et échangeant paisiblement avec l'infirmière. Les autorités sanitaires britanniques ont toutefois déconseillé mercredi 9 décembre d'inoculer le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le nouveau coronavirus aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques", deux personnes ayant mal réagi aux premières injections.

À partir du 15 décembre, les voyageurs qui entrent en Angleterre et viennent de pays à risque, parmi lesquels la France, figurant sur la liste rouge du royaume vont pouvoir réduire la durée de leur quarantaine obligatoire à l'arrivée, qui passe de 14 à 5 jours en cas de dépistage négatif. Ce système " testé-délivré " (si le test est négatif) sera pris en charge par le voyageur, qui devra débourser entre 65 et 120 livres sterling (135 euros), qu'il soit un étranger se rendant au Royaume-Uni ou un Britannique de retour chez lui après un séjour à l'étranger.

Amérique

Aux États-Unis, les nouveaux cas de Covid-19 ont explosé avec plus de 200 000 contaminations par jour, deux semaines après les réunions familiales de Thanksgiving. Les Américains s'accrochent toutefois à l'espoir de la distribution imminente d'un vaccin dans le pays. Celui fabriqué par les laboratoires Pfizer/BioNTech pourrait être autorisé dans les tout prochains jours, et le vaccin de Moderna dès la semaine prochaine. Au total, plus de 15 millions de personnes ont contracté le Covid-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie.

ASie

A Chengdu, capitale de la province du Sichuan, près d'un quart des habitants du quartier de Pidu ont été soumis à un test de dépistage après la découverte d'un nouveau foyer épidémique dans cette zone. Les écoles et les crèches du quartier de Pidu ont été fermées. Les élèves ainsi que les enseignants ont été placés en quarantaine et devront subir un test de dépistage. Les Français, les Britanniques, les Belges, les Philippins et les Indiens ne sont plus, sauf exception, autorisés à se rendre en Chine.