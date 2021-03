"Coronavirus dans le monde : les derniers chiffres aux USA, Chine, Europe..."

Malgré la campagne de vaccination qui s'accélère dans tous les pays, le coronavirus continue de circuler fortement dans le monde, voici le dernier bilan.

[Mis à jour le 8 mars 2021 à 17h02] Si les campagnes de vaccination s'accélèrent dans de nombreux pays permettant un assouplissement de certaines règles comme en Allemagne et surtout en Grande Bretagne où le pays entame la première partie de son déconfinement. Malgré tout, la pandémie de Covid-19 continue, plus d'un an après son émergence, à faire de nombreuses victimes chaque jour sur l'ensemble de la planète. "Il serait irréaliste de penser que nous allons en finir avec ce virus d'ici la fin de l'année", a prévenu l'OMS le mardi 2 mars 2021. Le Covid-19 a fait au moins 2,53 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019 et plus de 115 millions de malades. Les pays les plus touchés sont les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie et le Royaume-Uni.

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 30 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 7 mars 2021 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nombre de décès 1 Etats-Unis 29 696 250 537 838 2 Inde 11 229 398 157 890 3 Brésil 11 019 344 265 500 4 Russie 4 333 029 89 473 5 Royaume-Uni 4 218 520 124 501 6 France 3 904 233 88 574 7 Espagne 3 149 012 71 138 8 Italie 3 067 486 99 785 9 Turquie 2 780 417 29 030 10 Allemagne 2 508 655 72 532 11 Colombie 2 276 656 60 503 12 Argentine 2 149 636 52 880 13 Mexique 2 128 600 190 604 14 Pologne 1 801 083 45 317 15 Iran 1 698 005 60 786 16 Afrique du Sud 1 521 068 50 678 17 Ukraine 1 406 800 27 128 18 Indonésie 1 386 556 37 547 19 Pérou 1 371 176 47 854 20 République tchèque 1 325 291 21 882 21 Pays-Bas 1 120 075 15 833 22 Canada 886 574 22 239 23 Chili 855 785 21 077 24 Roumanie 830 563 20 963 25 Portugal 810 094 16 540 26 Israël 803 260 5 899 27 Belgique 787 891 22 261 28 Irak 726 548 13 572 29 Suède 684 961 13 003 30 Pakistan 597 763 12 521

Europe

Le Royaume-Uni a réussi son pari ambitieux de vacciner 15 millions de personnes vulnérables d'ici la mi-février et en est désormais à plus de 22 millions. Ce 8 mars marque une étape importante pour le pays avec le retour des petits à l'école alors que le gouvernement a indiqué qu'il serait possible dès le 29 mars de se réunir à six personnes à l'extérieur et que la réouverture des pubs, restaurants et magasins non-essentiels devrait avoir lieu le 12 avril. Rappelons tout de même qu'à l'heure actuelle, tous les voyageurs arrivant en Angleterre doivent se soumettre à deux tests PCR, aux deuxième et huitième jours d'une quarantaine obligatoire de dix jours.

L'Allemagne, qui a prolongé jusqu'au 28 mars la plupart des restrictions en place, a fermé sa frontière avec la République tchèque et le Tyrol autrichien et renforcé les contrôles à la frontière avec la Moselle. Les rassemblements privés restent aussi très limités, avec la possibilité de n'inviter qu'une personne issue d'un autre foyer. Le télétravail s'est également imposé "partout où cela est possible". L'idée d'imposer un couvre-feu nocturne a, en revanche, été repoussée. Pour contrer l'essor du variant britannique dans le pays (46% des nouvelles infections fin février), les restrictions seront prolongées jusqu'au 28 mars. Les réunions privées réunissant deux foyers (mais à 5 personnes maximum au total) seront toutefois autorisées à partir du 8 mars.

En Belgique, les contaminations au Covid commencent à se stabiliser. Au total, 1903 personnes étaient hospitalisées début mars en raison du Covid-19, dont 425 patients traités en soins intensifs. Les voyages pour raisons non-essentielles sont proscrits et un couvre-feu est en vigueur entre minuit et 5h du matin. A Bruxelles et en Wallonie, il est même en vigueur entre 22 heures et 6 heures du matin.

L'Espagne a commencé mi-janvier à administrer une deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes prioritaires qui avaient reçu une première dose en décembre. Un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021.

L'Italie, à contre-courant de ses voisins européens, a assoupli les restrictions anti-Covid en vigueur dans la plupart de ses régions, permettant la réouverture au public des bars et restaurants et de lieux aussi emblématiques que le Colisée et la Chapelle Sixtine. La grande majorité des régions italiennes sont désormais classées au niveau "jaune", c'est-à-dire à risque modéré, à l'exception du Haut-Adige (nord), de l'Ombrie (centre), des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile (sud), classées en "orange" (risque moyen). Plus aucune région n'est classée "rouge", le niveau de risque le plus élevé.

Le Portugal a franchi le seuil des 16 000 morts liés au coronavirus, un chiffre important pour une nation qui compte seulement dix millions d'habitants. Pour faire face à la situation, le gouvernement socialiste a approuvé la prolongation de l'état d'urgence, assortie de nouvelles restrictions, à commencer par l'interdiction faite aux habitants de voyager à l'étranger, sauf motif impérieux. Les contrôles ont aussi été rétablis aux frontières et le trafic ferroviaire avec l'Espagne suspendu. Le gouvernement appelle à la vigilance. "L'idée selon laquelle les tragédies ne se répètent pas est fausse. Les tragédies se répètent quand les êtres humains reproduisent les erreurs qui ont provoqué ces tragédies", a expliqué le Premier ministre Antonio Costa le 2 mars 2021.

Amérique

Alors que les Etats-Unis ont dépassé le seuil de 29 millions de cas confirmés et de 527 000 morts, Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi l'achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccin, qui devraient permettre aux Etats-Unis d'avoir assez de doses d'ici fin juillet pour vacciner la grande majorité de la population. La campagne de vaccination s'accélère donc aux Etats-Unis, avec la possibilité désormais pour les Américains de recevoir une dose de vaccin dans les milliers pharmacies du pays, où ils ont l'habitude de se faire vacciner contre la grippe. Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion doivent désormais présenter un test négatif au Covid-19 afin d'être autorisés à voyager. Ce test doit être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les Etats-Unis. Au Brésil, la situation continue d'inquiéter avec une épidémie en fort rebond et des bilans quotidiens alarmants avec plus de 1000 morts par jour fin février. La campagne de vaccination a bien été lancée en janvier mais le manque de doses se fait sentir.

ASie

En Chine, un regain épidémique s'est matérialisé en février. Mais à Wuhan, une métropole de onze millions d'habitants et le berceau de la pandémie qui a fait plus de deux millions de morts dans le monde, rien ne rappelle l'ambiance apocalyptique qui régnait un an plus tôt. L'ensemble des activités a pu reprendre.