Coronavirus dans le monde : hausse inquiétante des décès aux USA, les chiffres

CORONAVIRUS. Les Etats-Unis ne parviennent pas à faire baisser de manière spectaculaire le nombre de décès liés au Covid-19, qui est même reparti à la hausse selon le dernier bilan en date. De nombreux autres pays craignent ou constatent une résurgence du nombre de cas.

[Mis à jour le 11 juin 2020 à 11h08] La situation s'aggrave dans le monde, concernant la pandémie de Covid-19, avait prévenu l'OMS en début de semaine. Un constat qui se traduit au fil des jours dans les chiffres, dans de nombreuses régions. Aux Etats-Unis, pays le plus plus touché de la planète en nombre de cas et en nombre de morts imputés au coronavirus, les autorités voulaient croire que le plus dur était passé mais les derniers bilans suscitent l'inquiétude. Après avoir enregistré des pics quotidiens à plus de 3 000 décès en avril, les USA recensaient ces dernières semaines environ 500 décès par jour mais la tendance semble repartie à la hausse cette semaine. Selon l'institut Johns Hopkins, le dernier bilan fait état de 1 082 morts en 24h (919 hier), ce qui porte le total à 112 833 décès, pour plus de 2 millions de cas. Faut-il craindre un rebond du virus ? Si oui, ce dernier est-il directement corrélé aux mobilisations antiracistes qui ébranlent le pays depuis quinze jours ? Difficile, pour l'heure de tirer des conclusions définitives, mais les prochains bilans seront scrutés de près de l'autre côté de l'Atlantique. En attendant, le président Donald Trump a annoncé qu'il allait reprendre ses meetings de campagne en prévision de la prochaine élection présidentielle. "Ils seront énormes", a-t-il indiqué, sans préciser dans quelles conditions sanitaires ils se dérouleraient.

Le bilan officiel du coronavirus indique que, derrière les USA, les pays les plus touchés par le Covid-19 sont toujours le Royaume-Uni (41 128 décès), et surtour le Brésil, qui pourrait bien rapidement monter sur la deuxième marche de ce tragique podium. Plus d'un millier de morts (1 272) ont à nouveau été recensés lors des dernières 24h dans le pays dirigé par Jair Bolsonaro, qui a enregistré au total, depuis le début de la pandémie 38 406 décès. Le virus est loin d'être sous contrôle, comme sur de multiples autres territoires, notamment au Pérou, deuxième pays d'Amérique latine le plus touché, avec 199.696 cas de contaminations et 5 571 décès au total (+106 en 24h).

Statistiques du coronavirus au 10/06/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux décès Etats-Unis 2,066,184 +20,852 115,130 +982 Brésil 775,184 +33,100 39,797 +1,300 Russie 493,657 +8,404 6,358 +216 Royaume-Uni 290,143 +1,003 41,128 +245 Espagne 289,360 +314 27,136 Inde 287,155 +12,375 8,107 +388 Italie 235,763 +202 34,114 +71 Pérou 208,823 +5,087 5,903 +165 Allemagne 186,866 +350 8,844 +13 Iran 177,938 +2,011 8,506 +81 Turquie 173,036 +922 4,746 +17 France 155,136 +545 29,319 +23 Chili 148,496 +5,737 2,475 +192 Mexique 124,301 +4,199 14,649 +596 Pakistan 113,702 +5,385 2,255 +83 Arabie Saoudite 112,288 +3,717 819 +36 Canada 97,125 +472 7,960 +63 Chine 83,046 +3 4,634 Bangladesh 74,865 +3,190 1,012 +37 Qatar 73,595 +1,716 66 +4 Belgique 59,569 +132 9,629 +10 Afrique du Sud 55,421 +2,430 1,210 +48 Biélorussie 51,066 +801 288 +6 Pays-Bas 48,087 +184 6,042 +11 Suède 46,814 +198 4,795 +78 Equateur 44,440 +523 3,720 +30 Colombie 43,682 +1,604 1,433 +61 Emirats Arabes Unis 40,507 +603 284 +1 Singapour 38,965 +451 25 Egypte 38,284 +1,455 1,342 +36 Portugal 35,600 +294 1,497 +5 Indonesie 34,316 +1,240 1,959 +36 Koweit 33,823 +683 275 +2 Suisse 31,011 +23 1,936 +2 Ukraine 28,381 +525 833 +23 Pologne 27,842 +282 1,206 +23 Argentine 25,987 +1,226 735 +18 Irlande 25,231 +16 1,695 +4 Philippines 23,732 +740 1,027 +10 Afghanistan 22,142 +683 405 +21

De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement pour protéger leur population du Covid-19. Ces mesures sont levées ou touchent peu à peu à leur fin dans de nombreux pays. Voici quelques dates de fin de confinement dans les pays concernés.

Pays Date annoncée de fin du confinement Algérie 29 mai Allemagne 4 mai Belgique 3 mai Espagne 9 mai Etats-Unis pas de date nationale, déjà levé dans plusieurs Etats. France 11 mai Grèce 4 mai Inde 3 mai Italie 3 mai Luxembourg 11 mai Maroc 10 juin Portugal 2 mai Royaume-Uni 1er juin Suisse 27 avril Tunisie 3 mai

Les États-Unis restent donc le pays le plus touché au monde par le Covid-19 avec un total de 112 833 décès (+ 1 082 en 24 heures) pour plus de de 2 millions de cas. La tendance à la baisse du nombre de cas et de décès avait incité, ces derniers jours, de nombreuses villes à entamer leur déconfinement, parfois de manière très progressive, à l'image de la ville de New York, où les employés du bâtiment et du secteur manufacturier ont repris, lundi, le chemin du travail. Les plages de Miami, en Floride, ont été rouvertes mercredi après avoir été fermées un peu moins de trois mois à cause de la pandémie de coronavirus, avec des régles de distanciation physique à respecter. Le retour du bilan à la hausse dans le pays, s'il se confirmait, pourrait remettre en cause certaines levées de restrictions, dans l'ouest dans le sud du pays, où si le virus semble s'être déplacé.

Le Brésil, troisième pays au monde le plus mortellement touché, ne parvient pas à endiguer cette épidémie de coronavirus. Les autorités ont communiqué mercredi un nouveau bilan tragique de plus de 1 274 décès supplémentaires, pour un total dépassant désormais les 39 000 morts dus au Covid-19. Malgré tout, un déconfinement progressif se met en place. Sao Paulo a rouvert partiellement ses commerces ce mercredi, en attendant, ce jeudi, la réouverture des centres commerciaux. Ce sera également le cas à Rio de Janeiro. Des décisions avec scepticisme par de nombreux experts, qui jugent l'ouverture des magasins hâtive compte tenu de la progression du virus dans le pays.

En Chine (4 634 morts au total), et plus particulièrement à Wuhan ville berceau du Covid-19, l'épidémie est désormais considérée comme enrayée. Aucun décès lié au virus n'a été décelé depuis de nombreux jours. Les résultats du grand dépistage organisé par la municipalité de Wuhan, ces dernières semaines, à la suite de nouvelles infections consécutives à la levée du confinement de la ville au début du mois d'avril, se sont en effet révélés très encourageants. Sur les 9,8 millions de tests pratiqués, seulement 300 sont ressortis positifs et concernaient des personnes asymptomatiques. "Les chiffres montrent que Wuhan est désormais une ville sûre", a déclaré Feng Zijian, directeur adjoint du Centre national chinois de contrôle et de prévention des maladies. Après avoir dompté le virus, le principal défi de la Chine se situe désormais sur le plan économique.

En Espagne, le bilan quotidien ne recensait, mercredi, aucun nouveau décès lié au Covid-19 lors des dernières 24 heures, ce qui semble confirmer que l'épidémie est désormais sous contrôle dans le pays, comme chez ses voisins européens. Le bilan total s'affiche à 27 136 morts depuis le début de la pandémie, pour 241 717 cas recensés. La date du 1er juillet est le prochain cap fixé par par le gouvernement espagnol dans le cadre du déconfinement, même si l'état d'alerte court jusqu'au 21 juin, pour limiter les déplacements. La réouverture des frontières aux touristes est prévue début juillet, la reprise du championnat de football à partir du 11 juin. Par ailleurs, de nombreux lieux culturels ont également rouvert leurs portes. En revanche, les écoles ne rouvriront qu'en septembre.

Mercredi, l'Italie a annoncé 71 nouveaux décès imputés au nouveau coronavirus (79 la veille). Au total, le Covid-19 a officiellement coûté la vie à 34 114 personnes dans le pays, pour 235 763 contaminations recensées. La vie reprend toutefois son cours, de manière progressive, dans le pays, avec la réouverture de nombreux lieux culturels, des piscines, des restaurants et des salles de sports. Le 3 juin, le pays a également levé la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers, pour ainsi rouvrir ses frontières aux touristes européens, afin de relancer au plus vite ce secteur clé. Il est également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays. La prochaine étape du déconfinement est prévue le 15 juin, avec notamment la réouverture des cinémas et des théâtres.

Le dernier bilan en date au Royaume-Uni, lundi, faisait état de 245 morts supplémentaires ces dernières 24h (286 la veille). Au total, le pays a recensé 41 128 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, pour plus de 290 000 personnes infectées. Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de près de 50 000 victimes du Covid-19. Cette différence est due à une prise en compte des personnes décédées dans les maisons de retraite, que le gouvernement est accusé d'avoir négligé.

Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, avec notamment la réouverture partielle des écoles depuis le début du mois. Le retour se fait par tranches d'âge pour les écoles primaires avec les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, souhaite également rouvrir les commerces non-essentiels le 15 juin, et certains bars et restaurants dès les premiers jours de juillet. Par ailleurs, le gouvernement britannique a instauré une période de quarantaine obligatoire de 14 jours pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni par avion.

L'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses a recensé jeudi 11 juin 185 416 cas de Covid-19 en Allemagne depuis le début de l'épidémie, soit 555 cas de plus que la veille. 26 décès supplémentaires sont également à déplorer, pour un total de 8755 morts depuis l'arrivée du virus sur le sol allemand.

Cette semaine, le corridor prévu pour les vacanciers allemands qui souhaitent se rendre aux Baléares a été précisé. Les Allemands sont en effet nombreux chaque été à se rendre à Majorque, Minorque ou Ibiza et 10 900 touristes pour s'y rendre à partir du 15 juin en s'affranchissant des frontières encore fermés (ou en passe d'être rouvertes) et sans période de quarantaine. "Il s'agira de groupes réduits afin de veiller à la sécurité des voyageurs à tout moment, depuis leur montée dans l'avion puis à l'hôtel, au restaurant ou à la plage, jusqu'à leur retour", a expliqué la présidente de la région des Baléares, répondant aux critiques sur le fait que les Espagnols n'ont pour l'heure pas cette possibilité.

Si l'Allemagne entend rouvrir ses frontières le 15 juin aux ressortissants des pays de l'Union européenne mais aussi de Grande-Bretagne, d'Islande, de Norvège, de Suisse et du Liechtenstein, des exceptions sont prévues pour les pays qui interdisent l'accès à leur territoire aux ressortissants allemands ou à ceux qui appliquent encore des mesures de confinement. L'Allemagne doit annoncer ce mercredi à l'issue du conseil des ministres la prolongation de l'interdiction d'accès à son territoire aux voyageurs non-européens. Cette mesure, en vigueur depuis le début de l'épidémie, pourrait être prolongée jusqu'au 31 août mais avec des études au cas par cas, les pays affichant de faibles nombre de contaminations pouvant être écartés de ces mesures.

Le déconfinement se poursuit avec deux règles intangibles : le respect des distances (minimum 1,5 mètre entre deux personnes) et l'obligation du port du masque dans l'espace public, notamment dans les transports et commerces. Des membres de foyers différents sont autorisés à se rencontrer. Les patients des hôpitaux mais aussi des maisons de retraite ou d'établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap peuvent recevoir de la visite d'une seule et même personne.

Le Portugal sera-t-il la destination phare de l'été ? Avec 35 000 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie pour 1492 décès selon les derniers chiffres actualisés mercredi 10 juin, le pays compte surfer sur ses bons chiffres et son statut de destination sûre pour attirer les touristes européens... et commence à le faire savoir ! Le Portugal a en effet mieux résisté à la vague du Covid-19 que nombre de ses pays voisins et poursuit son déconfinement progressif pour préparer le retour des touristes. Le gouvernement a récemment mis en place une application mobile "Info Praia" concernant les modalités d'ouvertures des plages cet été. On trouvera notamment sur cette application des renseignements sur le taux d'occupation des plages ainsi qu'un code couleur pour savoir si la plage est ouverte en mode "dynamique" (promenade autorisée seulement) ou s'il est possible d'y étendre sa serviette. Les fréquentations des plages pourraient être surveillées et diminuées de moitié par rapport à d'habitude mais leurs accès pourraient rester libres.

La priorité est le retour du tourisme et les campagnes de communication se multiplient. Le pays vient d'obtenir le label "Safe Travels", une première en Europe. "Ce label permet aux voyageurs de reconnaître les gouvernements et les entreprises du monde entier qui ont adopté des protocoles standardisés en matière de santé et d'hygiène, afin que les consommateurs puissent voyager en toute sécurité une fois les restrictions levées", s'est félicité le gouvernement. Aucune mesure de quarantaine ne sera mise en place cet été. Pour l'heure, les vols en provenance et en direction de l'Union européenne sont encore suspendus jusqu'au 15 juin, comme la frontière terrestre avec l'Espagne.

Début juin, les cinémas, salles de spectacle et salles de sport ont notamment pu rouvrir alors que les restaurants, bars et commerces de plus de 400 mètres carrés avaient déjà été autorisés à rouvrir. Le championnat de football a repris mercredi 3 juin avec deux premières rencontres entre Portimonense et Gil Vicente puis entre le prestigieux FC Porto et Famalicao. Si les matchs ont pu avoir lieu, la Direction générale de la santé avait transmis une recommandation pour que la compétition reprenne "dans un nombre le plus réduit possible de stades ". Or des 16 des 18 équipes joueront finalement dans leur stade, même le Maritimo Funchal installé sur l'île de Madère ce qui impliquera des déplacements par avion pour leurs adversaires et pour les locaux lors des matchs à l'extérieur sur le continent. Après l'Allemagne, le Portugal est le 2e grand pays européen à redémarrer sa saison.

Ce jeudi 11 juin, les derniers chiffres publiés par Sciensano font état de 16 décès supplémentaires recensés sur les dernières 24 heures, portant le bilan total à 9645 décès depuis le début de l'épidémie. 142 nouvelles contaminations ont également été signalées. La Belgique compte plus de 59 500 cas de coronavirus Covid-19 depuis l'arrivée du virus sur son sol.

Une polémique fait par ailleurs les gros titres en Belgique cette semaine, celle sur les 15 millions de masques lavables commandés par le ministère de la Défense à la demande du gouvernement. Or, ces masques ne respecteraient pas les recommandations officielles de lavage, qui imposent un passage à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Les modes d'emploi des masques commandés évoquent un nettoyage à la main dans une eau à 30 degrés, température insuffisante pour annihiler le virus.

La Belgique est entrée lundi 8 juin dans la phase 3 de son déconfinement. "Toutes les classes de l'enseignement primaire" sont invitées à reprendre les cours ce lundi, les élèves ne portent pas de masques au contraire des adultes et les effectifs sont limités à 20 par classe. Les bars vont également rouvrir peu à peu à partir de ce lundi. La consommation au comptoir reste interdite. Toutes les activités sportives peuvent reprendre, y compris dans les salles de sport (les espaces de douches y seront fermés), à l'exception des sports de contact et de la natation puisque les piscines resteront fermées.

Voici pour rappel les quatre phases initialement prévues dans le plan de déconfinement de la Belgique :

Depuis le 4 mai, réouverture des entreprises d'industrie et de services mais le télétravail reste la norme. Le sport pourra être pratiqué à deux (tennis, athlétisme, pêche, kayak, ou golf sont autorisés). Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics pour toute personne âgée d'au moins 12 ans.

Depuis le 11 mai, réouverture des commerces (sauf les bars, cafés et restaurants).

Depuis le 18 mai, réouverture progressive des écoles avec 10 élèves maximum par classe. Priorités aux dernières années d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'à la première année de primaire. Ouverture des musées sous condition. Contacts sociaux autorisés (réunions privées, nombre de personnes autorisées plus importants aux mariages ou enterrements avec 20 personnes maximum, possibilité de se rendre dans sa résidence secondaire).

A partir du 8 juin, réouverture des hôtels et restaurants.

Selon le dernier bilan du Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, on dénombrait 203 899 cas confirmés de coronavirus Covid-19 sur l'ensemble du continent pour 5530 décès confirmés à la date du mercredi 10 juin. Pays le plus touché, l'Afrique du Sud entame cette semaine une nouvelle étape dans le déconfinement. Les écoles ont commencé à rouvrir comme les lieux de culte et les parcs nationaux. L'Afrique du Sud compte 48 285 cas confirmés et 998 décès selon le dernier bilan. Le maire de Johannesburg, Geoffroy Makhubo, a été placé en isolement cette semaine après la révélation d'un contrôle positif parmi le personnel de la mairie.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lundi 8 juin, le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé la fin du couvre-feu. Il était en vigueur depuis le 18 mars en Tunisie, pays qui compte 1087 cas de contamination et 49 décès. Une décision similaire a été prise par le gouvernement togolais qui a annoncé la levée du couvre-feu le 9 juin. Le port du masque reste obligatoire dans le pays. L'inquiétude est plus vive en République Démocratique du Congo où l'épidémie semble s'accélérer mais aussi au Nigeria où de nombreuses morts inexpliquées avaient été constatées ces dernières semaines, notamment dans la province du Kano. Le ministre de la Santé a annoncé qu'une majorité de ces décès était sans doute liée au Covid-19.