Coronavirus dans le monde : quelle situation en Europe ? Les derniers chiffres

L'épidémie de coronavirus a causé la mort de plus de 780 000 personnes dans le monde et l'Organisation mondiale de la santé a multiplié les messages ces derniers jours alors que des mesures répressives sont pris dans de nombreux pays. Europe, Etats-Unis, Brésil, Chine... Retrouvez les derniers chiffres et infos.

[Mis à jour le 21 août 2020 à 10h47] L'épidémie de coronavirus Sars-Cov2 a fait au moins 788 242 morts depuis son apparition en Chine et son signalement fin décembre 2019 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon un bilan publié jeudi 20 août par l'AFP. Le cap de 250 000 morts a été atteint cette semaine en Amérique Latine (Caraïbes inclus), dont 112 000 au Brésil. L'inquiétude grandit en Europe où les cas de Covid-19 sont en augmentation depuis plusieurs jours, notamment en Allemagne, en Espagne et en France.

L'OMS s'est montrée toutefois rassurante jeudi, estimant que le rebond de l'épidémie pourrait être géré en Europe sans avoir recours à un nouveau confinement, grâce à une meilleure connaissance du virus et une préparation accrue.. Mercredi, cette même organisation avait toutefois poussé un nouveau cri d'alarme au sujet de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le monde. "L'épidémie est en train de changer. Les personnes d'une vingtaine, trentaine et quarantaine d'années sont de plus en plus à l'origine de la menace", a ainsi jugé, lors d'un point presse, un responsable régional de l'OMS, chargé d'une partie de la zone Pacifique.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus au 20/08/2020 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 5,746,272 +45,341 177,424 +1,090 Brésil 3,505,097 +44,684 112,423 +1,234 Inde 2,904,329 +68,507 54,975 +981 Russie 942,106 +4,785 16,099 +110 Afrique du Sud 599,940 +3,880 12,618 +195 Pérou 567,059 +8,639 27,034 +200 Mexique 537,031 +5,792 58,481 +707 Colombie 513,719 +11,541 16,183 +204 Espagne 404,229 +3,349 28,813 +16 Chili 391,849 +1,812 10,671 +93 Iran 352,558 +2,279 20,264 +139 Royaume-Uni 322,280 +1,182 41,403 +6 Argentine 320,884 +8,225 6,517 +187 Arabie Saoudite 303,973 +1,287 3,548 +42 Pakistan 290,958 +513 6,209 +8 Bangladesh 287,959 +2,868 3,822 +41 Italie 256,118 +840 35,418 +6 Turquie 254,520 +1,412 6,058 +19 Allemagne 231,284 +1,584 9,324 +10 France 229,814 +4,771 30,480 +12 Irak 192,797 +3,995 6,208 +87 Philippines 178,022 +4,339 2,883 +88 Indonésie 147,211 +2,266 6,418 +72 Canada 123,873 +383 9,054 +5 Qatar 116,224 +268 193 Equateur 105,508 +1,033 6,200 +54 Bolivie 105,050 +2,031 4,233 +61 Kazakhstan 103,815 +244 1,415 Israel 99,599 +1,630 795 +14 Ukraine 98,537 +2,134 2,184 +40 Egypte 97,025 +111 5,212 +15 République Dominicaine 89,010 +883 1,505 +4 Suède 85,810 5,805 +5 Chine 84,895 +7 4,634 Panama 83,855 +101 1,844 +17 Oman 83,769 +163 609 +6 Belgique 79,479 +582 9,969 +10 Koweït 78,767 +622 509 +2 Roumanie 74,963 +1,346 3,154 +48 Biélorussie 69,950 +149 627 +5

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Le dernier bilan publié jeudi par l'université Johns Hopkins fait état de 174 178 décès depuis l'apparition du virus dans le pays. Le pays place tous ses espoirs sur l'accélération des recherches pour la conception d'un vaccin. Le gouvernement américain s'est engagé à injecter près d'un milliard de dollars pour soutenir le développement d'un potentiel vaccin, sur lequel travaille la société de biotechnologie Moderna, et qui entre dans la dernière phase de son essai clinique. La vaccination ne devrait toutefois pas être obligatoire selon le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses Anthony Fauci. "On ne peut pas obliger ou tenter de forcer les gens à se vacciner".

La gestion de l'épidémie est devenu un enjeu majeur de la campagne présidentielle américaine qui doit se tenir au mois de novembre. Officiellement investi jeudi à l'issue de la convention démocrate, le candidat Joe Biden a rapidement critiqué Donald Trump dans son discours d'investiture, jugeant que l'actuel président américain compte sur "un miracle", plutôt que de combattre efficacement le virus.

A New York, où les autorités tentent de limiter l'impact économique de la crise, les grands musées annoncent peu à peu leur réouverture. Le MoMA, le Museum of Modern Art, a annoncé cette semaine sa prochaine réouverture, prévue pour le 27 août prochain. Le Met avait également déjà annoncé sa réouverture à partir du 29 août prochain. Au MoMa, les visites se feront après une réservation en ligne une semaine à l'avance et via une capacité d'accueil fortement réduite. A l'inverse, des mesures de restriction ont fait leur retour dans certaines des régions les plus touchées comme la Californie, où les bars et les salles de restaurant en intérieur ont fermé leurs portes, et la Floride, où le nombre de lits disponibles dans les services de soins intensifs des hôpitaux est de plus en plus faible.

La situation sanitaire continue d'inquiéter au Brésil qui compte plus de 100 000 morts pour 3 millions de cas. La crise s'accompagne de difficultés économiques, pointées par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) cette semaine, qui note que la pandémie pourrait pousser dans la pauvreté 45 millions de personnes sur le continent. "Je me retrouve au chômage à cause de cette pandémie. Il y a des jours où nous ne mangeons pas parce que la situation est difficile", témoigne ainsi à l'AFP une Brésilienne de 35 ans, résidente d'une favela de Sao Paulo.

La traditionnelle fête des 15 ans, une coutume classique en Amérique du Sud pour les adolescentes, n'aura pas lieu cette année. Ce rite de passage à l'âge adulte, célébré entre amis et en familles, devra être différé à 2021 après l'annonce de l'annulation des événements publics et des rassemblements familiaux. Le Brésil reste le pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie. Le président Jair Bolsonaro a fait de sa propre contamination (il est désormais guéri) un moyen de communication, usant de la provocation lors d'une conférence de presse, apparaissant sans masque.

Sa popularité a grimpé ces derniers jours selon plusieurs sondages dont l'un publié par le journal Floha de Sao Paulo alors que l'allocation promise à de nombreux Brésiliens (une aide de 600 réais minimum par mois) pour atténuer les effets de la crise économique consécutive à l'épidémie a fini par être versée. La pandémie continue néanmoins de s'étendre sur tout le territoire brésilien, y compris parmi les communautés amérindiennes et de nombreux experts estiment que le bilan, qui serait largement sous-estimé, devrait considérablement s'alourdir dans les prochaines semaines. A Rio, le système de réservation mis en place pour accéder à la plage a fait long feu. "Il est permis de se baigner, d'acheter quelque chose à grignoter, mais après vous rentrez chez vous", a expliqué le maire.

En Chine, une fête aquatique rassemblant des centaines de personnes à Wuhan, où est officiellement apparu le virus en fin d'année 2019, a créé la polémique dans le monde. Interrogé en conférence de presse, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi. "Apparemment les Européens et les Américains ont été très surpris par ces images. Cela montre que Wuhan a remporté une victoire stratégique dans sa lutte contre l'épidémie", a-t-il estimé. Les derniers chiffres indiquent une stabilisation du nombre de cas, le bilan étant toujours de moins de 5000 morts dans le pays pour environ 85 000 cas.

Parallèlement, l'enquête sur l'origine du virus se poursuit dans le pays. Lundi 3 août, l'Organisation mondiale de la Santé a indiqué qu'un premier pas avait été fait, même si le chemin reste long. "L'équipe avancée de l'OMS qui s'est rendue en Chine a maintenant achevé sa mission consistant à jeter les bases d'efforts conjoints pour identifier les origines du virus ", a annoncé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lundi 10 août. Prochaine étape dans la quête de la vérité ? "Des études épidémiologiques commenceront à Wuhan pour identifier la source potentielle d'infection des premiers cas ", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En Espagne, 7039 nouveaux cas ont été déclarés jeudi, confirmant une tendance à l'augmentation du nombre de cas Selon les chiffres transmis mercredi, 131 personnes sont décédées en une semaine, avec Madrid comme épicentre de l'épidémie. Plus de 370 000 Espagnols ont contracté le Covid-19 depuis le début de l'épidémie.

L'inquiétude sur l'émergence d'une deuxième vague grimpe dans le pays et les images du week-end, marqué par des manifestations d'opposants au port du masque, ne sont guère rassurantes. Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi rassemblées à Madrid dimanche 16 août, protestant contre l'extension des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette manifestation intervenait deux jours après la mise en place de nouvelles restrictions dont une, inédite dans le monde : il est désormais interdit de fumer dans les rues et sur les terrasses de café dans la province de Galice et dans l'archipel des Canaries. Cette consigne s'applique si la distanciation sociale est impossible, à savoir respecter une distance de sécurité d'au moins deux mètres.

En Italie, 845 nouveaux cas ont été confirmés jeudi par le ministère de la Santé. De nouvelles mesures ont été prises ces dernières semaines et derniers jours. La presse italienne relaye de son côté les témoignages de jeunes récemment contaminés par le virus. "J'ai le Covid-19, je l'ai attrapé sur la Costa Smeralda" explique ainsi cette semaine un Romain d'une vingtaine d'années dans des propos relayés par le quotidien La Stampa. Une enquête des services de santé aurait permis de démontrer que le virus est de retour, importé dans la capitale par un groupe de Romains venus de Mykonos en Grèce et des îles Baléares en Espagne.

Les autorités tirent le signale d'alarme. Après avoir prolongé mercredi 29 juillet l'état d'urgence en vigueur jusqu'au 15 octobre,, elles ont pris de nouvelles mesures, entérinant la fermeture des discothèques en plein air. Le ministère de la Santé a également annoncé l'obligation du port du masque pour tous à partir du lundi 17 août le soir entre 18h et 6h dans tous les lieux publics où peuvent être formés des groupes. "Malheureusement, nous devons tenir compte d'un fait: l'âge moyen des personnes infectées ces dernières semaines a chuté de façon spectaculaire, nous sommes autour de 39 ans, a souligné le ministre de la Santé Roberto Speranza dans une interview publiée lundi 17 août par le journal La Repubblica. D'où la nécessité de donner un signal". Le ministre de la Santé appelle les jeunes à soutenir cette mesure : "aidez-nous à garder la contagion sous contrôle" avant de rappeler la nécessité pour le pays de réussir sa rentrée. "On ne peut pas échouer sur l'école et chaque mesure, chaque sacrifice demandé est fait en pensant à la réouverture des écoles qui marquera la véritable fin du confinement".

Pays européen le plus touché par le coronavirus avec plus de 40 000 morts, le Royaume-Uni crainte une rentrée difficile sur le plan économique et a multiplié les annonces ces derniers jours, à commencer par le retour soudain de mesures de quarantaines pour les voyageurs en provenance de France, de Monaco mais aussi des Pays-Bas et de Malte, contraignant de nombreux Britanniques à un voyage retour en urgence. Des reconfinements localisés ont également décidé dans plusieurs comtés du nord du Royaume-Uni où les rencontres entre personnes de foyers différents sont proscrites. La tenue d'une fête privée regroupant 270 personnes dans la banlieue de Manchester le week-end du 15 août, interrompue par l'intervention des forces de l'ordre, a créé la polémique. Les images montraient un non-respect des règles de distanciation sociale ainsi que l'absence de port du masque.

Début août, la publication d'une étude réalisée par des chercheurs de l'University College London et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a également été reprise. Elle était particulièrement alarmiste sur le sort du pays. La Grande-Bretagne pourrait, selon elle, faire face à une deuxième vague deux fois plus virulente que la première en septembre. En cause ? La rentrée scolaire. Un drame qui surviendrait néanmoins dans le cas où aucun système efficace permettant de suivre et de tester les malades ne serait mis en place d'ici là. "Sans un système suffisamment important de tests, traçage et isolement, la réouverture des écoles conjuguée à celle de l'économie pourrait, quel que soit le scénario, entraîner une deuxième vague de COVID-19", affirment ainsi les auteurs de l'étude publiée dans la revue The Lancet Child and Adolescent Health.

Il faut dire qu'outre-Manche, la rentrée scolaire suscite bien des débats depuis quelques jours, avec toujours une seule et même question : comment rouvrir les écoles sans courir à la catastrophe sanitaire ? Et les propositions originales ne manquent pas. L'idée de fermer les pubs pour compenser les risques liés à la réouverture des écoles est notamment évoquée. "Je pense que nous sommes dans une situation où la plupart des gens pensent que l'ouverture des écoles est une priorité pour la santé et le bien-être des enfants, mais que lorsque nous le ferons, nous allons remettre en contact de nombreux ménages. En fait, fermer certains autres réseaux, d'autres activités, pourrait bien être nécessaires pour nous permettre d'ouvrir des écoles", a estimé samedi 1er août sur BBC4 le professeur Graham Medley, membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), l'équivalent du Conseil scientifique outre-Manche. Et d'interroger : "Cela peut se résumer à la question de savoir quels compromis vous faites. C'est une question de priorité. Pensons-nous que les pubs sont plus importants que les écoles ?"

Ce vendredi 21 août, l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses faisait état dans son dernier bilan de 1427 cas de plus de Covid-19, pour un total de 230 048 cas depuis l'apparition du virus dans le pays. L'Institut déplore 7 décès supplémentaires pour un total de 9260 morts depuis le début de l'épidémie. Jeudi, les chiffres faisaient état de 1707 nouveaux cas, des données comparables à celles enregistrées en avril lors du pic de l'épidémie dans le pays. La chancelière Angela Merkel a prévenu ses compatriotes : "Le doublement des cas dans toute l'Allemagne ces trois dernières semaines" est "une évolution que nous devrions juguler".

Depuis le samedi 8 août, les voyageurs de retour de zones à risque - à savoir, la plupart des pays hors Union européenne, les communautés autonomes d'Aragon, de Catalogne et de Navarre, et donc depuis mercredi Anvers - "seront obligés de passer un test. C'est-à-dire que celui qui revient d'une telle zone doit apporter avec lui un résultat de test négatif (datant de moins de 48 heures) ou se faire tester ici", a détaillé le ministre fédéral allemand de la Santé, Jens Spahn, à l'occasion d'une conférence de presse. Néanmoins, du côté des stades, l'optimisme est de rigueur. Mardi 4 août, les clubs allemands de première et seconde divisions ont évoqué la question du retour des supporters dans les stades. Et si une validation des gouvernements locaux sera non négociable, les clubs professionnels allemands se sont pour leur part accordés sur un possible retour des supporters dans les stades mi-septembre. Aucune date ni aucun chiffre précis n'a pour l'heure été communiqué.

Vive émotion au Portugal après l'annonce ces dernières heures du décès d'un bébé âgé de 4 mois, des suites du Covid-19. La directrice générale de la Santé a précisé que ce bébé souffrait d'une maladie cardiaque, aggravée par le Covid-19. Ces complication ont entraîné une myocardite, finalement fatale. Le nourrisson, contaminé au sein de sa famille, avait été admis dans un hôpital pédiatrique de Lisbonne. Le Portugal a enregistré 1786 morts pour plus de 54 000 cas depuis le début de l'épidémie.

Les mesures de restrictions de circulation dans certains quartiers de Lisbonne et sa périphérie seront maintenues jusqu'à la fin du mois d'août, avaient annoncé jeudi 13 août les autorités. Le Portugal compte plus de 50 000 cas de Covid-19 pour plus de 1700 morts depuis le début de l'épidémie. L'apparition de foyers de contaminations à Lisbonne au début de l'été avait entraîné l'apparition de nouvelles restrictions. Dans les quartiers concernés, les locaux ne peuvent sortir de leur domicile que pour l'achat de nourriture ou de médicaments. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. La région de la capitale regroupe plus de la moitié des cas découverts au Portugal.

Depuis le 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h, à l'exception des restaurants. Enfin, dans la troisième zone qui concerne les quartiers les plus touchés de Lisbonne, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

L'institut Sciensano, qui publie les données chiffrées sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus, a livré des chiffres plus rassurants ces derniers jours. L'actualisation des données vendredi 21 août au matin montrait une moyenne de 505 nouveaux cas par jour sur la période entre le 11 et le 17 août, un chiffre en baisse de 20% par rapport à la période précédente. En revanche, le nombre de décès et de nouvelle hospitalisations est en hausse.

Dans son point hebdomadaire, le centre de crise avait estimé lundi 17 août que le nouveau pic de l'épidémie est passé mais que celle-ci se déplace d'Anvers, où le nombre de nouveaux cas est en baisse, à Bruxelles où ce même chiffre est en augmentation avec 122 cas recensés par jour en moyenne. Le taux de positivité est ainsi haut dans la capitale belge avec 6,7% de personnes testés positives au coronavirus.

Pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place des mesures drastiques. Parmi elles, on trouve notamment la diminution conséquente de ce que l'on appelle la "bulle de contact", à savoir le cercle de personnes avec qui les mesures de distanciation ne doivent pas être impérativement respectées. Alors qu'elle était de 15 personnes, elle a été ramenée à... cinq personnes par foyer. Déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans les magasins, les salles de cinéma, les lieux de culte, les musées ou encore les bibliothèques, le port du masque est également devenu obligatoire fin juillet dans "tout endroit à forte fréquentation".