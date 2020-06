Coronavirus dans le monde : une hausse du nombre de cas record, la Chine sévit

CORONAVIRUS. L'OMS a communiqué, dimanche, sur une progression record du nombre de cas d'infection par le nouveau coronavirus Covid-19 à travers le monde. La Chine, berceau de la pandémie, a recensé 18 nouvelles contaminations. Brésil, USA, Europe, Asie... Le point sur la situation par pays.

[Mis à jour le 22 juin 2020 à 11h30] Le Covid-19, apparu officiellement en Chine en décembre dernier, continue à sévir à travers le monde en ce début d'été. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la journée de dimanche a même permis de battre un inquiétant record, avec 183 020 nouvelles nouveaux cas recensés en 24 heures sur la planète, majoritairement repérées sur le continent américain (116 000 nouveaux cas). Le précédent pic avait été atteint le jeudi 18 juin, avec 181 232 contaminations supplémentaires. Le bilan total de la pandémie liée au nouveau coronavirus s'établit désormais à plus de 8,7 millions de contaminations et 461 000 morts dans le monde.

Les situations diffèrent bien sûr d'un continent à l'autre et d'une région à l'autre, mais même certains pays qui semblaient sortis de la crise sanitaire, font face à de nouvelles inquiétudes, avec la crainte d'une deuxième vague. C'est notamment le cas en Chine, où était apparu le nouveau coronavirus, il y a six mois, sur un marché de Wuhan. Après huit semaine sans nouveaux cas recensés, le pays est confronté depuis une semaine à une résurgence des contamibations, pour le moment peu spectaculaire en nombre (22 cas dimanche dont 18 à Pékin, 26 cas lundi dont 22 dans la capitale) mais a conduit les autorités à prendre à nouveau des mesures de restrictions (quartier reconfinés à Pékin, trafic aérien suspendu...) et à procéder à un dépistage massif dans la population (plus de deux millions de tests). La Chine a par ailleurs annoncé dimanche avoir suspendu les importations de la marque américaine de poulets Tyson Foods et décidé de la fermeture d'une usine de la marque PepsiCo à Pékin, après avoir repéré des cas dans ces usines.

Statistiques du coronavirus au 21/06/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 2,356,657 +26,079 122,247 +267 Brésil 1,086,990 +16,851 50,659 +601 Russie 584,680 +7,728 8,111 +109 Inde 426,910 +15,183 13,703 +426 Royaume-Uni 304,331 +1,221 42,632 +43 Espagne 293,352 +334 28,323 +1 Pérou 254,936 +3,598 8,045 +184 Chili 242,355 +5,607 4,479 +184 Italie 238,499 +224 34,634 +24 Iran 204,952 +2,368 9,623 +116 Allemagne 191,575 +359 8,962 +1 Turquie 187,685 +1,192 4,950 +23 Pakistan 176,617 +4,951 3,501 +119 Mexique 175,202 +4,717 20,781 +387 France 160,377 +284 29,640 +7 Arabie Saoudite 157,612 +3,379 1,267 +37 Bangladesh 112,306 +3,531 1,464 +39 Canada 101,337 +318 8,430 +20 Afrique du Sud 97,302 +4,621 1,930 +53 Qatar 87,369 +881 98 +4 Chine 83,378 +26 4,634 Colombie 68,652 +3,019 2,237 +111 Belgique 60,550 9,696 Belarus 58,505 +569 346 +3 Suède 56,043 5,053 Egypte 55,233 +1,475 2,193 +87 Equateur 50,640 +909 4,223 +67 Pays-Bas 49,593 +91 6,090 +1 Indonésie 45,891 +862 2,465 +36 Emirats Arabes Unis 44,925 +392 302 +1 Argentine 42,785 +1,581 1,011 +19 Singapour 42,095 +262 26 Koweit 39,650 +505 326 +7 Portugal 39,133 +292 1,530 +2 Ukraine 36,560 +735 1,002 +8 Pologne 31,931 +311 1,356 +10 Suisse 31,292 +49 1,956 Irak 30,868 +1,646 1,100 +87 Philippines 30,052 +652 1,169 +19 Oman 29,471 +905 131 +3

De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement pour protéger leur population du Covid-19. Ces mesures sont levées ou touchent peu à peu à leur fin dans de nombreux pays. Voici quelques dates de fin de confinement dans les pays concernés.

Pays Date annoncée de fin du confinement Algérie 29 mai Allemagne 4 mai Belgique 3 mai Espagne 9 mai Etats-Unis pas de date nationale, déjà levé dans plusieurs Etats. France 11 mai Grèce 4 mai Inde 3 mai Italie 3 mai Luxembourg 11 mai Maroc 10 juin Portugal 2 mai Royaume-Uni 1er juin Suisse 27 avril Tunisie 3 mai

Ce sont donc 18 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été signalés en Chine ce lundi, la moitié d'entre eux ayant été recensés à Pékin. Cela porte le total à 220 contaminations liées au foyer épidémique du marché géant de fruits et légumes de Xinfadi, repéré il y a une dizaine de jours. Si les autorités ont rapidement réagi en reconfinant certains quartiers de la capitale et en limitant les déplacements, puis en testant massivement la population, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a également cherché à rassurer en indiquant que la situation était sous contrôle, même si de nouveaux cas ne manqueraient pas d'être recensés dans les prochains jours. Au total, le bilan, en Chine, s'affiche à 85 018 cas et 4 646 morts (aucun nouveau décès ces dernières semaines).

Les Etats-Unis restent, et de loin, le pays le plus touché par le Covid-19 avec 119 975 morts au total et 2 280 912 cas. Selon l'institut Johns Hopkins, qui fait autorité en la matière, le nombre de décès recensés ce lundi est de 305 morts en 24h (568 la veille). Après avoir sévi dans l'est des USA, le virus s'est déplacé vers le sud et l'ouest. Le chiffre quotidien des nouvelles contaminations enregistrées aux Etats-Unis se situe ces derniers jours au-dessus des 30 000 alors que ce chiffre était retombé à environ 20 000 le mois dernier. Le président Donald Trump a, lui, décidé de reprendre ses meetings de campagne en vue de l'élection présidentielle et était présent à Tulsa (Oklahoma), samedi, devant une assistance toutefois plus clairsemée qu'espéré.

La situation est toujours particulièrement qu'inquiétante au Brésil, où 641 morts ont été recensés en 24h, ce lundi 22 juin, pour un bilan total qui s'établit désormais à 1 083 341 cas recensés et 50 617 morts. Le gouvernement continue pourtant à communiquer des messages encourageants, assurant que la situation est sous contrôle, sous l'impulsion du président Jair Bolsonaro réfractaire aux mesures de confinement mises en œuvre par les gouverneurs des états et soutenant la thèse que les conséquences économique de ces restrictions pourraient causer des dommages bien plus conséquents que celles engendrées par le coronavirus.

L'Espagne avait annoncé jeudi dernier qu'elle allait devoir revoir à la hausse le bilan de l'épidémie dans le pays, avec un total de morts qui devrait atteindre 28 000 décès au lieu des 27 136 recensés jusque-là. Ce chiffre total n'avait pas évolué depuis début juin après une évolution de la méthode de calcul. pris en compte Ce changement avait entraîné les critiques de l'opposition qui accusait le gouvernement de dissimuler les vrais chiffres de mortalité. Ce dimanche 21 juin, le bilan faisait état de 141 nouveaux cas en 24h (134 la semaine passée) soit 246 272 cas au total, pour 28 323 morts (1 décès en 24h).

En matière de déconfinement, la date du 1er juillet est le prochain cap fixé par par le gouvernement espagnol. L'état d'alerte, qui courait jusqu'au 21 juin, pour limiter les déplacements, a pris fin. La réouverture des frontières aux touristes a également été actée. Le championnat de football a, lui, repris la semaine dernière, et de nombreux lieux culturels ont également rouvert leurs portes. En revanche, les écoles ne rouvriront qu'en septembre prochain.

En Italie, le bilan communiqué ce dimanche faisait état de 24 morts supplémentaires en 24h (49 la veille), portant le nombre total de décès à 34 634 et le nombre de cas recensés à 238 499.depuis le début de la crise sanitaire. Les autorités du pays ont appelé à la prudence, durant le week-end, après la découverte de plusieurs foyers épidémiques, notamment à Rome, tout en cherchant à rassurer. "Nous avons quelques manques d'attention, comme la vie nocturne des jeunes et ainsi de suite, mais en Italie, la plupart des gens continuent de porter le masque et d'appliquer la distanciation physique", assurait, en fin de semaine dernière, Massio Andreoni, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tor Vergata de Rome, interrogé par La Dépêche du Midi. Il prévenait toutefois : "Le virus continuera à circuler et nous aurons la réapparition soudaine de quelques foyers épidémiques. S'il y a une deuxième vague, ce sera de notre faute. Cela voudra dire que nous n'aurons pas été à même d'appliquer ce que nous avons appris de la situation du printemps".

Le dernier bilan communiqué au Royaume-Uni faisait état, dimanche, de 43 morts de plus en 24 heures (contre 128 la veille). Au total, le pays recense 42 632 morts depuis le début de l'épidémie pour plus de 304 331 cas positifs. Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de plus de 50 000 victimes du Covid-19, en prenant en compte le nombre réel de personnes décédées dans les maisons de retraite.

Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, avec notamment la réouverture partielle des écoles depuis le début du mois. Le retour se fait par tranches d'âge pour les écoles primaires avec les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. L'ensemble des magasins ont été autorisées à rouvrir le lundi 15 juin, avec la mise en place de mesures de précaution (limitation du nombre des clients à l'intérieur, marquages au sol pour favoriser la distanciation physique...). Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports. Pour la réouverture des bars et des restaurants, il faudra en revanche attendre le 4 juillet.

Alerte en Allemagne avec 537 cas supplémentaires de coronavirus signalés en 24 heures, portant le bilan total dans le pays à 190 359 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie selon les chiffres communiqués ce lundi 22 juin par l'Institut Robert Koch (RKI) chargé du suivi de l'épidémie dans le pays. 3 décès supplémentaires ont été signalés, pour un total de 8885 morts depuis l'apparition du virus dans le pays.

C'est surtout le taux de reproduction du virus, le fameux R+0 qui inquiète. Principal indicateur de la circulation du virus dans un territoire, ce taux a grimpé brusquement ces derniers jours, passant de 1,79 à 2,88 dimanche. Cette augmentation intervient quelques jours après l'annonce d'un important foyer de contamination dans un abattoir de Rhénanie du Nord-Westphalie, à Gütersloh. 400 employés avaient d'abord été testés positifs, entraînant le placement en quarantaine des 6500 employés du site. Au final, après la multiplication des tests ces derniers jours, plus de 1300 personnes travaillant pour cet abattoir en tout ont été testées positives au Covid-19. "Nous avons affaire au plus grand site d'infection" a annoncé durant le week-end le Premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie Armin Laschet. "Dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie, le nombre d'infections diminue - de 75% depuis le déconfinement, mais ici, dans le district de Gütersloh, les chiffres explosent, ceci est étroitement lié à l'industrie de la viande".

L'Allemagne a lancé la semaine dernière son application de traçage baptisée Corona-Warn-App et utilisant la technologie Bluetooth pour recenser et prévenir les personnes ayant été en contact avec un malade, testé positif au Covid-19. Son téléchargement est libre et basé sur le volontariat mais l'application repose sur un protocole validé par Apple et Google. Les autorités promettent une meilleure confidentialité des données, l'historique des informations étant stocké dans le téléphone lui-même. Selon un sondage publié par la ZDF, seulement 42% des personnes interrogées se disaient prêtes à la télécharger.

Le Portugal fait face à une vague de nouveaux cas de coronavirus avec plus de 300 cas signalés chaque jour depuis une semaine. A Lagos dans le sud du pays, le parquet a ouvert une enquête au sujet d"une fête d'anniversaire tenue début juin et ayant regroupé "des dizaines de personnes et serait à l'origine d'un foyer d'infections". Une centaine de nouveaux cas de contamination a été signalée dans la foulée dans cette région. Selon le ministère public, les organisateurs pourraient s'exposer à un "délit de propagation de maladie".

A Lisbonne, principal foyer de contamination depuis plusieurs jours, les autorités s'inquiètent aussi de la diffusion du virus. "Nous avons du mal à briser les chaînes de transmission", a reconnu vendredi la ministre de la Santé. En fin de semaine, le Portugal était le deuxième pays de l'Union européenne en nombre de contaminations par jour rapportés à sa population (10 millions). Seule la Suède était devant, selon l'AFP. Plusieurs pays européens ont annoncé lancé des contrôles auprès des ressortissants portugais arrivant sur leurs sols, via des tests de dépistage ou des périodes de quarantaine.

Le pays entendait pourtant surfer sur ses bons chiffres et son statut de destination sûre pour attirer les touristes européens. Le gouvernement a récemment mis en place une application mobile "Info Praia" concernant les modalités d'ouvertures des plages cet été. On trouvera notamment sur cette application des renseignements sur le taux d'occupation des plages ainsi qu'un code couleur pour savoir si la plage est ouverte en mode "dynamique" (promenade autorisée seulement) ou s'il est possible d'y étendre sa serviette. Les fréquentations des plages pourraient être surveillées et diminuées de moitié par rapport à d'habitude mais leurs accès pourraient rester libres.

La priorité est le retour du tourisme et les campagnes de communication se multiplient. Le pays a obtenu le label "Safe Travels", une première en Europe. "Ce label permet aux voyageurs de reconnaître les gouvernements et les entreprises du monde entier qui ont adopté des protocoles standardisés en matière de santé et d'hygiène, afin que les consommateurs puissent voyager en toute sécurité une fois les restrictions levées", s'est félicité le gouvernement. Aucune mesure de quarantaine ne sera mise en place cet été.

Ce vendredi 19 juin, le SPF Santé Publique a fourni un nouveau bilan sur l'évolution de l'épidémie dans le pays. Jeudi, 128 nouvelles infections ont ainsi été recensées et 20 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital. Dans le même temps, 27 patients ont, eux, pu quitter les lits d'hôpitaux. Il reste en Belgique 340 patients hospitalisés dont 55 en soins intensifs. 12 nouveaux décès ont par ailleurs été rapportés, portant le bilan total à 9695 décès depuis le début de l'épidémie. "L'évolution des différents indicateurs est à la baisse. Cependant, le virus n'a pas disparu du territoire belge. Continuez dès lors à appliquer les conseils afin de vous protéger, vous et vos proches", prévient le SPF Santé qui note tout de même une diminution du nombre de décès liés au Covid-19 de 7 à 9% par jour et du nombre de cas confirmés de 2 à 5% chaque jour.

Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, le dernier bilan publié dimanche 21 juin faisait état de 298 370 cas confirmés de coronavirus, pour 7 944 décès sur l'ensemble du continent. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché avec 92 681 cas recensés devant l'Egypte et le Nigeria. Le Bénin enregistre une forte hausse de cas selon RFI. Au Maroc, les autorités ont annoncé la réouverture des cafés, restaurants et salles de sport à partir du jeudi 25 juin. Les déplacements régionaux vont également reprendre avec la reprise du transport routier, ferroviaire mais aussi aérien pour les vols domestiques. Les plages vont enfin être accessibles mais en respectant les règles de "distanciation physique". Le Maroc comptait dimanche 9957 contaminations au total pour 213 décès signalés.