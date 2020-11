"Confinement allégé : toutes les règles, ce qui est prévu pour Noël et le Jour de l'An"

DECONFINEMENT. Que peut-on faire jusqu'au 15 décembre ? Et ensuite ? Les règles du confinement s'adaptent, avec des règles spécifiques pour Noël et le Jour de l'An.

Le confinement est allégé depuis le 28 novembre. Tous les commerces peuvent ouvrir pour permettre aux Français d'effectuer leurs achats de Noël, jusqu'à 21 heures et avec une ouverture le dimanche facilitée. Les sorties pour promenade ou activité physique sont autorisées dans un rayon de 20 km et pendant trois heures. Mais attention, cette autorisation ne permet pas les rassemblements. Il demeure interdit de rendre visite à ses proches, même s'il existe une exception pour les Ehpad. Attention, l'attestation de déplacement est toujours obligatoire.

Si le confinement n'a pas été supprimé, mais seulement allégé, c'est aussi pour que les fêtes de Noël aient lieu alors que la circulation du coronavirus demeure contenue. A partir du 15 décembre et durant les congés de fin d'année, les déplacements entre régions seront autorisés, il sera possible de retrouver sa famille pour les fêtes de fin d'année. Le couvre-feu qui sera en place de 21h à 7h du matin, du 15 décembre au 20 janvier, sera suspendu les 24 et 31 décembre, mais pas le 25 décembre ni le 1er janvier. Attention toutefois : le Premier ministre a bien demandé de "limiter le nombre de personnes à table" et d'"éviter les rassemblements trop nombreux". Le gouvernement formulera des "recommandations concrètes" avant les vacances, mais on sait déjà que les Français ne pourront pas organiser de fêtes dans des locaux publics pour le Jour de l'An. Le gouvernement travaille actuellement sur les incitations les plus précises possibles pour que le message passe : pour éviter une 3e vague, il faut impérativement limiter les célébrations du Jour de l'An. Retrouvez sur cette page toutes les informations pratiques essentielles sur l'allégement du confinement en France.

