"Confinement : c'est fini ! Faut-il craindre un 3e confinement en 2021 ?"

DECONFINEMENT. La France a basculé du confinement au couvre-feu le mardi 15 décembre, desserrant l'étau des privations. Mais les autorités gardent un oeil sur les chiffres de l'évolution de la maladie.

[Mis à jour le 15 décembre 2020 à 10h57] Le deuxième confinement de 2020 s'est achevé le 15 décembre, et avec lui les privations de déplacement sur le territoire français. Jusqu'au 20 janvier, la France est malgré tout sous couvre-feu, avec interdiction de sortie de 20h à 6h du matin, sauf dérogation exceptionnelle. Le déconfinement a été possible compte tenu de la chute des cas de contamination quotidiens, divisés par 10 en quelques semaines. Mais les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas aussi bons qu'espéré par les autorités. La prudence est de mise, l'exécutif met en garde contre tout relâchement des gestes barrières durant les fêtes. Des médecins et épidémiologistes appellent à la responsabilité, le Conseil scientifique recommande même quelques jours d'auto-confinement avant de se rassembler en famille pour Noël.

La crainte d'une troisième vague épidémique est clairement redoutée par les autorités sanitaires et par de nombreux virologues. Les brassages de population générées par les fêtes de fin d'année vont mécaniquement créer des conditions propices à la propagation du Covid-19 en France. Les autorités publiques ont déjà fait savoir qu'elles s'attendaient à un rebond pour le début de l'année 2021, en espérant qu'il puisse être contenu. Même avec la mise en place d'une campagne de vaccination, il est très probable que les indicateurs épidémiques enregistrent des hausses significatives. Le scénario d'une troisième vague si importante qu'elle nécessite de nouvelles mesures de confinement n'est pas exclu. L'exécutif s'est fixé comme objectif de tout faire pour l'éviter. Mais preuve que le gouvernement n'écarte aucune piste, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a fait savoir ce lundi 14 décembre sur France Info qu'il ne pouvait garantir que les bars et restaurants pourraient bien rouvrir le 20 janvier.

Interdiction de se déplacer de 20h à 6h, mis à part pour ces exceptions, qu'il faut notifier dans une attestation dérogatoire : déplacement pour se rendre ou revenir de son lieu de travail, pour un déplacement professionnel ne pouvant être reporté, déplacement pour motifs familiaux impérieux (assistance aux personnes fragiles, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants), déplacement pour motifs médicaux (aller à l'hôpital, pour suivre des soins ne pouvant être assurés à distance, achat de médicaments), participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative, déplacement pour promener un animal domestique autour de son domicile. Les déplacements entre régions sont autorisés et possibles quel que soit le mode de transport entre 6h et 20h.

mis à part pour ces exceptions, qu'il faut notifier dans une attestation dérogatoire : déplacement pour se rendre ou revenir de son lieu de travail, pour un déplacement professionnel ne pouvant être reporté, déplacement pour motifs familiaux impérieux (assistance aux personnes fragiles, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants), déplacement pour motifs médicaux (aller à l'hôpital, pour suivre des soins ne pouvant être assurés à distance, achat de médicaments), participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative, déplacement pour promener un animal domestique autour de son domicile. Les déplacements entre régions sont autorisés et possibles quel que soit le mode de transport entre 6h et 20h.

Les salles de spectacles (cinémas, théâtres, musées) restent fermées jusqu'au 6 janvier 2021. Les enceintes sportives, cirques, les parcs zoologiques et les salles de jeux ne peuvent pas accueillir de public. Pour rappel, les restaurants, bar, cafés et salles de sport resteront fermés comme prévu jusqu'au 20 janvier 2021. Une amende de 135 euros est prévue pour sanctionner les personnes se déplaçant sans motif valable de 20h à 6h du matin.

(cinémas, théâtres, musées) restent fermées jusqu'au 6 janvier 2021. Les enceintes sportives, cirques, les parcs zoologiques et les salles de jeux ne peuvent pas accueillir de public. Pour rappel, les restaurants, bar, cafés et salles de sport resteront fermés comme prévu jusqu'au 20 janvier 2021. Une amende de 135 euros est prévue pour sanctionner les personnes se déplaçant sans motif valable de 20h à 6h du matin.

Pour le soir de Noël, les déplacements sont autorisés exceptionnellement en soirée, le 24 décembre.

Les rassemblements familiaux doivent être limités. Le gouvernement enjoint tous les Français à ne pas se réunir à plus de 6 adultes, pour limiter les contacts, responsables de la diffusion du virus.

Dans les lieux de culte, la jauge de présence n'est pas revue à la hausse : les cérémonies peuvent rassembler plus de 30 personnes.

Le 31 décembre, le couvre-feu est en revanche maintenu. Aucun déplacement, hors les déplacements prévus par l'attestation dérogatoire, et aucun regroupement sur la voie publique ne sera toléré.

Le confinement, décidé par le gouvernement pour endiguer la propagation exponentielle du Covid-19, a été instauré pour la deuxième fois le 29 octobre 2020. Un déconfinement très progressif a été décidé, en trois étapes. Celui-ci devrait arriver à son terme, dans le meilleur des cas, le 20 janvier. Voici le plan du gouvernement, réajusté le 10 décembre 2020.