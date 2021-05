"Confinement : dans ces départements, pas de réouvertures le 19 mai ? CARTE"

CONFINEMENT FRANCE. Le calendrier du déconfinement est acté mais plusieurs départements sont sous la menace des mesures de "freins d'urgence".

[Mis à jour le 3 mai 2021 à 11h33] Et si le 19 mai le confinement restait en vigueur dans plusieurs départements ? Seconde étape du calendrier du déconfinement d'Emmanuel Macron, cette date reste sous la menace des "freins d'urgence" sanitaires selon les mots du président lors de son entretien avec la presse quotidienne régionale. Si le chef de l'Etat a bon espoir que la levée soit nationale, les territoires où le virus "circulerait trop" pourraient ne pas bénéficier de ce déconfinement. À l'heure actuelle, la mesure la plus contraignante est le taux d'incidence qui ne doit pas dépasser les 400 pour 100 000 habitants. Un chiffre très élevé par rapport à l'automne dernier puisque le seuil était à 250. Pourtant, selon l'épidémiologiste Antoine Flahaut, ce chiffre n'est pas acceptable. "400 est un seuil inacceptable ! J'attends juste un correctif disant on s'est trompé, il fallait dire 40", explique l'épidémiologiste Antoine Flahault au Parisien.

Ce 3 mai, dix départements sont au-dessus du seuil de 400 pour 100 000 habitants, retrouvez notre carte juste en-dessous.

Si on se limite au premier critère, il y a en réalité sept départements où le taux d'incidence dépasse les 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants : la Seine-Saint-Denis, le Val-D'Oise, le Val-de-Marne, les Bouches-du-Rhône, la Seine-et-Marne, l'Oise et Paris. Si dans ses propos Emmanuel Macron affirme que dix départements sont actuellement en sursis, il existe en effet des territoires avec un taux d'incidence inférieur à 400, mais qui s'en rapprochent dangereusement. On y retrouve par exemple la Sarthe, les Hauts-de-Seine, ou encore la Loire. Mais dans cette dizaine de départements, une diminution du taux d'incidence semble se dessiner tout de même. Voici les départements à plus de 400 cas pour 100 000 habitants et toutes les dernières données sur la circulation du virus et les hospitalisations dans chacun des départements français :

Si vous ne voyez pas la carte, cliquez ici.

Le frein d'urgence consisterait donc à maintenir certaines mesures de confinement ou à imposer de nouvelles mesures à certains territoires. Parmi les hypothèses, l'interdiction partielle de déplacement, comme celle mis en place dans les Alpes-Maritimes en février dernier, pourrait revenir sur la table. Mais elle n'a pas été explicitement mentionnée par le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a surtout indiqué que "le gouvernement, en concertation avec les préfets et les collectivités locales, bloquera les réouvertures". La fermeture ou le maintien sous cloche de certains établissements (commerces, bars et restaurants, lieux culturels) après le 19 mai est donc possible.

Les mesures de freinage feront en tout état de cause l'objet de concertations locales entre la préfecture et les élus. Les critères pour actionner ce frein d'urgence sont en réalité au nombre de trois : outre le taux d'incidence supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants, l'augmentation brutale du taux d'incidence et une menace de saturation des services de réanimation pourraient conduire à un reconfinement.

Après la fin du confinement stricto-sensu, plusieurs indicateurs clés comme le taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations resteront scrutés également au niveau national. D'autant que la décrue semble très lente depuis la mi-avril. Ces chiffres doivent être appréciés au regard des chiffres des première et deuxième vagues :