"Confinement : l'objectif du 15 décembre s'éloigne, un "plan B" pour Noël ?"

DÉCONFINEMENT. Le confinement, pour l'heure, doit s'achever le 15 décembre, pour laisser place au couvre-feu. Mais l'évolution de l'épidémie en France, qui stagne, pourrait contraindre le gouvernement à repousser ce qui est prévu à une nouvelle date.

23:41 - Un certain relâchement à l'approche des fêtes FIN DU DIRECT - Contrairement à Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, le président de la Confédération des syndicats médicaux français pense bien qu’il y a un "certain relâchement" de la part des Français. "Nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique", a rappelé Jean-Paul Ortiz à France Info, en précisant que l’objectif de passer sous la barre des 5 000 cas par jour est encore loin. "L'ambiance des fêtes est en train de gagner et c'est vrai que les Français, aujourd'hui, ont besoin de respirer un peu. Ils se relâchent", a-t-il remarqué. Pour autant, la troisième vague va être "très dure", notamment en hiver à cause du froid, "si nous ne faisons pas attention". Les fêtes de fin d’année, notamment Noël, n’auront pas la même couleur cette année, d’après le médecin, qui estime que la limite de six personnes à table est "frappée du bon sens".

22:36 - Les pistes de l’exécutif si l’objectif n’est pas atteint Le Premier ministre et son ministre de la Santé devraient faire des annonces lors d’une conférence de presse ce jeudi, concernant le (dé)confinement. À la mi-semaine, plusieurs scénarios seront étudiés dans le cas où l’objectif d’Emmanuel Macron (5 000 cas quotidiens), n’était pas atteint. Parmi les pistes : un couvre-feu à 17 heures, un décalage de la réouverture des salles de spectacle d’une semaine voire la conservation de l’attestation de déplacement, selon des infos de BFM TV. Quid des fêtes ? Il ne serait pas question d’empêcher les gens de se réunir en famille à Noël mais l’idée de mettre en place une attestation dérogatoire au réveillon du Nouvel an commence à s’installer.

22:18 - Un confinement trop léger, selon Fabien Roussel "Aujourd’hui, le confinement est léger, il y a quand même beaucoup de monde dans les rues", constate Fabien Roussel, secrétaire national du parti communiste français (PCF), invité sur le plateau de Public Sénat et LCP-AN. Selon le député du Nord, "il y a peut-être des mesures qui mériteraient d’être mises en œuvre pour limiter la circulation du virus". Il plaide pour le renforcement de la stratégie "tester, tracer, isoler". Les dépistages ne sont pas une fin en soi, l'idée serait de démocratiser l’accompagnement des personnes positives "comme ça se fait à Paris", avec des équipes qui veillent à ce que celles-ci restent bien chez elles, "en leur proposant un logement si besoin, ou de la nourriture".

21:24 - La tendance, plus pertinente qu'un seuil ? D’après certains épidémiologistes, l’objectif des 5 000 cas quotidiens n’est pas l’unique facteur pour évaluer l'assouplissement - ou non - du confinement. Il faut aussi prendre en compte la tendance qui se dessine. Pour Mircea Sofonea, spécialiste de la modélisation à l'Université de Montpellier, "c’est plutôt l’ordre de grandeur qui compte". "Est-ce qu'on est dans un état de circulation favorable pour un contrôle sur le long cours ou est-ce-que la situation est trop fragile pour relâcher certaines restrictions ?", se demande l'épidémiologiste, interrogé sur France 2. D'après Santé publique France, 10 488 personnes sont contaminées en moyenne par jour, ce qui est le double de l'objectif affiché par Emmanuel Macron pour remplacer le confinement par un couvre-feu.

19:08 - Pour Renaud Muselier, il faut "territorialiser" Interrogé par RTL, Renaud Muselier dénonce une incohérence sur la méthode du gouvernement en matière de décomptes des chiffres du Covid. Selon le président de la région PACA, à cause d’incohérences dans la méthode, "on y croit plus, on n’a plus de visibilité". "Le chiffre des 5 000 a été fait sur la base de quoi, quels critères ?", a-t-il réagi après la conférence de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, ce lundi. "Faut-il déconfiner ? Je pense qu’il faut de nouveau territorialiser", pour que l'on voie "les mêmes chiffres sur les mêmes courbes, avec des discours identiques".

18:35 - Le déconfinement dépendra de l’évolution des prochains jours Le déconfinement, prévu le 15 décembre, sera soumis à un diagnostic dans les prochains jours. L’objectif des 5 000 cas par jour n’est pas atteint et les probabilités pour atteindre ce niveau s’éloignent, celui-ci étant actuellement de 11 000 contaminations journalières. "On n’est pas dans un relâchement, a insisté Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, lors d’une conférence de presse ce lundi. Les Français font attention, on est devant une vague qui sévit dans toute l’Europe." L'évolution des contraintes – maintient du confinement, nouvelles mesures – se fera en fonction de "la situation locale mais aussi des activités à risques".

18:20 - La saison hivernale sera difficile, selon Jérôme Salomon Lors d'une conférence de presse, Jérôme Salomon a fait un point sur la situation sanitaire du pays. Malgré une baisse régulière ces dernières semaines, le nombre d'hospitalisations a atteint un plateau. “Les fêtes de fin d’année font craindre des contaminations intra-familiales, comme à Thanksgiving aux Etats-Unis", alerte le directeur général de la Santé, qui passe un "message de prévention et un appel au bon sens", notamment pour préserver les personnes âgées. Il faudra du temps pour contrôler l’épidémie, le virus persiste, ce qui fait craindre un report du déconfinement, envisagé le 15 décembre. "L’isolement des personnes contagieuses, la vaccination et le respect des mesures barrières sauvent des vies", a-t-il ajouté.

17:57 - Le chef du service des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou également sceptique "S'il se confirme (le plateau), nous n'aurons pas passé le seuil des 5000 à la mi-décembre", a prédit auprès du Parisien Simon Cauchemez, chef du service des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, ajoutant que les causes de ce ralentissement restent floues. "Cela peut être dû à un relâchement, à un retour trop précoce au travail ou avec ses amis… Il est trop tôt pour le dire" explique-t-il.

17:40 - Pour Philippe Montravers, "on a plus que des raisons d'être inquiets" Le Professeur Philippe Montravers s'est exprimé sur le plateau de BFMTV pour évoquer les éventuelles conséquences des fêtes de fin d'année sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. "On attend la troisième vague, soit avec le déconfinement partiel, le Black Friday. On va dès à présent voir des signes de remontée. (...) On a plus que des raisons d'être inquiets pour après les fêtes" explique le professeur.

17:20 - 5000 nouveaux cas, cela "permet de maitriser l'épidémie" Pour Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l’université de Montpellier il est encore trop tôt pour évaluer la situation dans des propos cités par la Voix du Nord. "Le seuil des 5 000 nouveaux cas par jour ne sera pas atteint le 15 décembre. Même si ce n’est pas un chiffre magique, c’est le seuil où il est possible de maîtriser l’épidémie: les ARS (agences régionales de santé), les caisses d’assurance maladie ne sont pas débordées pour tracer les cas contacts, les clusters ne sont pas trop nombreux, on peut remonter les chaînes de contamination."

17:05 - Un Conseil de défense prévu mercredi Un nouveau Conseil de défense est prévu ce mercredi vient d'annoncer l'Elysée. Une conférence de presse pourrait s'organiser ce jeudi afin de donner des précisions sur le déconfinement ou non de ce 15 décembre.

16:45 - Pour Karine Lacombe, ça va être "très très compliqué voire impossible" Invitée sur BFM TV ce 6 décembre, l'infectiologue Karine Lacombe s'est montrée sceptique sur le déconfinement du 15 décembre. "On est un peu inquiets quand même. Pas tellement pour le nombre de personnes en réanimation, mais pour l’objectif du nombre de contamination en-dessous de 5.000, ça va être très très compliqué, voire impossible."

16:30 - Pour Eric Caumes, l'objectif n'est pas atteignable "Je pense que ce ne sera pas atteignable parce que la courbe, effectivement, arrête de descendre, elle se stabilise" a expliqué le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière Éric Caumes sur l'antenne de LCI. "Pour l’instant, on ne peut rien dire de particulier puisqu’on n’est pas le 15 décembre, mais c’est ennuyeux que ça ne continue pas de descendre."

16:15 - 2500 personnes en réanimation ? Cet objectif est possible Outre les 5000 cas, Emmanuel Macron avait indiqué dans son allocution que le second critère concernait les personnes dans les services de réanimation. Avec un objectif de 2500 à 3000 personnes, ce chiffre semble atteignable puisque nous en sommes désormais à environ 3220 personnes à huit jours de la date du 15 décembre.