"Confinement en France : jusqu'à quand ? Des assouplissements pour le sport ?"

RECONFINEMENT. Les Français vont-ils passer Noël confinés ? Peut-on espérer un assouplissement des règles d'ici quelques semaines ? Le point sur les restrictions et les pistes du gouvernement.

Le confinement est-t-il en train de porter ses fruits ? Selon le ministre de la Santé, la situation sanitaire s'améliore doucement en France. "Nous reprenons le contrôle sur l'épidémie, c'est une bonne nouvelle. C'est le fruit des efforts des Français et la conséquence des mesures que nous avons prises progressivement pour y arriver. Tout porte à croire que nous avons passé un pic épidémique. Mais nous n'avons pas encore vaincu le virus", a déclaré Olivier Véran dans l'Est républicain lundi 16 novembre. Le ministre appelle toutefois à la prudence : "Chaque jour, des milliers de Français sont hospitalisés pour des formes graves. Clairement, il est trop tôt pour crier victoire et relâcher nos efforts" a-t-il ajouté.

Le confinement va-t-il durer jusqu'à Noël ? Le 12 novembre, Jean Castex a indiqué clairement que l'objectif des restrictions actuelles est de permettre aux Français de "passer des fêtes en famille", mais la décision d'un assouplissement n'est pas encore prise et dépendra de la tendance des prochaines semaines. Il a en revanche déjà prévenu : il ne sera "pas raisonnable d'espérer organiser de grandes fêtes à plusieurs dizaine de personnes". "Grâce à nos efforts collectifs, grâce aux perspectives qu'ouvrent l'arrivée du vaccin, je suis sûr que nous surmonterons cette épreuve douloureuse et inédite. J'espère que nous pourrons passer des fêtes de fin d'année dans la sérénité", a-t-il ajouté. Jean Castex a aussi précisé que des précisions seraient encore apportées ultérieurement pour les fêtes, notamment sur la question des trains et des transports, toujours cruciale en cette période de l'année : "Concernant les déplacements pour Noël nous espérons pouvoir donner des indications au Français rapidement, d'ici fin novembre, pour qu'ils puissent s'organiser".

Des assouplissements rapidement ? Vendredi 13 novembre, 45 députés LR ont adressé un courrier à la ministre des Sports Roxanna Maracineanu, pour demander la suspension de la règle 1 h/1 km pour l'activité physique individuelle quotidienne. Ils demandent aussi la permission pour les collectivités de rouvrir leurs équipements sportifs aux associations. Une réponse du gouvernement est attendu rapidement.

Le confinement pourra être allégé dès le 1er décembre pour les commerces seulement , si la bonne tendance constatée ces derniers jours au niveau de certains indicateurs se confirme, notamment avec une baisse des hospitalisations et des cas en réanimation. "Des mesures d'allègement pourraient arriver à compter du 1er décembre, mais uniquement pour les commerces", a déclaré Jean Castex jeudi 12 novembre. "Cette première étape ne pourra pas concerner d'autres établissements recevant du public comme les bars et les salles de sport". "Si nous restons sur cette trajectoire de diminution de l'épidémie, au 1er décembre, nous pourrions être amenés à alléger certaines mesures, sans lever complètement le confinement. Tout va dépendre de la dynamique de l'épidémie et du respect du confinement", a ajouté Olivier Véran le 16 novembre dans l'Est Républicain.

. En dehors de l'ouverture des commerces, Jean Castex a indiqué que les restrictions resteraient en vigueur. "Le 1er décembre, les règles de déplacement, l’attestation obligatoire ne changeront pas par rapport à la situation actuelle", a précisé le Premier ministre. Les lycées restent ouverts avec une présence requise, contrairement à ce qui avait pu être véhiculé par les rumeurs ces derniers jours. Au lycée, "la présence à 100% des élèves reste souhaitable", a indiqué le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer lors de la même conférence de presse. "Dès lors qu'il n'est pas possible pour un établissement de garantir les conditions sanitaires, alors des solutions hybrides sont possibles", a ajouté le ministre qui a "demandé à ce que 50% du temps scolaire du lycéen soit fait en présentiel" (en savoir plus sur les mesures contre le Covid à l'école et dans les lycées).

