"Confinement en France : la Nouvelle-Calédonie se confine pendant deux semaines, le Pas-de-Calais sous cloche ce week-end"

CONFINEMENT. Neuf cas de Covid-19 ont été détectés en Nouvelle-Calédonie ce dimanche 7 mars. Un confinement strict de deux semaines a été ordonné par le président du gouvernement local et le haut-commissaire de la République. Cette mesure entrera en vigueur dans la nuit de lundi à mardi. De leur côté, le Pas-de-Calais, l'agglomération de Dunkerque ainsi que Nice et le littoral des Alpes-Maritimes sont confinés les week-ends pour enrayer la propagation de l'épidémie.

[Mis à jour le 7 mars 2021 à 11h22] Mise sous cloche de la Nouvelle-Calédonie. Ce dimanche 7 mars, neuf premiers cas de Covid-19 ont été repérés dans l'archipel. En réaction à cette information, le président local et le haut-commissaire de la République ont décrété un confinement de deux semaines dans l'archipel, à compter de lundi soir. Pour Thierry Santa, président du gouvernement calédonien, "l'objectif" est de "casser la transmission du virus tant qu'il en est encore temps", rapporte l'AFP dont Le Monde se fait l'écho. Ces premiers cas ont été détectés dans le cadre d'investigations, au lendemain de l'identification d'un premier cas local à Wallis-et-Futuna, la collectivité d'outre-mer voisine. Thierry Santa a sommé les personnes ayant transité ou voyagé à Wallis-et-Futuna "depuis le 25 janvier de s'isoler et de se signaler en appelant le 15 ". Pour rappel, c'est la première fois que des cas de contamination sont recensés dans ces deux territoires.

Dans le Pas-de-Calais, les habitants sont confinés le week-end pendant quatre semaines, depuis samedi 6 mars. Une mesure qui concernait déjà l'agglomération de Nice et le Dunkerquois. Dans ces zones, s'ajoute la fermeture des centres commerciaux de plus de 5 000 mètres carrés. Sur franceinfo ce dimanche 7 mars, le maire de Boulogne-sur-Maire, Frédéric Cuvillier, a estimé que "les habitants ont le sentiment d'être maltraités, ce qui est le cas". L'élu a néanmoins souligné que "les gens sont responsables, ils respectent les règles".

À l'échelle nationale, trois nouveaux départements se sont ajoutés aux vingt déjà placés sous haute surveillance. Les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube ont en effet connu une augmentation de leur taux d'incidence. Ils rejoignent l'ensemble des départements de l'Île-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-Calais, le Var, les Alpes-Maritimes, le Nord, l'Oise, la Somme, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et l'Eure-et-Loir. Si aucune interdiction n'a été officiellement émise par le gouvernement, le Premier ministre a invité les citoyens de ces territoires "à ne pas sortir, autant que possible, de leur département ou de leur région s'agissant des départements franciliens". Enfin, le gouvernement a appelé à une limitation des interactions sociales, partout en France.

Des mesures pourraient être prises par les préfets, afin de notamment limiter les rassemblements sur la voie publique. La Préfecture de police de Paris a d'ores et déjà annoncé étendre la zone d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, de 11h à 18h. Les berges de la Seine, entre le pont des Arts et le pont de Sully, et les quais de l'île de la Cité et de l'île Saint-Louis sont ainsi concernés, tout comme l'esplanade des Invalides et les bords du canal Saint-Martin.

Les départements colorés en rouge sont sous la menace d'un reconfinement le week-end. Certains territoires comme les Alpes-Maritimes, la région de Dunkerque, dans le Nord, ou le Pas-de-Calais y sont déjà soumis. Voici sur une carte les dernières données sur la circulation du virus et les données hospitalières dans chacune de ces "zones de surveillance renforcée" (les données complètes sont aussi plus bas sur cette page :

Si vous ne voyez pas la carte, cliquez ici

En savoir plus

Pour l'heure, le gouvernement a imposé des reconfinements locaux dans le Dunkerquois, les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais du vendredi soir au lundi matin. L'exécutif considère que cette mesure permet de considérablement limiter les brassages de population et les rassemblements. Un reconfinement total reste à ce stade une option de tout dernier recours. Attention, des mesures pour empêcher les déplacements sont aussi prévu en cas de confinement partiel, pour endiguer la circulation du virus : dans les Alpes-Maritimes par exemple, un périmètre de 5 kilomètres autour du domicile est prévu pour des déplacements dérogatoires.

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir

Pour suivre les tendances épidémiques, l'exécutif poursuit les consultations et les recommandations du Conseil scientifique sont toujours écoutées. Son président Jean-François Delfraissy a plusieurs fois fait savoir que les autorités sanitaires scrutaient avec une vigilance accrue les indicateurs que sont le taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations.

Le taux d'incidence est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, cet indicateur de 222 cas pour 100 000. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et depuis octobre, la méthode de calcul a encore évolué.

est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, cet indicateur de 222 cas pour 100 000. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et depuis octobre, la méthode de calcul a encore évolué. Le nombre de reproduction du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Et il est aujourd'hui autour de 1,08. A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3.

du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Et il est aujourd'hui autour de 1,08. A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3. Le nombre de patients en réanimation fait partie des critères clés. On compte désormais plus de 3580 patients soit peu ou prou le niveau de la fin octobre, au moment où le 2e confinement avait été décidé.

fait partie des critères clés. On compte désormais plus de 3580 patients soit peu ou prou le niveau de la fin octobre, au moment où le 2e confinement avait été décidé. Le niveau de remplissage des services de réanimation est aussi regardé de près par le gouvernement, avec l'objectif d'éviter la saturation. Actuellement, les patients Covid occupent 70% des lits de réanimation. Ce taux était de 60% à la veille du deuxième confinement en octobre dernier.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ces critères peuvent aussi faire l'objet d'une approche locale, comme le gouvernement semble s'y résoudre depuis la fin février avec des reconfinements territoriaux dans les Alpes-Maritimes et le Dunkerquois. Voici les derniers indicateurs clés pour les 20 départements en "surveillance renforcée" dont certains pourraient à leur tour être reconfinés le week-end très prochainement :

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 731 (+67 en 24h)

Patients en réanimation : 123 (+23 en 24h)

Total des décès : 1088 (+12 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 563,2 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 10,1% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 103,70%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 1451 (+80 en 24h)

Patients en réanimation : 249 (+19 en 24h)

Total des décès : 2705 (+14 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 322,2 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 6,8% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 103,70%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 241 (+9 en 24h)

Patients en réanimation : 41 (+4 en 24h)

Total des décès : 615 (+1 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 224,8 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 9,0% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 80,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 558 (+45 en 24h)

Patients en réanimation : 75 (+7 en 24h)

Total des décès : 1382 (+10 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 306,7 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 11,0% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 75,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 234 (+15 en 24h)

Patients en réanimation : 32 (+3 en 24h)

Total des décès : 376 (+2 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 247,3 cas/100 000 (stable)

Taux de positivité des tests : 8,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 82,20%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 817 (+35 en 24h)

Patients en réanimation : 138 (+12 en 24h)

Total des décès : 2031 (+12 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 277,2 cas/100 000 (stable)

Taux de positivité des tests : 7,8% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 75,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 305 (+22 en 24h)

Patients en réanimation : 56 (stable en 24h)

Total des décès : 941 (+4 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 217,1 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 5,9% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 61,70%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 552 (+54 en 24h)

Patients en réanimation : 90 (+3 en 24h)

Total des décès : 1884 (+13 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 287,2 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 6,4% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 61,70%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 1194 (+89 en 24h)

Patients en réanimation : 191 (+25 en 24h)

Total des décès : 2640 (+13 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 339,6 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 8,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 102,10%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 403 (+23 en 24h)

Patients en réanimation : 51 (+5 en 24h)

Total des décès : 951 (+6 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 297,7 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 9,6% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 102,10%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 1012 (+103 en 24h)

Patients en réanimation : 247 (+36 en 24h)

Total des décès : 3258 (+13 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 322,2 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 6,4% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 75,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 694 (+44 en 24h)

Patients en réanimation : 128 (+13 en 24h)

Total des décès : 1256 (+10 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 406,2 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 10,3% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 102,10%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 848 (+53 en 24h)

Patients en réanimation : 171 (+10 en 24h)

Total des décès : 2430 (+7 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 235,1 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,2% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 80,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 441 (+34 en 24h)

Patients en réanimation : 98 (+9 en 24h)

Total des décès : 1479 (+10 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 349,2 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 11,6% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 75,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 801 (+94 en 24h)

Patients en réanimation : 109 (+16 en 24h)

Total des décès : 1816 (+9 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 405,5 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 13,4% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 75,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 344 (+22 en 24h)

Patients en réanimation : 45 (+7 en 24h)

Total des décès : 662 (+5 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 326,4 cas/100 000 (stable)

Taux de positivité des tests : 9,7% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 102,10%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 434 (+49 en 24h)

Patients en réanimation : 45 (+3 en 24h)

Total des décès : 1449 (+13 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 354,9 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 12,3% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 75,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 590 (+41 en 24h)

Patients en réanimation : 103 (+6 en 24h)

Total des décès : 2261 (+11 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 362,9 cas/100 000 (↘)

Taux de positivité des tests : 11,1% (↘)

Taux d'occupation régional en réa : 75,30%

Hospitalisations le 3 mars 2021 : 502 (+48 en 24h)

Patients en réanimation : 69 (+6 en 24h)

Total des décès : 957 (+9 en 24h)

Taux d'incidence le 28 février 2021 : 329,3 cas/100 000 (↗)

Taux de positivité des tests : 8,2% (↗)

Taux d'occupation régional en réa : 103,70%