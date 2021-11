"Confinement en France : les non-vaccinés concernés ? Quel scénario d'ici Noël ?"

CONFINEMENT FRANCE. Alors que l'Autriche a instauré un confinement pour les non-vaccinés et que l'épidémie de Covid-19 est en hausse en France, qu'est-il envisagé pour endiguer la cinquième vague de l'épidémie ?

On le pensait définitivement derrière nous, mais ça n'est peut-être pas terminé. Le confinement est de retour dans la bouche des autorités depuis plusieurs jours. Dernière personne publique à l'avoir évoqué, lundi 15 novembre 2021 ? Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, député des Alpes-de-Haute-Provence et président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Un sujet à nouveau sur le devant de la scène car, depuis ce lundi, l'Autriche a fait le choix de confiner les personnes non-vaccinées en raison de la reprise épidémique.

Une hypothèse que la majorité présidentielle "ne souhaite pas", a assuré l'ancien locataire de la place Beauvau sur France 2, confirmant la position du gouvernement qui, par la voix de son porte-parole Gabriel Attal, a fait savoir, également sur France 2 samedi 13 novembre, "qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas question d'un reconfinement dans notre pays". Néanmoins, "l'un des enseignements que je tire en tant que porte-parole du gouvernement après 18 mois de crise, c'est qu'il ne faut jamais rien exclure par principe". Alors, à un peu plus d'un mois de Noël et alors que le nombre de contaminations augmente de semaine en semaine, à quoi faut-il s'attendre en France ?

"Une forte hausse des cas d'ici Noël"

Dans son dernier point épidémiologique, en date du jeudi 11 novembre 2021 concernant la première semaine du mois de novembre, Santé publique France notait que "la circulation du SARS-CoV-2 s'est accélérée sur le territoire métropolitain, avec une forte progression du taux d'incidence". Entre le 10 octobre et le 11 novembre, le nombre de cas pour 100 000 habitants a doublé (de 43,8 à 89,4). Lors d'une interview au JT de TF1 le 10 novembre, Olivier Véran, ministre de la Santé, parlait sans équivoque d'un "début de cinquième vague".

Avec un taux de reproduction de 1,3 (nombre de personnes contaminées par un malade du Covid-19), "le nombre de nouveaux malades double tous les 15 à 20 jours", prévient le Professeur William Dab, ancien directeur général de la Santé auprès du Parisien. Le nombre de contaminations pourrait donc s'intensifier au fil des jours. D'autant que pour l'institut Pasteur, "l'épidémie est très instable". Selon des modélisations effectuées sur les données épidémiologiques, entre 300 et 700 admissions journalières à l'hôpital pourraient être enregistrées d'ici le 21 novembre, avec entre 75 et 175 nouveaux patients en soins critiques.

Des prévisions corroborées par les dires de Pascal Crépey, épidémiologiste à l'Ecole des Hautes Etudes en santé publique, auprès de 20 Minutes : "on peut s'attendre à une forte hausse des cas d'ici aux prochaines vacances de Noël. D'autant qu'avec l'hiver, on passe plus de temps dans des lieux clos et on aère moins les pièces". Si Eric Caumes, chef du service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de La Pitié Salpêtrière à Paris, "pense que si les gens sont correctement vaccinés, Noël sera quasi normal cette année" dans les colonnes de L'Express et "[n'est] donc pas trop inquiet, sous réserve que le public concerné reçoive bien sa troisième dose", Corinne Le Sauder, présidente de la Fédération des médecins de France, s'inquiète : "qui dit Noël dit réunions en famille, repas en intérieur pendant des heures les uns à côté des autres... Il faut donc rappeler la nécessité d'aérer régulièrement les pièces fermées". Pour autant, les rassemblements familiaux ne seront plus déconseillés : "les recommandations du gouvernement concernant les six personnes à table pour Noël ne seront plus d'actualité". De son côté, Gabriel Attal a prévenu que "la cinquième vague sera celle des non-vaccinés et des personnes fragiles non rappelées".

Un confinement pour les non-vaccinés ?

Selon les chiffres, ces nouvelles contaminations touchent en effet principalement les plus de 60 ans. Cette tranche d'âge représente plus de 75 % des personnes hospitalisées après avoir contracté le Covid-19 (au 14 novembre) et plus de la moitié des malades pris en charge en soins critiques. C'est ce qui a poussé Emmanuel Macron à rendre obligatoire la troisième dose de vaccin pour les 65 ans et plus, sous peine de perdre le pass sanitaire (à partir du 15 décembre), dans un délais de six mois et cinq semaines après son obtention, d'autant que 15 % des 80 ans et plus n'ont pas reçu une dose de vaccin et 10 % des 65-69 ans. Entre les deux, presque 100 % de la tranche d'âge s'est fait vacciner.

Au 11 novembre, 89,3 % de la population éligible (12 ans et plus) avait reçu une dose de vaccin, soit près de 51,5 millions de personnes. Environ 6,2 millions de personnes restent encore à vacciner. Comment les convaincre alors que cela s'apparente à la frange de la population la plus décidée à ne pas recevoir d'injection ? Le modèle autrichien pourrait-il être calqué dans l'Hexagone ? C'est ce que préconise Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Lundi 15 novembre, sur BFM TV, il a expliqué que "d'un point de vue médical, ça a un sens". "Il faut expliquer que le remplissage des services hospitaliers, le remplissage des réanimations et les décès sont très essentiellement dus aux non-vaccinés. Sur les 8 lits que j'ai, j'ai 7 non-vaccinés", a-t-il ajouté. Mais l'idée est réfutée par l'exécutif.

Du pass sanitaire au pass vaccinal ?

Celle de remplacer le pass sanitaire par le pass vaccinal l'est tout autant. C'est pourtant ce à quoi militent certains spécialistes, à l'image de l'épidémiologiste Martin Blachier, ou encore de l'Académie de médecine qui évoquait, début septembre, une "évolution prévisible de la pandémie vers un profil d'infection banale à recrudescence saisonnière [qui] peut être accélérée par l'immunité collective obtenue au moyen d'une vaccination universelle". Pour autant, l'exécutif refuse l'hypothèse, entre satisfaction du nombre de rendez-vous pris pour un rappel après l'allocution du chef de l'État, la possibilité de recourir à des tests, mais aussi la volonté de ne pas accroître les tensions au sein de la population, d'autant plus à quelques mois du scrutin présidentiel. Par ailleurs, la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) avait indiqué, au mois de juillet, que "en principe, il ne doit pas y voir de contrôle de l'état de santé à l'entrée de lieux de vie collective". Un durcissement des règles ne devrait donc pas intervenir en France sous peu, seul le maintien des gestes barrières étant largement préconisé.