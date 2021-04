"Confinement en France : les scientifiques inquiets, une fin prématurée ?"

CONFINEMENT FRANCE. C'est officiel, le confinement prendra fin le 3 mai. Mais pour les scientifiques, la décision du gouvernement est trop précipitée, alors que le Covid-19 continue nettement de circuler en France.

[Mis à jour le 23 avril 2021 à 12h47] Est-ce vraiment raisonnable de sortir du troisième confinement ? Jean Castex s'est voulu rassurant lors de sa conférence de presse, ce jeudi. Pour le Premier ministre, le pire de la troisième vague est derrière nous. Mais du côté des scientifiques, les premières annonces du gouvernement ont comme un goût de déjà-vu. "Si on libère trop vite, l'épidémie va reprendre rapidement", prévient le professeur de Santé publique, Philippe Amouyel, auprès de la Voix du Nord. Un avis partagé par l'épidémiologiste Renaud Piarroux, dans les colonnes de Libération. "Envisager une réouverture dans un contexte où l'hôpital sera encore dans le dur, ça me paraît inconcevable. C'est bien trop tôt", a alerté ce dernier.

Pourtant, lors de la conférence de presse du jeudi 22 avril, le Premier ministre semblait optimiste sur l'amélioration de la situation sanitaire du pays. Mais sur le plateau des "4 vérités" de France 2, le Professeur Djillali Annane, se veut plus prudent. "Il faut être très vigilant et attendre encore un peu pour s'assurer que nous avons passé le pic", a estimé le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). Et d'ajouter : "Nous voyons tous les jours arriver de nouveaux patients et nous en refusons tous les jours par défaut de place. Pour l'instant, en réanimation, on ne voit pas poindre la décrue. Elle viendra, mais elle n'est pas encore là". Pour cause, le site CovidTracker compte encore à ce jour 5 981 personnes contaminées par le Covid-19 dans les services de réanimation en France.

Lors du nouveau point hebdomadaire, ce jeudi , Jean Castex a également confirmé la réouverte des écoles maternelles et primaires, ainsi que des crèches, dès le lundi 26 avril . Mais, ici aussi, ça coince du côté des experts scientifiques. "Nous savons qu'avec le variant britannique, les enfants sont contagieux. Il y a un risque au redémarrage des activités scolaires de voir l'épidémie réaccélérer", a expliqué le professeur Djillali Annane, au micro des 4 Vérités. Pourtant, les écoles rouvriront bien dans trois jours, dans le respect d'un protocole sanitaire strict. Au premier cas de Covid-19 positif, c'est toute la classe qui sera contrainte à fermer.

Mais pour le moment, hors de question de s'avancer sur un calendrier de déconfinement par région. Pourtant, c'est le scénario le plus probable qui est avancé depuis quelques jours, à la fois par des membres du gouvernement et par les maires de France. Dans les colonnes du Télégramme, mardi 20 avril , le ministre de la Santé s'est dit favorable à une approche "territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage" pour contrer l'épidémie de Covid-19. Et Olivier Véran d'expliquer : "Lorsqu'on envisage de lever un certain nombre de contraintes, il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France."

Les sorties sont autorisées dans un rayon de 10 kilomètres autour de domicile, sans durée de temps, dans la limite des horaires de couvre-feu.

Le ministère des Sports a assoupli cette règle des 10 kilomètres en autorisant de se rendre dans un équipement sportif de plein air (stade de foot, rugby, terrain de sport…) situé dans un rayon de 30 kilomètres maximum.

Certains commerces sont fermés . Comme lors du premier et second confinement, plusieurs commerces non essentiels sont obligés de fermer. Les libraires, disquaires, coiffeurs, fleuristes, chocolatiers, cordonniers et concessionnaires automobiles (sur rendez-vous) restent toutefois ouverts tout comme les boutiques d'alimentation et d'accessoires pour animaux de compagnie.

L'attestation n'est pas requise à moins de 10km du domicile. Mise en place le 20 mars, l'attestation avait été supprimée dans sa première version car jugée trop complexe provoquant un imbroglio de 24 heures. Désormais, sachez qu'il n'est pas obligatoire de télécharger cette dernière lors de vos déplacements dans un rayon de 10km (sans limite de temps), un simple justificatif de domicile fait l'affaire. En revanche, il faudra télécharger cette dernière si vous devez aller plus loin ou même quitter la région car ceci est désormais interdit. Pour plus d'informations, voici notre papier sur l'attestation.

Le couvre-feu à 19h est maintenu. Malgré le confinement, le couvre-feu national est bien en vigueur dans la France entière. À 19h, il n'est plus possible de se déplacer librement dans un rayon de 10 km ou plus sans attestation. Vous pouvez sortir que pour un motif impérieux comme c'est le cas depuis la mi-décembre.

Les déplacements entre régions sont, eux, interdits, sauf motif impérieux. Dans ce cas, il faut impérativement pouvoir présenter une attestation de déplacement dérogatoire.

Depuis le 31 mars, les écoles sont fermées pour faire face à l'augmentation des contaminations chez les plus jeunes, et ce, jusqu’au 26 avril. Les vacances de Pâques, qui ont débuté le 10 avril, ont été uniformisées sur l’ensemble du territoire.

Les territoires colorés en rouge vif sont en mesures renforcées depuis le mois de mars. Depuis samedi 3 avril, c'est tout le territoire qui est concerné. Voici les dernières données sur la circulation du virus et les données hospitalières dans chacun des départements français :