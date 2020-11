Confinement en France : Noël en ligne de mire, nouvelles annonces jeudi

Alors que le confinement est en place depuis presque deux semaines, quels sont les derniers chiffres de l’épidémie ? On a dénombré lundi soir un peu plus de 20 000 nouveaux cas et 548 décès, un bilan très lourd, malgré un infléchissement évoqué ici et là. Hier soir le Directeur général de la santé Jérôme Salomon a pris la parole pour indiquer que le pic de l'épidémie était "devant nous". Les hôpitaux sont toujours sous une tension extrême avec plus de 31 000 patients du Covid hospitalisés et 4700 personnes en réanimation. De quoi exclure un assouplissement du confinement dans l'immédiat.

C'est l'option clairement évoquée par Le Monde ce vendredi 6 novembre. L'exécutif réfléchirait à un confinement réservé aux seules personnes à risque dans les prochains mois. Il s'agirait de ne confiner chez eux que les personnes âgées et celles souffrant de pathologies nécessitant des précautions particulières. Si cette option n'apparaissait pas comme envisageable dans l'immédiat pour Emmanuel Macron, compte tenu de la propagation très généralisée du virus, elle pourrait revenir sur la table dans les prochaines semaines. "On travaille dessus, si l’épidémie réduit", aurait indiqué l'entourage du chef de l'Etat au journal du soir. Cet isolement ciblé, qui permettrait de préserver la vie économique et sociale en attendant l’arrivée d’un vaccin, serait défendue par plusieurs membres du premier cercle. Le Monde rappelle que le conseil scientifique avait chiffré dans un avis le 26 octobre, la population "vulnérable" à 22 millions de personnes, un groupe "hétérogène", entre l'âge, les comorbidités et la grande précarité.

Qu'a dit Olivier Véran sur la question du confinement à Noël ?

Olivier Véran s'est exprimé sur l'éventuel prolongement du confinement jusqu'à Noël ce dimanche, sur France Inter. S'il dit vouloir "ardemment autoriser les Français" à profiter des fêtes "en famille", il ne s'est pas avancé sur la question. "Je ne fais pas de pronostic, vous ne me verrez jamais faire de pronostic, cela ne veut pas dire que je suis défaitiste mais que je suis prudent. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sait qu'on aura l'application des gestes barrières pour Noël et qu'ainsi ce sera un Noël un peu spécial de ce point de vue-là", a-t-il affirmé. Il estime que cet Noël pourra se faire "dans la joie", mais avec des précautions : "on fera attention aux gens autour de nous, on fera attention à ne pas contaminer les parents et les grands-parents".

Questionné sur le sujet par le Journal du dimanche une semaine plus tôt, le ministre de la Santé avait expliqué la stratégie actuelle du gouvernement : "Nous cherchons à créer les conditions pour vivre un Noël le moins contraignant possible." Dans la suite du discours tenu ces dernières semaines sur les fêtes de fin d'année par le gouvernement, le ministre n'a pas caché les difficultés auxquelles les Français sont confrontées, préparant une fois de plus la population au pire : "Hélas, comme ailleurs dans le monde, ce ne sera pas une fête normale." Et de terminer sur une note un peu plus positive : "Mais notre but est que la pression épidémique retombe pour qu'on puisse faire des courses à temps, se préparer dans la joie, pour que soient créées les conditions permettant aux familles de se retrouver." Techniquement, les déplacements son interdits pendant le confinement, sauf motif familial impérieux.