"Confinement en France : quels départements en alerte ? Quelles mesures concrètes ?"

11:00 - La Guadeloupe instaure un couvre-feu de 22h à 6h

Dès dimanche, la Guadeloupe vivra au rythme du couvre-feu imposé entre 22h et 6h du matin. Le préfet de l'île, Alexandre Rochatte a décidé d'introduire la nouvelle restriction pour tenter de ralentir la circulation du virus, la directrice de l'ARS a mentionné un doublement de nombre de cas et du taux d'incidence. Il faut attendre la fin de la semaine pour connaître les modalités précises du couvre-feu, notamment les dérogations envisagées pour se déplacer pendant le confinement nocturne. Le préfet a également instaurer un "huit clos sportif" à partir du 8 mars. Les événements et rencontres sportives pourront avoir lieu mais sans la présence de public et les salles de sport seront fermées sauf pour "les sportifs de haut niveau, les scolaires, périscolaires, extrascolaires et universitaires et les personnes munies d'une prescription médicale".