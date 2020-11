"Confinement : manifestation à Paris, commerces ouverts et règles plus souples jusqu'à Noël"

08:43 - La nouvelle attestation est disponible

Une nouvelle attestation de déplacement a été publiée par le gouvernement dans la nuit. Elle s’adapte ainsi aux nouvelles règles du confinement. Dans la liste des motifs, on peut désormais choisir : "Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ; déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile" ou encore "Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile". Pour la télécharger et la remplir, rendez-vous sur notre article dédié.