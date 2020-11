Confinement en France : ce qui est autorisé, ce qui est interdit... Nos réponses à vos questions

RECONFINEMENT. Pour la seconde fois de l'année, les Français sont soumis aux nombreuses règles du confinement. Qu'est-ce qui change par rapport au printemps ? Le point sur toutes les mesures prises par le gouvernement dans notre foire aux questions.

Les frontières françaises sont-elles fermées ? Avec les mesures de confinement imposées en France, les frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes et sauf exception les frontières extérieures resteront fermées. Bien évidemment, les Français de l’étranger resteront libres de regagner le territoire, à condition de présenter un test covid négatif. Mais les déplacements en dehors de l'Europe sont interdits.

Peut-on se rendre à un enterrement ? Cérémonies d'une importance majeure, les enterrements font preuve d'exception pour ce reconfinement. Que vous habitiez dans la même ville ou à l'autre bout de la France, en cas de décès, vous pourrez vous déplacer pour dire adieu comme il se doit à votre proche, à condition de pouvoir le justifier avec une attestation. Attention cependant, si les enterrements peuvent se tenir, une limite de 30 personnes est imposée.

Va-t-on passer Noël confinés ? "Le virus ne va pas s'arrêter à Noël", a rappelé Olivier Véran ce matin sur RTL, alors que le confinement doit durer à minima jusqu'au 1er décembre, mais menace la période des fêtes de fin d'année. "Nous préparons Noël dans la joie, parce que Noël restera une fête, quelle que soit la façon de le célébrer. Je souhaite de tout cœur qu'on puisse être en famille les uns avec les autres", a insisté le ministre des Solidarités et de la Santé sur RTL.

Peut-on sortir plusieurs fois par jour ? Le confinement ne vous empêche pas de sortir de chez vous plusieurs fois par jour si vous avez des raisons de le faire. Il n’y a en effet aucune limite fixée pour le nombre d’attestations de déplacement que l’on peut remplir dans la même journée. Les sorties restent toutefois limitées à une heure. Rappelons également que le confinement a pour but de limiter au maximum ses sorties et ses interactions sociales.

A quand un vaccin contre le coronavirus ? C'est l'un des espoirs de sortir de la pandémie de coronavirus : un vaccin. De nombreux pays d'Europe et du monde planchent sur le sujet, mais les espoirs de voir un tel remède opérationnel avant la fin de l'année sont minces. La virologue Marie-Paule Kieny, directrice de recherche à l'Inserm et présidente du comité Vaccin Covid-19, qui a pour objectif d'"élaborer la stratégie vaccinale la plus adaptée à la situation française", se dit "raisonnablement confiante pour une disponibilité d'un vaccin début 2021, en faibles quantités pour commencer", dans un entretien au site The Conversation, mardi 20 octobre.

Les manifestations interdites pendant le confinement ? La réponse est non, le gouvernement ne peut pas légalement interdire les manifestations. Ce qui est bien précisé sur le site de l'exécutif : "Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique sont interdits à l’exception des manifestations revendicatives, des cérémonies funéraires ou encore des cérémonies patriotiques qui devront garantir le respect des gestes barrière."

Les auto-écoles sont-elles ouvertes pendant le confinement ? La réponse est non. Avec la remise en place des mesures de confinement, les auto-écoles ont dû fermer leurs portes comme de nombreuses structures accueillant du public. Une décision qui agace la profession, les écoles de conduite avaient déjà dû renoncer à travailler pendant plus de deux mois.

Le télétravail est-il obligatoire ? Partout où il est possible, le télétravail doit être la règle. C'est le message martelé par le gouvernement en ce deuxième confinement. "Le télétravail n'est pas facultatif", a de nouveau déclaré la ministre du Travail Elisabeth Borne dimanche sur RTL. "La loi donne à l'employeur une obligation de protection de la sécurité et de la santé des salariés. Si 100% de vos tâches peuvent être faits à distance, vous devez être en télétravail", martèle la ministre prévenant que "les employeurs qui le refuseraient sans justification s'exposent à des sanctions". "Si des salariés ont l'impression qu'ils devraient être en télétravail et qu'ils ne le sont pas (...) ils peuvent saisir l'inspection du travail", a-t-elle précisé.

Que faire en cas de symptômes du coronavirus ? Depuis l'apparition du coronavirus, la liste des symptômes de la maladie sont nombreux : fièvre, toux sèche, fatigue ou encore maux de gorge et de tête, courbatures, ou encore conjonctivite. Aussi, il est important d'adopter les bons gestes en cas de doute, comme il est détaillé sur le site du gouvernement : Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation ;

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114).

Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires, le nombre de cas supplémentaires s’établit ce lundi à 52 518, contre 46 290 la veille. Le bilan des hospitalisations est, lui aussi, en hausse, avec 1112 admissions supplémentaires. Les derniers chiffres publiés par Santé Publique France : 1 466 433 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 52 518 de plus

37 435 décès au total (Ehpad compris), soit 416 de plus

25 784 décès à l'hôpital, soit 416 de plus

25 143 hospitalisations en cours, soit 1112 de plus

3730 personnes actuellement en réanimation, soit 152 de plus

2547 nouveaux admis à l'hôpital (+664) et 430 en réanimation (+141)

119 104 personnes sorties de l'hôpital, soit 877 de plus

Taux de positivité des tests : 20,6%, soit 0,2 point de plus

Les kinés continuent-ils de pratiquer ? Les professionnels de santé insistent sur la nécessité de poursuivre les soins prescrits, notamment de kinésithérapie, y compris durant le confinement. "Les exercices sont fondamentaux et on progresse au fil des semaines, il y a des paliers à respecter", souligne Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, auprès de franceinfo. Des "protocoles très stricts" sont mis en place pour respecter les gestes barrières, précise-t-elle : "On ne multiplie pas le nombre de personnes dans la salle d'attente, chaque pièce de soin est ventilée entre chaque patient et tout est nettoyé y compris les poignées de porte, il y a également le port du masque, le lavage des mains."

Comment calculer un kilomètre autour de chez moi ? Comme au confinement du printemps, les déplacements pour des motifs de balade ou de promenade de son animal sont limité à un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Et comme en mars, plusieurs sites proposent de mesurer cette distance. C'est par exemple le cas du site gouvernemental bilancoronavirus qui vous propose de voir cette zone, ou de géoportail. Plus d'infos dans notre article consacré.

Quel sport a-t-on le droit de pratiquer dehors ? Avec le retour du confinement, le retour des joggers fous à Paris et dans les grandes villes ? Comme au printemps, certaines règles sont de retour depuis vendredi dernier : la pratique physique extérieure est autorisé, à condition qu'elle ne dure qu'une heure maximum et qu'elle se fasse dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Pour faire un peu d'activité physique à l'extérieur en période de #confinement, la règle reste celle du printemps :



⌚️pour une heure maximum

????à 1km maximum



????Téléchargez votre attestation de sortie en cliquant sur ce lien : https://t.co/vIoC1TIrbU pic.twitter.com/OlfbbGbwFQ — Ministère des Sports ????‍♀️???? (@Sports_gouv) October 30, 2020

Peut-on passer son permis pendant le confinement ? Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a affirmé sur RTL lundi matin que des "discussions" étaient en cours "entre les auto-écoles et le gouvernement", afin de permettre aux élèves de passer leur code "à distance" et leur permis de conduire. "Il faut que les personnes qui veulent passer leur permis de conduire aient des cours de conduite (...) Le mieux serait que l'on parvienne à un accord sur un protocole sanitaire dans les cours de conduite qui permettent de les reprendre", explique Bruno Le Maire.

Quels sont les motifs de dérogation au confinement ? Le 28 octobre 2020, Emmanuel Macron a annoncé quelles mesures avaient été prises par le gouvernement pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation uniquement pour : Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou les universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant être différés

Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) et les livraisons à domicile;

Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;

Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants ;

Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

Les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public ;

La participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Les TGV roulent-ils normalement pendant le confinement ? Après un trafic normal durant le week-end de la Toussaint, permettant aux vacanciers de regagner leur domicile pour le confinement, la SNCF annonce ce mardi matin qu'elle va supprimer jusqu'à 70% des TGV circulant en France, voire 80% sur certaines dessertes, en raison de la chute de la fréquentation de ses lignes. En fonction de l'évolution de la situation, "des adaptations supplémentaires pourraient être mises en oeuvre dans le courant de la semaine prochaine", a précisé la compagnie, rappelant que 93% des TGV avaient été supprimés lors du premier confinement au printemps.

Peut-on déménager pendant le confinement ? La réponse est oui, mais. Sur le site du gouvernement, il est indiqué que "les déménageurs professionnels pourront continuer à travailler. Un déménagement fait par des particuliers sera possible sur justificatif (motif professionnel, motif familial impérieux), mais il ne pourra être fait appel à des amis ou de la famille pour organiser le déplacement."

Pourquoi le gouvernement parle-t-il d'imposer un nouveau couvre-feu ? Couac ou retour du couvre-feu ? Après l'annonce de Gabriel Attal ce matin sur BFMTV-RMC du retour d'une telle mesure à Paris et le démenti de Matignon, le doute plane. Mais pourquoi le gouvernement voudrait-il imposer un nouveau couvre-feu qui avait été remplacé par le confinement ? "Il y a un certain nombre d'attroupements qui ont encore lieu le soir, parfois tard, dans certaines rues des villes d'Île-de-France et qui peuvent être corrélés au maintien ouverts d'un certain nombre de commerces dits essentiels en soirée", a expliqué Olivier Véran ce matin lors d'un déplacement. Et d'ajouter "Le préfet nous a donc interrogé sur la possibilité d'aller fermer ces commerces à partir d'une certaine heure en soirée de manière à éviter ces attroupements, ces regroupements." Une concertation doit avoir lieu avec l'ensemble des élus d'Ile-de-France pour "savoir si oui ou non il avait lieu d'aller vers ce type de solution" comme l'a évoqué le porte-parole du gouvernement un peu plus tôt.

Les lycées vont-ils fermer de nouveau ? Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé "possible" que les lycées referment si les mesures prises ces derniers jours pour freiner l’épidémie ne sont pas "suffisamment efficaces". "Nous adapterons les règles en fonction de ces données", a-t-il déclaré. Sur France Inter ce mardi matin, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a lui fait savoir qu'une telle fermeture n'était pour l'heure pas à l'ordre du jour. "On regarde ce qu'il en est (...) Pour les lycées, ce que nous voulons, c’est que les lycéens aient cours, et dès que c’est possible, qu’il y ait des demi-groupes. La situation dépend d’un établissement à un autre mais 30 élèves par classe, ce n’est pas la norme nationale, il ne faut pas exagérer", a déclaré le ministre, qui ajoute : "Ce qui compte, c'est que les enfants ne perdent pas le fil de l'école. Aller à l'école n'est pas un risque #sanitaire excessif par rapport au reste de la vie." .@jmblanquer : "Ce qui compte, c'est que les enfants ne perdent pas le fil de l'#école. Aller à l'école n'est pas un risque #sanitaire excessif par rapport au reste de la vie" #confinement #le79Inter pic.twitter.com/SRrDSz9wMr — France Inter (@franceinter) November 2, 2020

Pourquoi la chasse est-elle autorisée ? Pendant le confinement, certaines "occupations" pourront bénéficier de dérogation. C'est le cas de la chasse, qui pourra être organisée sous le contrôle des préfet pour "éviter un accroissement des dégâts faits aux cultures, aux forêts et aux biens par une prolifération des populations de grand gibier", peut-on lire dans un communiqué publié le 1er décembre par Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la biodiversité et précisant les modalités de la chasse pendant le confinement. Le but de ces dérogations ? Contrôler les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts, et dont la population doit être régulée", peut-on lire dans le communiqué, à savoir les sangliers et les chevreuils.

Le confinement en France est-il respecté ? Sur les réseaux sociaux, les images de rues ou de marchés bondés en plein confinement font débat. Toutefois, Olivier Véran, ministre de la Santé, s'est félicité du respect des mesures ce matin sur RTL. "Les chiffres attestent d'un respect du confinement. Les chiffres de la RATP montraient qu'on était à moins de 50% de voyageurs dans les rames de métro le matin. Les chiffres du télétravail attestent que les entreprises jouent le jeu", a déclaré le ministre, assurant que "nous sommes armés pour combattre le virus. Si nous respectons le confinement, nous (y) arriverons)."

Les marchés sont-ils ouverts pendant le confinement ? La réponse est oui ! "Les marchés alimentaires peuvent continuer à accueillir du public, dans le respect d’un protocole sanitaire strict et avec une organisation permettant d’empêcher les regroupements de plus de 6 personnes au sein du marché, dans la limite de 4m² par personne. Les préfets peuvent, en accord avec les maires, décider de la fermeture de ces marchés si les règles sanitaires ne sont pas respectées", explique-t-on sur le site du gouvernement.

Combien de Français ont téléchargé TousAntiCovid ? Deux semaines après la relance de l'application StopCovid, baptisée désormais TousAntiCovid, le secrétaire d'État au Numérique Cédric 0 se félicite du regain de popularité de cet outil de traçage développé par le gouvernement. "Ce matin, nous sommes déjà plus de 7 millions à avoir activé #TousAntiCovid", écrit-il sur Twitter, se donnant pour objectif d'atteindre un total de 15 millions de téléchargement "pour réussir la sortie de confinement."

Le retour d'un couvre-feu à Paris ? Invité de BFMTV-RMC ce mardi matin, Gabriel Attal a annoncé de nouvelles restrictions en région parisienne : "Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris et peut-être en Île-de-France", en plus du confinement, probablement à 21 heures. "Un arrêté va sortir dans la journée", a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Les préfets "d'autres territoires" pourront aussi imposer le retour de cette mesure. Une annonce démentie dans la minute par Matignon, qui évoque une "décision qui n'est absolument pas actée à ce stade".