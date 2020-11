Confinement en France : rayons fermés, nouvelles interdictions... Le détail des règles

RECONFINEMENT. Si les règles du confinement sont globalement moins strictes que durant celui de mars, elles suscitent tout de même un grand nombre d'interrogations.

Pourquoi le gouvernement parle-t-il d'imposer un nouveau couvre-feu ? Couac ou retour du couvre-feu ? Après l'annonce de Gabriel Attal ce matin sur BFMTV-RMC du retour d'une telle mesure à Paris et le démenti de Matignon, le doute plane. Mais pourquoi le gouvernement voudrait-il imposer un nouveau couvre-feu qui avait été remplacé par le confinement ? "Il y a un certain nombre d'attroupements qui ont encore lieu le soir, parfois tard, dans certaines rues des villes d'Île-de-France et qui peuvent être corrélés au maintien ouverts d'un certain nombre de commerces dits essentiels en soirée", a expliqué Olivier Véran ce matin lors d'un déplacement. Et d'ajouter "Le préfet nous a donc interrogé sur la possibilité d'aller fermer ces commerces à partir d'une certaine heure en soirée de manière à éviter ces attroupements, ces regroupements." Une concertation doit avoir lieu avec l'ensemble des élus d'Ile-de-France pour "savoir si oui ou non il avait lieu d'aller vers ce type de solution" comme l'a évoqué le porte-parole du gouvernement un peu plus tôt.

Les lycées vont-ils fermer de nouveau ? Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé "possible" que les lycées referment si les mesures prises ces derniers jours pour freiner l’épidémie ne sont pas "suffisamment efficaces". "Nous adapterons les règles en fonction de ces données", a-t-il déclaré. Sur France Inter ce mardi matin, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a lui fait savoir qu'une telle fermeture n'était pour l'heure pas à l'ordre du jour. "On regarde ce qu'il en est (...) Pour les lycées, ce que nous voulons, c’est que les lycéens aient cours, et dès que c’est possible, qu’il y ait des demi-groupes. La situation dépend d’un établissement à un autre mais 30 élèves par classe, ce n’est pas la norme nationale, il ne faut pas exagérer", a déclaré le ministre, qui ajoute : "Ce qui compte, c'est que les enfants ne perdent pas le fil de l'école. Aller à l'école n'est pas un risque #sanitaire excessif par rapport au reste de la vie." .@jmblanquer : "Ce qui compte, c'est que les enfants ne perdent pas le fil de l'#école. Aller à l'école n'est pas un risque #sanitaire excessif par rapport au reste de la vie" #confinement #le79Inter pic.twitter.com/SRrDSz9wMr — France Inter (@franceinter) November 2, 2020

Pourquoi la chasse est-elle autorisée ? Pendant le confinement, certaines "occupations" pourront bénéficier de dérogation. C'est le cas de la chasse, qui pourra être organisée sous le contrôle des préfet pour "éviter un accroissement des dégâts faits aux cultures, aux forêts et aux biens par une prolifération des populations de grand gibier", peut-on lire dans un communiqué publié le 1er décembre par Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée de la biodiversité et précisant les modalités de la chasse pendant le confinement. Le but de ces dérogations ? Contrôler les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts, et dont la population doit être régulée", peut-on lire dans le communiqué, à savoir les sangliers et les chevreuils.

Le confinement en France est-il respecté ? Sur les réseaux sociaux, les images de rues ou de marchés bondés en plein confinement font débat. Toutefois, Olivier Véran, ministre de la Santé, s'est félicité du respect des mesures ce matin sur RTL. "Les chiffres attestent d'un respect du confinement. Les chiffres de la RATP montraient qu'on était à moins de 50% de voyageurs dans les rames de métro le matin. Les chiffres du télétravail attestent que les entreprises jouent le jeu", a déclaré le ministre, assurant que "nous sommes armés pour combattre le virus. Si nous respectons le confinement, nous (y) arriverons)."

Combien de Français ont téléchargé TousAntiCovid ? Deux semaines après la relance de l'application StopCovid, baptisée désormais TousAntiCovid, le secrétaire d'État au Numérique Cédric 0 se félicite du regain de popularité de cet outil de traçage développé par le gouvernement. "Ce matin, nous sommes déjà plus de 7 millions à avoir activé #TousAntiCovid", écrit-il sur Twitter, se donnant pour objectif d'atteindre un total de 15 millions de téléchargement "pour réussir la sortie de confinement."

Le retour d'un couvre-feu à Paris ? Invité de BFMTV-RMC ce mardi matin, Gabriel Attal a annoncé de nouvelles restrictions en région parisienne : "Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris et peut-être en Île-de-France", en plus du confinement, probablement à 21 heures. "Un arrêté va sortir dans la journée", a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Les préfets "d'autres territoires" pourront aussi imposer le retour de cette mesure. Une annonce démentie dans la minute par Matignon, qui évoque une "décision qui n'est absolument pas actée à ce stade".