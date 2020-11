DIRECT. Confinement allégé : isolement, commerces, cinémas... Les précisions de Jean Castex

En évoquant la fermeture des bars et restaurants, Jean Castex a également donné un objectif pour 2021 en souhaitant faire de cette année, "l'année de la gastronomie".

La ministre du travail, Elisabeth Borne, a cité le cas d'une jeune diplômée qui aurait des difficultés à trouver un emploi. "Ses parents ne peuvent pas l'aider, elle finançait ses études par un petit boulot de serveuse, mais avec la crise elle ne trouve plus de travail, elle est donc sans ressources. Nous allons l'aider financièrement le temps de sa recherche", avec un soutien financier sur mesure jusqu'à 500 euros par mois" a expliqué la ministre.

Comme après le premier confinement, la réouverture des cinémas, théâtres et musées se feront avec le même protocole que lors du premier déconfinement.

"Il sera bien entendu possible de se rendre dans les stations de sport d'hiver pour respirer l'air pur de nos montagnes et faire des courses car les commerces seront ouverts. Mais les remontées mécaniques seront fermées" a martelé le Premier ministre.

"Les conservatoires et les écoles de musique pourront de nouveau proposer des cours, à l’exception du chant, jugé trop risqué sur le plan sanitaire" a précisé la ministre de la Culture.

"Notre objectif est de permettre aux entreprises qui ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier prochain de couvrir intégralement charges et d'éviter par tous les moyens qu'elles soient acculés à mettre la clé sous la porte" a expliqué le Premier ministre.

La CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC ont émis un "avis favorable" sur la dernière version du projet d'accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail, soumis ce jeudi par le patronat, mais pas la CGT, a annoncé Hubert Mongon, le négociateur du Medef.

Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que l'Eglise s'interroge après les mesures détaillées par Jean Castex et la jauge qui restera à 30 personnes à l'intérieur des édifices.

Ne restez pas seuls", appelez "le numéro vert, votre médecin, des personnes de confiance dans votre famille, dans votre entourage, qui vous dira si vous avez besoin de soins plus spécialisés". "Nous allons renforcer nos dispositifs sur ces problèmes de soutien psychologique", explique également Jean Castex.

12:21 - "Vaccination n'ira pas de pair avec l'abandon des gestes barrières"

"La vaccination n'ira pas de pair avec l'abandon des gestes barrières. Il faudra du temps pour "retrouver la tradition française, que ce soit dans la rue ou pour emmener danser Roselyne Bachelot, dans les bars de nuit. Nous avons tous très hâte de pouvoir le refaire au plus tôt le plus tôt possible" plaisante le ministre de la Santé.