DIRECT. Confinement en France : les précisions de Jean Castex, toutes les annonces

19:59 - Jean Castex : "Vous ne pouvez pas recevoir des proches"

"Il ne vous est pas possible d'aller chez des amis ou de recevoir de la famille à la maison. Il ne vous est pas possible de vous déplacer au-delà d'un kilomètre autour de votre domicile, excepté pour les exceptions communiquées. [...] Vous pourrez sortir pour faire vos courses alimentaires, pour vous rendre ou revenir de votre travail et exercer votre activité professionnelle, pour des motifs médicaux, pour vous rendre à l'hôpital ou chez un professionnel de santé, dans une pharmacie pour des motifs familiaux impérieux", a bien précisé le Premier ministre.