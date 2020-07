Le reconfinement en France à nouveau évoqué par le gouvernement, le point

A mesure que le regain d'activité du coronavirus se confirme et s'accélère en France, la question du reconfinement se fait de plus en plus pressante. Elle a été évoquée tout récemment par Jean Castex et Olivier Véran.

[Mis à jour le 27 juillet 2020 à 11h38] La France est pour l'instant épargnée par le reconfinement, à l'inverse de certains de ses voisins européens, mais pour combien de temps encore ? La menace d'un retour au confinement plane de plus en plus au-dessus du pays, alors que les remontées des autorités sanitaires sont claires : le coronavirus a trouvé un second souffle au coeur de l'été. Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France notait une augmentation de l'incidence des cas (nombre de patients contaminés pour 100 000 habitants), des signalements en établissements médico-sociaux et un arrêt de la diminution des admissions en réanimation.

Ces donnés font suite à l'apparition en nombre des foyers de contaminations, mais aussi d'un certain relâchement dans le respect des gestes barrières, comme l'a noté Olivier Véran, qui cible particulièrement les jeunes dans un entretien au Parisien. "Les patients sont jeunes, plus jeunes que lors de la précédente vague", fait remarquer le ministre de la Santé, qui révèle plus globalement que la positivité des tests réalisés est revenu au "même niveau quotidien qu'à la levée du confinement", le 11 mai dernier. Partant de ce constat, impossible d'esquiver l'hypothèse d'un reconfinement en France.

"Nous nous adapterons", promet Castex

En ce sens, et pour se donner toutes les chances de parvenir d'éviter ce scénario, Olivier Véran a lancé un appel aux jeunes. "Je comprends parfaitement leur besoin de changer d'air et de souffler mais le virus, lui, ne prend pas de vacances. On n'a pas encore gagné la guerre", implore le ministre, qui a brandi la menace de la fermeture des bars dans certaines régions où des débordements seraient constatés. "Cela fait partie des possibilités", confirme-t-il.

De son côté, le Premier ministre a évoqué plus clairement l'idée du reconfinement, que Jean Castex souhaite éviter à tout prix. En tout cas, dans sa version généralisée, qui serait "catastrophique" pour la France "au niveau économique et social, (...) y compris pour la santé psychologique de certains de nos concitoyens", a-t-il concédé dans un entretien accordé à Nice-Matin.

Même si le reconfinement n'est pas un "mot tabou", selon l'ancien maire de Trabes, la priorité reste la prévention. Si l'avenir se noircit encore un peu plus, la solution pourrait être trouvée dans "des reconfinements très localisés". "Nous nous adapterons", promet Jean Castex, qui appelle une fois de plus au maintient du respect des gestes barrières et ce "jusqu'au jour où un vaccin sera trouvé".