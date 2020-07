Reconfinement en France : à quoi s'attendre si l'épidémie s'aggrave ?

Evoquée récemment par le gouvernement, la question du reconfinement se pose, alors que l'activité du coronavirus en France s'intensifie de jour en jour.

[Mis à jour le 27 juillet 2020 à 23h33] La France va-t-elle échapper au reconfinement ? La réponse à cette question semble de plus en plus incertaine à mesure que l'été avance et que les chiffres continuent d'inquiéter. Les dernières données des autorités sanitaires rapportent une augmentation de l'incidence des cas (nombre de patients contaminés pour 100 000 habitants), des signalements en établissements médico-sociaux et un arrêt de la diminution des admissions en réanimation.

Des données qui ont récemment poussé le gouvernement à prendre la parole publiquement sur le reconfinement. Olivier Véran, sans évoquer directement le sujet, a regretté la situation actuelle et a ciblé la jeunesse dans un entretien au Parisien. "Les patients sont jeunes, plus jeunes que lors de la précédente vague", a fait remarquer le ministre de la Santé, qui révèle plus globalement que la positivité des tests réalisés est revenu au "même niveau quotidien qu'à la levée du confinement", le 11 mai dernier. Partant de ce constat, impossible d'esquiver l'hypothèse d'un reconfinement en France.

L'idée de reconfinements "localisés" a été évoquée par le Premier ministre Jean Castex, dans un entretien à Nice Matin paru samedi soir. Il rappelle toutefois que la priorité reste avant tout "la prévention". Une prévention essentielle alors que la pandémie ne cesse de poursuivre sa progression. Dans un contexte de regain d'épidémie, le gouvernement a d'ores et déjà renforcé certaines mesures, notamment via le dépistage de voyageurs provenant de certains à pays risque dans les aéroports. Par ailleurs, un arrêté pris, samedi 25 juillet par le ministre de la Santé Olivier Véran, a entériné le remboursement intégral de tous les tests PCR qui peuvent être réalisés sans ordonnance et sans symptômes.

"Nous nous adapterons", promet Castex

En ce sens, et pour se donner toutes les chances de parvenir d'éviter ce scénario, Olivier Véran a lancé un appel aux jeunes. "Je comprends parfaitement leur besoin de changer d'air et de souffler mais le virus, lui, ne prend pas de vacances. On n'a pas encore gagné la guerre", implore le ministre, qui a brandi la menace de la fermeture des bars dans certaines régions où des débordements seraient constatés. "Cela fait partie des possibilités", confirme-t-il.

De son côté, le Premier ministre a évoqué plus clairement l'idée du reconfinement, même s'il souhaite éviter à tout prix un reconfinement total. En tout cas, dans sa version généralisée, qui serait "catastrophique" pour la France "au niveau économique et social, (...) y compris pour la santé psychologique de certains de nos concitoyens", a-t-il concédé dans un entretien accordé à Nice-Matin.

Même si le reconfinement n'est pas un "mot tabou", selon l'ancien maire de Trabes, la priorité reste la prévention. Si l'avenir se noircit encore un peu plus, la solution pourrait être trouvée dans "des reconfinements très localisés". "Nous nous adapterons", promet Jean Castex, qui appelle une fois de plus au maintient du respect des gestes barrières et ce "jusqu'au jour où un vaccin sera trouvé".

Pour l'instant, alors que l'été bat son plein, le reconfinement n'en est qu'au stade de l'hypothèse. L'épidémie de coronavirus, dont le regain d'activité est indéniable, est toujours malgré tout considérée comme maîtrisée par les autorités sanitaires françaises. Mais parmi la communauté scientifique et médicale, beaucoup redoutent le fait que le Covid-19 soit un virus saisonnier. Autrement dit, que les températures chaudes ne freinent, en tout cas en partie, sa virulence. Ainsi, si l'on se fie à ce scénario, une deuxième vague pourrait toucher la France et l'Europe à l'automne, dès le courant du mois de septembre. Si bien sûr, pour l'heure, cela n'est pas assuré, Emmanuel Macron faisait savoir dès début juillet qu'il ne fallait "rien exclure". Quant à Jean Castex, quelques jours plus tard, il faisait part du fait que le gouvernement avait finalisé un "plan de reconfinement ciblé". Selon le Premier ministre, l'exécutif est "prêt" à affronter une seconde vague à l'automne. Et de détailler, dans une volonté d'anticiper : "On ne va pas faire un plan de reconfinement comme nous avions fait celui du mois de mars. Un reconfinement absolu, comme ce qu'on a connu en mars dernier, aurait des conséquences terribles pour le pays. Nous allons cibler".

Selon les dires du Premier ministre Jean Castex, si la France devait avoir recours au reconfinement, cela se produirait de manière localisée et non généralisée. Ainsi, on pourrait observer des différences de situations d'une région à l'autre ou même d'un département à l'autre. On l'a vu récemment, la Mayenne a connu une situation critique avec une accélération violente du nombre de contaminations. Ainsi, pourrait être retenu comme critère le "RO", le taux de reproduction du virus. Autrement dit, la moyenne du nombre de personnes contaminées par un seul malade. Actuellement, et selon les dernières données du ministère de la Santé, la Bretagne et le Grand Est sont les deux régions dont le RO est le plus haut avec 1,87 pour la première et 1,72 pour la seconde. Les deux régions sont mêmes passées en rouge car elles dépassent le seuil fixé de 1,5. A noter que la Nouvelle-Aquitaine est également en rouge avec un R0 de 1,51.

Voici la carte des R0 en fonction des différentes régions, dont les données sont mises à jour chaque semaine par le ministère de la Santé. Il convient malgré tout de préciser qu'il s'agit d'un indicateur de l'évolution de l'épidémie en France parmi d'autres, qui pourraient également entrer en ligne de compte si le gouvernement venait à mettre en vigueur le reconfinement localisé.

Comme évoqué plus haut, le R0 pourrait être retenu comme un critère de reconfinement si le besoin de reconfiner la France, en entier ou en partie, se faisait sentir. Mais il existe d'autres indicateurs, à commencer par le taux de tests positifs, qui est d'ailleurs en augmentation depuis plusieurs semaines d'affilée au niveau national, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (+ 13% par rapport au point précédent). Il y a également l'incidence, soit le nombre de personnes contaminées par le coronavirus pour 100 000 habitants, actuellement estimée à 5,5 par SpF et également en augmentation par rapport au point précédent. Enfin, pourrait être retenir le nombre de places en réanimation. Là, les chiffres et les courbes sont plus rassurants car le nombre journalier de cas hospitalisés en réanimation est toujours en diminution depuis le 8 avril. Au 27 juillet, 398 personnes étaient en réanimation pour Covid-19, contre 7 148 le 8 avril.