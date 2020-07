Reconfinement en France : ciblé, généralisé... Les pistes à l'étude

Alors que le regain d'activité du coronavirus se fait sentir en ce mois de juillet, un reconfinement à l'automne pourrait être décidé. Reste à définir les contours de cette éventualité.

[Mis à jour le 16 juillet 2020 à 14h59] L'été bat son plein en France, mais l'inquiétude grandit. La faute à des foyers de contaminations de plus en plus nombreux et à des situations de plus en plus préoccupantes, comme en Mayenne, où les cas de coronavirus ont augmenté considérablement ces derniers jours. Si les prochaines semaines et donc le reste de la saison estivale ne devraient pas être impactés, la question d'un reconfinement à la rentrée se pose clairement. Nombre de pays n'ont d'ailleurs pas hésité à s'y mettre dès les premiers signes d'une reprise de l'activité du virus, à l'image de l'Espagne ou de l'Allemagne, qui ont reconfiné localement.

Cela n'a bien entendu pas échappé au gouvernement français, qui n'a pas écarté la possibilité de faire de même si la stratégie du masque obligatoire dans les lieux publics clos venait à se montrer insuffisante. Si besoin est, "nous allons cibler", promettait Jean Castex peu de temps après sa prise de fonction à Matignon. Mais voilà qu'une deuxième hypothèse est sur la table désormais : un reconfinement non pas localisé, mais décidé en fonction des profils de la population. Ainsi, selon un rapport remis à Olivier Véran ce jeudi, un reconfinement des personnes les plus fragiles, dont les seniors, serait recommandé à l'aube de l'hiver, entre mi-octobre et mi-novembre.

"Un reconfinement provoquerait des faillites en cascade"

Une façon de préparer le pays à une éventuelle deuxième vague épidémique qui confirmerait la thèse partagée par bon nombre de scientifiques selon laquelle le Covid-19 est bien un virus saisonnier. Pour l'instant donc, le reconfinement généralisé n'est pas envisagé et cela soulage grandement Francis Palombi, président de la confédération des commerçants de France.

Au micro de France Bleu ce mercredi, il faisait part des risques d'un tel scénario. "Un reconfinement, sur le plan économique, provoquerait des faillites en cascade, ce serait le drame des drames", a-t-il expliqué, regrettant que, malgré le déconfinement, "l'économie, la consommation, ne sont pas repartis normalement". Un avis partagé par le Premier ministre, qui avait jugé le 8 juillet dernier sur BFM TV que "les constatations ont montré que le confinement absolu a des conséquences terribles : humaines, économiques...".