"Reconfinement en France : dès vendredi, avec écoles ouvertes et télétravail renforcé... Les pistes"

Emmanuel Macron annoncera de nouvelles restrictions, très certainement un reconfinement en France pour 4 semaines. Mais le nouveau confinement sera différent de celui de mars dernier. Les précisions.

Improbable il y a encore une semaine, le reconfinement national est donc sur le point d'être instauré. Emmanuel Macron prend la parole ce mercredi soir à 20h pour annoncer toutes les nouvelles mesures de restrictions que l'exécutif a prises, en concertation avec les autorités sanitaires. Face à la gravité de la situation (voir tous les chiffres actualisés de l'évolution du Covid-19 en France), le président et le Premier ministre semblent avoir tranché : selon des sources concordantes relayées par franceinfo et BFMTV, le reconfinement national devrait débuter dès vendredi matin, plus précisément ce jeudi à minuit.

Emmanuel Macron organise ce matin à l'Elysée un ultime conseil de défense pour acter les principales décisions et préciser les contours de toutes les mesures qui doivent l'être à ce stade. Voici ce que l'on sait déjà sur le nouveau confinement qui sera mis en place cette semaine en France :

Exit la stratégie de territorialisation et du découpage de la France en zones d'alerte maximum, exit l'idée d'un reconfinement le week-end, c'est bien le reconfinement national qui devrait être annoncé ce soir. Selon France Info, Europe 1 et BFMTV, il est probable, en tout très sérieusement envisagé, que les décisions suivantes soient prises sur le nouveau confinement :

Quand débute le reconfinement ? Le président, le Premier ministre et les principaux ministres devaient trancher sur ce point lors du conseil de défense ce mercredi matin. Selon France Info, un pilier du gouvernement a indiqué qu'il était possible que le confinement soit instauré dès demain soir, jeudi à minuit. "Le virus galope de manière effrayante, il faut agir très vite", a-t-il justifié. D'après les informations de BFMTV, l'idée du gouvernement est d'éviter que les Français ne partent en week-end avant d'être reconfinés. Toutefois, une tolérance devrait être accordée à ceux qui rentrent de vacances de la Toussaint.

Combien de temps va durer le confinement ? Selon des sources concordantes, le nouveau confinement va durer au moins quatre semaines, jusqu'à fin novembre. Une réévalution de la société sera faite pour déterminer s'il est nécessaire de rallonger le confinement.

Les écoles et collèges resteront-ils ouverts ? C'est très probable. Pour ne pas paralyser l'économie et permettre aux parents de poursuivre leur activité professionnelle, l'exécutif devraeint trancher en faveur d'un maintien des heures de cours à l'école, au collège, et lycées d'après BFMTV. Les universités pourraient en revanche fermer leurs portes et instaurer les cours à distance.

Le télétravail sera-t-il imposé ? Le télétravail pourrait être incité de manière plus franche, mais ne devrait pas être imposé. Europe 1 évoque pour sa part un télétravail "rendu quasi-obligatoire".

Les restaurants et commerces tous fermés ? Les services publics devraient rester ouverts et les activités stratégiques maintenues, même si la liste exacte reste à préciser. Les restaurants et les bars resteraient fermés. D'après Le Parisien, les activités qui ne sont pas en contact avec du public et qui nécessitent que les salariés soient sur leur lieu de travail, telles que l'industrie, l'agriculture ou encore le BTP, seront préservées. Toujours d'après Le Parisien, les commerces non-essentiels resteraient fermés.

D'autres pistes de travail sont sur la table d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Mais elles apparaissent désormais de moins en moins probables : mettre en place de nouveaux confinements seulement dans les villes ou départements où le coronavirus circule dangereusement et où les hôpitaux commencent à être surchargés. Autre hypothèse, aujourd'hui mise en retrait, mais qui n'est pas absolument exclue : un nouveau confinement instauré le week-end, le samedi et dimanche, dans les territoires où les indicateurs épidémiologiques sont les plus mauvais. Cette mesure serait combinée avec un couvre-feu en semaine avancé à 19h.

Un reconfinement en France "nécessaire" pour plusieurs experts scientifiques

Pour les médecins, il y a en tout cas urgence désormais à reconfiner la population. Éric Caumes, chef du service infectiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a déclaré sur l'antenne de France Info le 26 octobre qu'il n'y avait même "plus le choix". "Si la situation s'aggrave pendant deux semaines, ce n'est pas entendable, pas tenable et dans ce cas, il faut en tirer les conséquences le plus vite possible. Si on n'est pas efficaces du tout, il faudra confiner, il n'y aura pas d'autres solutions malheureusement". Face à la sensible augmentation des cas et la tension hospitalière qui se rapproche dangereusement de celle de la première vague, l'Union régionale des professionnels de santé libéraux (URPS) d'Auvergne-Rhône-Alpes réclame un "reconfinement le week-end et un couvre-feu à 19h".

"On a perdu le fil de la circulation du virus, probablement dès le mois d'août. Il faut laisser de côté l'économie. L'économie, c'est rattrapable, la réanimation loupée c'est pas rattrapable", abonde le professeur Gilles Pialoux, le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, qui s'est exprimé ce mardi 27 octobre sur BFMTV. Pour le spécialiste, c'est très clair, il faut "reconfiner le pays".

Même constat pour l'épidémiologiste Catherine Hill indiquant qu'il est urgent de confiner le pays, "ne pas le faire serait la garantie d'aller droit dans le mur". "Quand les hospitalisations augmentent, on sait que cela se traduit par une hausse des admissions en réanimation dans les 15 jours. On ne peut plus attendre." "La deuxième vague est là. À propos des 52 000 nouveaux cas détectés dimanche, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, estime que la réalité est sans doute deux fois plus importante. Je pense que c'est plutôt quatre fois plus. En mars, c'est seulement 15 jours après le début du confinement que tous les indicateurs ont cessé d'augmenter. Donc, si on confinait demain, on aurait encore 15 jours d'augmentation en face de nous", indique-t-elle dans Le Télégramme.

L'opposition fustige les nouvelles mesures

Si le reconfinement n'est pas encore assuré, la réunion du 27 octobre avec les chefs de partis avait pour but de consulter et de préparer le terrain face aux nouvelles mesures. Mais à la sortie de cette dernière, l'opposition faisait grise mine. Pour Marine Le Pen, la réunion était "un voyage en Absurdie où l'on nous réunit pour nous demander notre avis sur des mesures que l'on ne connait pas, des hypothèses que l'on ne connait pas, tout en nous indiquant que le Parlement sera amené à les voter après que le président de la République les ait décidées et annoncées". Pour le patron du Parti Socialiste Olivier Faure, même son de cloche qualifiant ce rendez-vous de "simulacre de consultation. Castex nous demande notre avis sur des mesures qu'il n'annonce pas et dit lui-même ne pas connaître !" Selon un membre de l'exécutif cité par le Figaro, "seuls François Baroin, président de l'Association des maires de France (AMF) et Fabien Roussel, représentant du Parti communiste, se sont montrés à la hauteur pour accompagner l'exécutif."

Si et seulement si un nouveau confinement est instauré, l'économie pourrait vivre un véritable désastre. Selon le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt ce mercredi, un reconfinement total du pays pourrait couter de 2 à 2,5 points de PIB par mois. "Lorsque l'activité s'arrête pendant un mois entier, c'est entre 2 et 2,5 points de PIB que nous perdons. C'est plus de 10 milliards d'euros de dépenses d'intervention et c'est au moins 10 milliards d'euros de perte de recettes fiscales ", explique le ministre sur Sud Radio. Pour Laurent Menurot, président de l'Union des entreprises de proximité cité par les Echos, "nous sommes bien conscients de la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre la pandémie, mais nous demandons que le gouvernement maintienne le plus possible l'activité des entreprises". Geoffroy Roux de Bézieux, numéro un du Medef, avait mis en avant "le risque d'effondrement de l'économie".

L'état d'urgence prolongé jusqu'en février 2021

A l'approche de Noël, l'Irlande ou encore le pays de Galles ont franchi le pas du reconfinement pour éviter une situation hors de contrôle lors des périodes de fin d'année. L'Organisation Mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, émet des signaux d'alerte depuis plusieurs semaines en expliquant qu'il a conscience que "les gens en ont assez, mais ce virus a montré que si nous baissons la garde, il peut ressurgir à toute vitesse et menacer les hôpitaux et les systèmes de santé".

Le Conseil scientifique avait, dès le mois d'août, sommé les vingt plus grandes métropoles de France de préparer "des protocoles" afin de prévoir un potentiel reconfinement territorial. "Un confinement local plus ou moins important en fonction de l'épidémie doit faire l'objet d'une préparation dans les métropoles, zones de forte densité de population dans lesquelles les risques de propagation sont importants", avait précisé le Conseil scientifique. Dans l'un de leurs derniers avis, publié le 22 septembre, les scientifiques en charge de conseiller le gouvernement sur l'épidémie semblaient a première vue encore écarter cette hypothèse, mais soulignaient dans un des pires scénarios (le scénario 4) "l'intérêt d'un confinement territorial, que les métropoles doivent se tenir prêtes à mettre en oeuvre en cas de nécessité". Le Conseil nuançait même en dernier recours sa position sur un confinement généralisé : ce dernier était alors jugé "pas souhaitable" mais il était encore mentionné en cas d'"échec de la maîtrise de l'épidémie".