"Déconfinement le 9 juin : pass sanitaire, télétravail, restaurants... Les nouvelles règles"

9 JUIN. Dans moins d'une semaine, la nouvelle étape du déconfinement donnera un peu plus d'air aux Français avec de nouveaux changements, les infos.

[Mis à jour le 4 juin 2021 à 15h49] Bientôt l'heure de la 3e et avant dernière étape du déconfinement. Malgré quelques indicateurs qui repartent à la hausse dans plusieurs départements, notamment dans le Sud-Ouest, le calendrier du déconfinement devrait bien être respecté. À partir du 9 juin donc, de nouvelles règles, moins contraignantes vont donc être imposées. Premièrement, le couvre feu basculera à 23h, l'occasion pour les Français de profiter un peu plus des restaurants et des bars qui pourront ouvrir à 100% leurs terrasses mais également à 50% l'intérieur. Coté télétravail, selon Le Parisien, le retour en présentiel sera à nouveau possible en entreprise, mais des périodes de télétravail devront toutefois être instaurées. D'après les syndicats, les employeurs auront l'obligation de fixer un nombre minimum de distanciel.

Pour les magasins et les marchés intérieurs, la jauge d'accueil passe de une personne par surface de 8m² à une personne tous les 4m², alors que la jauge est levée pour les marchés extérieurs. Les salons et foires peuvent rouvrir à condition de n'accueillir que 50 % de leur capacité initiale au maximum, avec un plafond de 5 000 personnes maximum. Un pass sanitaire est demandé si plus de 1 000 personnes sont accueillies alors que la jauge d'accueil des cinémas, théâtres et salles de spectacles monte à 65 % de la capacité initiale, avec un plafond de 5 000 personnes par salle.

Le couvre-feu débutera à 23h à partir du 9 juin, date de la troisième étape du déconfinement et se terminera à 6h du matin. Il sera totalement supprimé à partir du 30 juin si la situation sanitaire le permet.

Les consignes, obligations et recommandations sur le port du masque n'ont pas changé le 19 mai et ne changeront pas le 9 juin. Interrogé le 17 mai, sur BFMTV sur le sujet, le ministre de la Santé, Olivier Véran a assuré qu'une levée progressive de l'obligation du port du masque serait "rapidement envisagée" si la circulation du virus continue de baisser. "Là, tant qu'on n'a pas un niveau de couverture vaccinale adéquate, il paraît plus prudent de maintenir l'obligation de port du masque", a déclaré le ministre. Emmanuel Macron a affirmé fin mai qu'il ne pensait pas que les règles sur le port du masque évoluent avant la fin du mois de juin.

Les restaurants ont bien rouvert le 19 mai et connaitront une nouvelle étape le 9 juin. À cette date, les terrasses des restaurants et bars peuvent rouvrir avec des tables ne dépassant pas 6 personnes mais cette fois à 100% de leur capacité d'accueil. L'intérieur pourra également rouvrir, avec une jauge de 50% et là encore, avec des tablées de six personnes maximum.

Changement de jauge dans le secteur de la culture. Pour les musées, la jauge sera abaissée à 4m² par personne alors que pour les cinémas, salles de spectacle etc... La jauge autorisée montera à 65 % de la capacité initiale, avec un plafond à 5 000 spectateurs. Un passe sanitaire sera en vigueur au-delà de 1 000 personnes. Les concerts seront toujours interdits.

Pour le télétravail, le changement sera progressif avec une légère évolution à partir du 9 juin. La ministre du Travail, ELizabeth Borne, a donné des consignes formelles dans Le Parisien, le 27 mai. Dès le mercredi 9 juin, les "contraintes du 100% télétravail seront levées", indique la ministre, qui a ajouté : "Nous redonnons la main aux employeurs et aux salariés pour qu'ils déterminent le nombre de jours adaptés (de présence par semaine), mais il ne s'agit pas d'abandonner le télétravail ! Cette pratique reste recommandée pour lutter efficacement contre la pandémie". La ministre a bien fait savoir qu'un retour sur site à 100 % à compter du 9 juin "enfreindrait le protocole". "À titre de repère, le nombre de jours de télétravail va passer à trois jours dans la fonction publique à partir du 9 juin. Ce doit être le point de départ d'une impulsion pour trouver le bon équilibre entre présentiel et distanciel, et mettre en place de nouvelles pratiques", a-t-elle encore précisé.

Oui. La troisième étape du déconfinement sera également associée au lancement du pass sanitaire. Dans le Parisien, les détails de sa mise en place dans l'appli Tous Anti Covid ont été dévoilées. Cette dernière sera dotée s'un cahier de rappel numérique comme l'explique Cédric O. "Pour cela, ils (les gérants) devront mettre à l'entrée de leur établissement une affiche avec un QR code que les clients devront scanner avec leur smartphone via l'application TousAntiCovid. La date et l'heure de leur passage seront alors enregistrées sur leur téléphone. " Il ne sera pas nécessaire d'utiliser un cahier de rappel classique ou numérique en terrasse ou au cinéma" explique tout de même le cabinet du secrétaire d'État chargé de la Transition numérique.

Concrètement, le pass sanitaire sera à présenter soit sous format papier, soit sur smartphone via l'application TousAntiCovid. Dans le détail, pour obtenir ce pass sanitaire, trois conditions sont possibles : présenter un test PCR négatif, présenter un justificatif de vaccination (obtenu via un QR code, dix jours après la deuxième injection, ou la première dans le cas du vaccin monodose Johnson & Johnson), ou encore présenter un test PCR positif datant de plus de deux semaines et de moins de six mois (lequel atteste que vous avez contracté le virus et développé des anticorps contre ce dernier). Retrouvez toutes les informations sur le pass sanitaire dans cet article