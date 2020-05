Déconfinement, phase 2 : nouvelle carte, levée des 100 km... Les mesures annoncées par Edouard Philippe

DECONFINEMENT - La phase 2 du déconfinement débutera dès ce mardi 2 juin. Levée des 100 km, départements classés vert et orange, réouverture des cafés et des restaurants... Retrouvez les nouvelles mesures annoncées par Edouard Philippe lors de sa conférence de presse ce jeudi 28 mai.

Compte tenu de la situation qui s'améliore en France sur le front de l'épidémie de coronavirus, de nombreux assouplissements ont en effet été décidés. La suppression de la limite de 100 km pour les déplacements a été annoncée, ainsi qu'une nouvelle carte de déconfinement presqu'entièrement verte, hormis en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane. Les cafés et restaurants pourront rouvrir leurs portes selon un protocole strict. Un nouveau rendez-vous est pris le 22 juin pour la phase 3 de ce déconfinement. Voici les principales mesures du gouvernement :

Le Premier ministre Edouard Philippe et son gouvernement ont présenté ce jeudi 28 mai, lors d'une conférence de presse, la phase 2 du déconfinement , qui va s'enclencher ce mardi 2 juin 2020. "Les résultats sont bons sur le plan sanitaire, même si nous restons prudents", a indiqué le Premier ministre. "Nous sommes là où nous l'espérions à la fin mai. C'est même un peu mieux que cela", a-t-il poursuivi, appelant toujours à la plus grande prudence. "Au cours de cette phase 2, la liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception", a-t-il néanmoins ajouté.

21:01 - Déconfinement : Edouard Philippe "invite" les Français à "utiliser" StopCovid Nous "avons pris toutes les garanties", sur le respect de la vie privée et des libertés, a assuré le Premier ministre Edouard Philippe ce jeudi, en présentant la deuxième phase du déconfinement. "StopCovid n'est pas l'arme magique contre l'épidémie mais elle est un instrument complémentaire qui va nous permettre d'être demain encore plus efficace contre elle", a-t-il ajouté appelant les Français à "utiliser" l'application de traçage.

20:42 - Lille : "un fonds d'urgence d'un million d'euros" pour les associations fragilisées La municipalité de Lille votera mi-juin une délibération dans le but de "mobiliser un fonds exceptionnel d'urgence et d'accompagnement" d'un million d'euros en 2020 pour aider les associations fragilisées par l'épidémie de Covid-19, a-t-elle annoncé jeudi. Cette "délibération cadre" sera présentée lors du prochain conseil municipal, prévu le 12 juin, permettant de débloquer des aides financières "dès le mois de juin et pendant l'été", précise-t-on dans un communiqué.

20:17 - Déconfinement : une commission de 26 économistes français et internationaux Le président Emmanuel Macron va mettre en place ce vendredi une commission de 26 économistes français et internationaux qui devra plancher sur trois "grands défis" économiques mondiaux dans le monde post-coronavirus : le climat, les inégalités et la démographie.

19:47 - Trouver des "politiques économiques plus efficaces", le nouvel enjeu du déconfinemen La commission de 26 économistes français et internationaux sera chargée de "présenter des recommandations pour rendre les politiques économiques plus efficaces", indique l'Elysée. Elle devra rendre un rapport final en décembre 2020.

19:37 - L'aéroport de Paris-Orly rouvre ses vols commerciaux à partir du 26 juin L'aéroport de Paris-Orly, fermé depuis le 31 mars en raison de l'épidémie, va reprendre ses vols commerciaux de passagers à partir du 26 juin. Le premier terminal qui rouvrira sera Orly 3. Il sera équipé de caméras thermiques "afin que les passagers puissent bénéficier à leur arrivée à Paris d'une prise de température", explique la direction des Aéroports de Paris.

19:19 - Zone orange : quels sont les lieux publics encore fermés après le 2 juin ? Malgré la 2e phase de déconfinement annoncée par Matignon ce jeudi 28 mai, de nombreux lieux publics resteront fermés dans les zone orange : les lycées

les universités

les parcs de loisirs

les salles de spectacle et de concerts

les théâtres

les cinémas

les discothèques

les piscines

les stades

les hippodromes

les salles de sport et les gymnases

18:55 - Quels sont les lieux public restent fermés jusqu'au 22 juin ? Edouard Philippe a précisé ce jeudi la 2e phase de déconfinement en vigueur dès le 2 juin prochain. Plusieurs lieux publics resteront fermés en zones oranges et en zones vertes jusqu'au 22 juin, notamment les stades, les gymnases et les salles de sport.

18:32 - La conférence de presse est terminée Le déconfinement s'accélère : c'est ce que l'on retiendra de cette conférence de presse donnée par Edouard Philippe, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer ce jeudi après-midi durant 1h20. Rendez-vous le 22 juin pour une nouvelle étape dans le déconfinement.

18:29 - Et les mariages ? C'est une question qui revient beaucoup depuis le confinement, puis le déconfinement : qu'en est-il des mariages cet été ? A l'issue de son allocution, en répondant à un journaliste, Edouard Philippe annonce que l'on "va pouvoir reprendre les mariages".

18:22 - Le récap' des annonces de Philippe Edouard Philippe a donc annoncé les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour cette deuxième phase de déconfinement, qui débutera ce mardi 2 juin partout en France. On vous résume ces annonces : La France est majoritairement verte. Seuls l'Île-de-France, Mayotte et La Guyane sont en orange

La limite de déplacement de 100km est levée

L'oral du bac de français est annulé

Les collèges et les écoles vont rouvrir partout ; les lycées rouvrent dans les zones vertes

Les parcs et jardins rouvrent partout en France

Les cafés et restaurants rouvrent ; seulement les terrasses dans les zones oranges

L'application StopCovid sera disponible dès le 2 juin

Les cinémas vont rouvrir le 22 juin partout en France

Les théâtres et salles de spectacle vont rouvrir en zones vertes

Les salles de sport et les gymnases rouvrent en zones vertes

18:06 - Une "crise économique et sociale" à venir "Dans l'ensemble, vous avez parfaitement compris ces règles (...) c'est la raison pour laquelle l'épidémie recule", ajoute Edouard Philippe, qui met en garde : "Mais nous savons tous que le début de relâchement (...) pourrait faire repartir dans certains territoire l'épidémie. Je demande à chacun d'avoir le bon sens (...) de comprendre ces règles et dans toute la mesure du possible, à chaque instant, de les respecter et de les appliquer. Cette bataille, cet effort contre l'épidémie, si elle progresse dans une bonne direction (...) peut se doubler d'une mobilisation pour permettre à notre pays de faire face à une deuxième crise, qui est une crise économique et sociale."

18:04 - Les colonies de vacances autorisées Concernant les vacances estivales et notamment les déplacements à l'étranger, "il faudra nous harmoniser avec les pays voisins" avant de prendre une décision, explique le Premier ministre. Toutefois, sur le territoire, "les enfants pourront être inscrits en colonies de vacances et en camps de plein air."

18:02 - Quid de l'Outre-mer ? Les déplacements entre métropole et Outre-Mer restent soumis aux motifs impérieux d'ordre sanitaire, familial ou professionnel. Des mesures spécifiques vont être adaptées à Mayotte et en Guyane, départements orange. "A Mayotte, l'épidémie reste active (...) nous allons rester vigilants" aussi "sur la situation en Guyane", explique Edouard Philippe.

17:59 - Les discothèques resteront fermés Jusqu'au 22 juin, un certains nombre d'interdictions vont demeurer : Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public

Les sports collectifs et de contact

Les discothèques, salles de jeu, stades et hippodromes

Une jauge maximale de 5 000 personnes sera fixée pour les événements en plein air

17:56 - Les théâtres rouvrent en zones vertes Culture loisirs et vacances : "notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie sportive va pouvoir reprendre", explique Edouard Philippe en évoquant la culture et les loisirs. "Les parcs et jardins vont rouvrir sur tout le territoire (...) Le port du masque pourra être imposé dans de nombreux espaces à la demande des maires, les préfets pourront imposer le port du masque dans des secteurs publics." A compter du 2 juin seront rouverts les plages, les lacs, les rivières, les musées et tous les monuments partout en France. Dans les zones vertes, les salles de spectacles et les théâtres pourront rouvrir à compter du 2 juin, tout comme les gymnases et les salles de sport.

Dans les zones oranges, il faudra attendre le 22 juin.

Toutes les salles de cinéma ouvriront le 22 juin.

17:53 - La règle des 100km levée Edouard Philippe vient d'officialiser la levée de la règle des déplacements limités à 100km. Par ailleurs, les frontières restent fermées aux pays hors-Europe, au moins jusqu'au 15 juin date à laquelle les pays se réuniront pour adopter une "position commune". En Europe, jusqu'au 15 juin également, les restrictions aux frontières sont maintenues. "La fin de cette interdiction ne doit pas signifier un relâchement dans l'attention. Il est vrai que moins on circule, moins le virus se propage", rappelle Edouard Philippe qui fait appel à la responsabilité de chacun.

17:50 - Les campings vont rouvrir "Les villages vacances, les campings... pourront rouvrir dans tous les départements", mais pas dans les zones oranges, où ils pourront rouvrir "après le 22 juin", soit la troisième phase de déconfinement.

17:49 - Les cafés, bars et restaurants vont rouvrir "Le redémarrage de ce secteur, des débits de boisson, fait l'objet d'une très forte attente des français", explique Edouard Philippe, évoquant un "secteur capital". "Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront rouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, avec une vigilance particulière dans les départements oranges." "Seules les terrasses des cafés et restaurants pourront rouvrir" dans ces zones oranges, ajoute-t-il. Partout, il faudra respecter plusieurs points : 10 personnes max par table

Distance minimale d'un mètre entre chaque table

Port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements

17:45 - L'oral du bac est annulé Contrairement à ce que Jean-Michel Blanquer assurait depuis le début du confinement, l'épreuve orale du baccalauréat de français est annulée. "L'épreuve sera validée au contrôle continu", ajoute le ministre de l'Education.