Phase 2 du déconfinement : carte, déplacements... Les nouvelles mesures

DECONFINEMENT - Le déconfinement va franchir une nouvelle étape demain mardi 2 juin avec la réouverture des bars et restaurants mais aussi avec la fin de la limitation des déplacements à 100 km...

Newsletter Coronavirus Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'essentiel

Le jour-J de la 2e phase du déconfinement est pour demain mardi ! Après des semaines de fermeture forcée pour cause de coronavirus, bars, cafés et restaurants des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes le 2 juin, avec des règles sanitaires strictes : dix personnes maximum par table, un mètre au moins entre chaque groupe, consommation debout interdite dans les bars... En Ile-de-France, Mayotte et Guyane, toujours en vigilance orange, seules les terrasses pourront rouvrir. A Paris, la mairie a annoncé que bars, cafés et restaurants pourraient s'étendre gratuitement sur une partie de l'espace public, trottoirs, places de stationnement voire quelques rues fermées à la circulation. La réouverture de l'ensemble des plages mardi est également attendue avec impatience, de la Manche à la Méditerranée. Les parcs et jardin, eux, ont déjà rouvert dans plusieurs villes.

Cette nouvelle étape du déconfinement va surtout libérer des millions de Français de la contrainte la plus lourde : la limite de déplacements à plus de 100 km du domicile va être levée. Pour permettre ces déplacements, le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé dimanche que "100% de l'offre" de la SNCF serait commercialisée à partir de la "mi-juin", avec la levée de la restriction d'un siège sur deux occupé. En revanche, l'attestation pour prendre les transports en commun aux heures de pointe en Ile-de-France sera obligatoire "au moins jusqu'au 22 juin". Cette levée d'un grand nombre de restrictions ne signifie pas pour autant un retour à la normale. L'application de traçage StopCovid, destinée à repérer la propagation du coronavirus, devrait être disponible à partir du mardi 2 juin.

Lire aussi

En direct