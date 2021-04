"Tous Anti-Covid : bientôt un pass sanitaire intégré ? Ce qu'il faut savoir"

TOUS ANTI COVID. Il y a du nouveau sur l'application Tous Anti-Covid. À quoi va servir la nouvelle fonctionnalité Carnet ? On fait le point.

[Mis à jour le 20 avril 2021 à 11h01] Un simple code-barres et vous voilà autorisé à prendre l'avion à nouveau. Depuis ce lundi 19 avril, une nouvelle fonctionnalité est apparue sur votre application Tous Anti-Covid. Il s'agit de "Carnet", où peuvent se loger les résultats de vos tests PCR et antigénique pour détecter le Covid-19. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait devenir utile par exemple lors de déplacements entre les territoires, lorsqu'un test négatif au Covid-19 est demandé. "La France est le premier pays à mettre à disposition de ses citoyens cette fonctionnalité de certification des tests", a pu se réjouir Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique lors d'un point presse. Des premières expérimentations seront mises en place dans les semaines à venir pour les vols à destination de la Corse pour commencer, puis vers l'Outre-mer.

Comment cette nouvelle fonctionnalité va marcher ? C'est très simple, après un test, le laboratoire vous remettra un document numérique ou papier avec un QR code. Ce dernier sera utile pour intégrer le résultat dans l'application. Mais ce nouvel outil a surtout pour objectif de limiter au mieux les fraudes aux frontières et diminuer ainsi le commerce de tests falsifiés. Mais ce n'est pas tout ! A partir du 29 avril prochain , les nouveaux vaccinés pourront retrouver un acte attestant l'injection d'un vaccin contre le Covid-19, toujours sur la fonctionnalité "Carnet". Les personnes déjà vaccinées avant cette date devront attendre la seconde quinzaine de mai afin que les données soient mises à jour.

Faut-il y voir une première étape du pass sanitaire ? Pour l'instant, la France semble surtout répondre aux demandes de l'Union européenne de mettre en place un système cohérent pour se déplacer entre les pays. D'ici fin juin, l'institution européenne promet la mise en place d'un pass sanitaire à son échelle. Une décision partagée avec le gouvernement français qui depuis des semaines évoque le pass sanitaire comme un outil indispensable pour faciliter les déplacements et participer à des événements… mais qui reste toujours en discussion au sein de l'exécutif aujourd'hui. Pour les plus frileux sur la question des données, Cédric O a assuré qu'"aucune donnée de santé ne sera stockée sur l'application, car les données sont conservées 'en local' sur les téléphones". Depuis le 2 juin 2020, 14,7 millions de Français ont déjà téléchargé l'application de contact tracing permettant d'être alerté en cas de rencontre avec une personne contaminée par le coronavirus.

Le but : renforcer la lutte contre la propagation du Covid-19 en transmettant rapidement des informations sur les cas de contamination auquel on peut être exposé. En intégrant le QR code (ce qui pour l'heure n'est pas confirmé), Tous Anti-Covid permettrait à ses utilisateurs de scanner à code à l'entrée de certains établissements : bars, restaurants, musées, lieux de culture, etc. Si une personne étant passé dans ce lieu au même moment se déclare positif au coronavirus dans les jours qui suivent, une alerte est alors envoyée aux autres usagers. BFMTV assure, en s'appuyant sur une source gouvernementale, que les équipes techniques de Tous Anti-Covid envisagent plusieurs niveaux d'alerte en fonction de la nature des établissements, en concertation avec Santé publique France et l'UMIH, le syndicat des hôteliers et restaurateurs. L'utilisation d'un QR Code pourrait faciliter considérablement la manière de relayer les informations sur les cas de contaminations.

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir

L'application de contact tracing fonctionne avant tout par bluetooth. Elle permet à un usager testé positif de pouvoir alerter les personnes rencontrées autour de lui. L'idée principale ? Casser la chaîne de transmission du Covid-19. "Quand une personne est testée positive, elle reçoit un code à usage unique avec son résultat de test. Si elle le souhaite, elle peut alors utiliser ce code pour signaler dans l'application qu'elle a été testée positive", avait précisé le ministère de la Santé, Olivier Véran, lors de la création de l'application. Du côté des personnes alertées après la rencontre d'un cas positif, elles sont invitées à l'isolement et à être testées rapidement. En plus de la nouvelle fonctionnalité "Carnet", l'utilisateur de Tous Anti-Covid peut accéder à toutes les informations sur la situation épidémiologique ou trouver tous les centres de dépistage et de vaccination autour de chez lui.

L'attestation dérogatoire disponible dans Tous Anti-Covid

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Tous Anti-Covid permet de télécharger directement l'attestation dérogatoire de déplacement, nécessaire avec le couvre-feu et le confinement. Il suffit d'aller tout en bas de la page d'accueil de Tous Anti-Covid et de cliquer sur "Attestation déplacement" pour être envoyé vers l'attestation dérogatoire au format numérique. Il existe deux autres attestations, l'une pour le travail, l'autre pour emmener ses enfants à l'école, toutes sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur.