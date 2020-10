"Tous Anti-Covid : comment télécharger la nouvelle appli StopCovid"

TOUS ANTI COVID. L'appli censée relancer la lutte contre le Covid via le numérique après l'échec de StopCovid est disponible depuis jeudi. De nouveaux couacs ont été constatés, voici les liens pour la télécharger...

[Mis à jour le 23 octobre 2020 à 10h00] Vous pouvez désormais installer Tous Anti-Covid sur votre téléphone mobile. L'appli de contact tracing, permettant d'être alerté si vous avez croisé une personne contaminée par le coronavirus, a été mise à disposition en téléchargement hier sur les plateformes d'Apple et de Google. Il était possible de télécharger l'outil dès hier après-midi, plusieurs heures avant la grande conférence de presse de Jean Castex, Olivier Véran et Cédric O, lors de laquelle Tous Anti-Covid a été présentée. Le ministère des Solidarités et de la Santé a aussi publié sur son site une page de présentation de la nouvelle version de l'ancienne "StopCovid". Voici les liens pour télécharger Tous Anti-Covid :

Censée rattraper l'échec de StopCovid, Tous Anti-Covid n'est pourtant pas partie sur les meilleures bases jeudi soir. ​​​​Comme l'a repéré Le Figaro jeudi soir , "un grand nombre d'utilisateurs" ne sont pas parvenus à s'y connecter. Un hashtag #TousAntiCovid, a même réussi à remonter dans les tendances Twitter du jour, agrémenté le plus souvent de critiques, indiquait le site du quotidien. Ceux qui avaient installé StopCovid cet été ne parvennaient pas à mettre à jour l'application. D'autres achevaient le téléchargement, mais ne pouvaient pas aller plus loin que la page d'accueil. Pour notre part nous avons pu mettre à jour StopCovid avec Tous Anti-Covid et naviguer dans l'appli sans problème via les liens de téléchargement des stores iOS et Androïd (voir les liens de téléchargement ci-dessus).

Pour de nombreux utilisateurs qui se sont manifestés sur le réseau social, un message d'erreur est apparu, avec l'incapacité d'activer l'application : "Vous n'y êtes pour rien. Veuillez vérifier que vous êtes bien à jour sur le Store, et réessayez dans quelques minutes. Merci !". Alerté sur ces bugs, le secrétaire d'État au numérique Cédric O s'est expliqué à travers un tweet : "#TousAntiCovid est vraisemblablement victime de très (trop) nombreuses tentatives d'activation simultanées. Nous sommes en train de régler le problème. La mobilisation continue", a-t-il écrit.

Tous Anti-Covid soutenue par le Conseil scientifique

Comme si ces couacs ne suffisaient pas, Tous Anti-Covid ne semble toujours pas convaincre dans l'opinion. D'après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour Le Figaro et franceinfo les 21 et 22 octobre, seulement 11% des Français déclarent qu'ils téléchargeront la nouvelle application. 27% indiquent qu'avant de l'installer, ils s'assureront que cette nouvelle version est "sécurisée et efficace". Toujours selon cette enquête, StopCovid, l'ancienne version de l'appli, avait été téléchargé 2,6 millions de fois, soit huit fois moins que son équivalent au Royaume-Uni. Ce vendredi matin à 10 heures l'appli Tous Anti-Covid affichait 3,3 millions de téléchargements suivis d'une activation. Soit moins d'un million de plus.

Dans un avis daté du 20 octobre 2020 et publié ce jeudi, le Conseil scientifique soutient pourtant le nouvel ensemble numérique, composé de Tous Anti-Covid, mais également des outils "Dépistage Covid", qui permet de "savoir où se faire tester", et de "Mes Conseils Covid", "un service de prévention permettant de trouver une information fiable et personnalisée sur les conduites à tenir". Le Conseil scientifique précise que cet ensemble numérique s'inscrit "dans la perspective de préparer la sortie des couvre-feu des zones en état d'alerte maximale, et d'éviter aux zones épargnées par la vague actuelle d'y rentrer".

L'idée de base de Tous Anti-Covid reste la même qu'en juin, quand StopCovid avait été lancée : proposer une appli que chaque Français peut installer sur son téléphone portable, lui permettant d'être alerté s'il a croisé dans les derniers jours une personne qui a depuis été testée positive au Covid-19. Tous Anti-Covid va donc reprendre les bases de StopCovid, avec l'enjeu crucial de séduire plus d'utilisateurs.

La nouvelle version de l'application anti-Covid, proposée sur les plateformes Apple (Apple Store) et Androïd (Google Play Store) dès ce jeudi 22 octobre, change beaucoup en façade, mais finalement assez peu techniquement. Pour tracer les cas contacts, Tous Anti-Covid ne semble pas pour le moment abandonner le protocole ROBERT décrié, pas plus qu'elle n'utilise le dispositif d'Apple et de Google auquel nombre de pays ont fini par souscrire. Ces deux points techniques sont pourtant présentés depuis des semaines comme des causes parmi d'autres du fiasco de StopCovid.

Le Bluetooth reste lui aussi le moyen principal de répertorier dans un système centralisé les utilisateurs pour ressortir les connexions entre chacun. Deux nouveautés étaient attendues sur ce point central, mais ne semblent pas encore activées : alors que StopCovid sélectionnait les interactions d'au moins quinze minutes à moins d'un mètre d'une personne avec une autre, Tous Anti-Covid devait réduire ce laps de temps à 5 minutes. Dans l'appli téléchargeable depuis ce jeudi 22 octobre, le laps de temps de 15 minutes est toujours mis en avant.

Il était aussi question de demander à l'utilisateur de Tous Anti-Covid d'activer manuellement l'application avant de se rendre dans des zones d'affluences (transports, commerces, travail, réunions privées), dans le but de préserver sa batterie. Cette activation était automatique sur StopCovid tant que votre Bluetooth restait activé, mais ce fonctionnement a été plusieurs fois pointé pour sa fâcheuse tendance à vider les batteries des smartphones. Pour le moment, Tous Anti-Covid n'indique pas qu'il faut activer manuellement l'appli.

Comme indiqué par Emmanuel Macron dès sont interview du 13 octobre, Tous Anti-Covid propose des données actualisées sur le virus. L'appli affiche une page de statistiques nationales mises à jour au quotidien sur la situation du Covid dans le pays. On ne trouve pas en revanche de "carte météo" du Covid, dans laquelle l'utilisateur pourrait se géolocaliser manuellement et ainsi consulter des informations sur la circulation du coronavirus dans la ville, le département ou la région dans lequel il se trouve. Un lien vers une carte de Géodes, service de Santé publique France, est néanmoins proposé. Tous Anti-Covid renvoie aussi comme prévu vers une carte les centres de dépistage sur une page intitulée "DepistageCovid". Un autre lien sortant vers "MesConseilsCovid", nouveau service gouvernemental de recommandations personnalisées pour sa santé et celle de ses proches, est aussi intégré à l'appli.

Principale nouveauté censée booster le nombre de téléchargements de l'appli : un QR Code devait être mis en place pour les restaurants. Ce dernier était censé être être scanné par les clients, via l'application Tous Anti-Covid, qui devait alors enregistrer la plage horaire pendant laquelle ils ont été présents et ainsi les alerter si un autre client de l'établissement venait à être testé positif au Covid dans les jours qui suivent. La simplicité d'utilisation, supérieure à celle des carnets de rappel mis en place dans les restaurants en zone d'alerte, faisait espérer un usage décuplé de l'appli. Néanmoins, cette fonctionnalité n'est pas encore prête ce jeudi et devrait être ajoutée dans les prochains jours.

Une chose est sûre au sujet de Tous Anti-Covid : il sera demandé aux médecins, épidémiologistes et professions médicales dans leur ensemble de soutenir l'appli et d'inciter les patients à la télécharger et à l'utiliser. Comme l'a indiqué Cédric O au Sénat le 8 octobre, si les "responsables de cafés, hôtels, restaurants estiment que c'est quelque chose qui aidera à ne pas fermer les établissements" alors il faudra aussi qu'ils "aident" le gouvernement dans sa communication. Des messages pour inciter les étudiants à utiliser Tous Anti-Covid seraient aussi dans les cartons.

Tous Anti-Covid va-t-elle vraiment convaincre ?

"Ce n'est pas le grand soir", avait lucidement prévenu Cédric O au sujet des nouveautés de TousAntiCovid dans le Talk du Figaro, peu avant la conférence de présentation de ce jeudi 22 octobre. Lors de cette conférence de presse justement, le secrétaire d'Etat au Numérique s'est finalement peu attardé sur les innovations, rappelant d'abord le principe de l'appli. "Si vous avez croisé le chemin d'une personne contaminée et que vous avez tous les deux l'application, vous le saurez quand la personne aura le résultat de son test", a-t-il indiqué, invitant les Français à faire ce "geste simple" qui consiste désormais à installer massivement l'outil. "L'ensemble des communications du gouvernement intègreront Tous anti-Covid", a poursuivi de son côté Cédric O, évoquant des "campagnes sur les réseaux sociaux", un "soutien quasi-unanime de la communauté médicale mais aussi du secteur de la restauration, du théâtre, du cinéma". Ces professionnels devront "inciter les Français à télécharger l'application lorsqu'ils vont dans un établissement accueillant du public".

La deuxième version de StopCovid est ainsi censée booster son utilisation par les Français mais aussi en faire un réel outil de lutte contre la propagation du coronavirus. Le principal enjeu sera bel et bien de convaincre : sur France 2 il y a quelques jours, Jean Castex avait lui-même admis qu'il n'avait pas installé l'application sur son smartphone, arguant qu'il ne prenait pas le métro. Lundi 12 octobre sur France info, il a promis que cette fois il allait s'en servir, mais a, par erreur, nommé l'application "Télécovid", le nom d'une application de suivi des malades dans le Morbihan. Ce jeudi, Jean Castex a finalement souligné qu'il avait bel et bien téléchargé Tous Anti-Covid, sur son portable... Un exemple tardif.