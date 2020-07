C'est la surprise du chamboulement gouvernemental annoncé le 6 juillet 2020 : Eric Dupond-Moretti, l'un des avocats les plus médiatiques de France, prend la tête du ministère de la Justice à la suite du remaniement prononcé par le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler. Le pénaliste de 59 ans, qui revendique la défense des "indéfendables" et n'a jamais hésité à exprimer ce qu'il pensait, fait donc son entrée au gouvernement de Jean Castex , en tant que Garde des Sceaux. Connu aussi bien pour ses capacités à faire acquitter ses clients que pour ses coups de gueule sur le système judiciaire, "l'Ogre des assises" est une personnalité autant adorée que détestée. Voici 10 choses à savoir ou un peu plus sur Eric Dupond-Moretti...