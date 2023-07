Remaniement : des ministres vont-ils être remplacés ? Quand et par qui ?

REMANIEMENT. Rien n'est confirmé, mais les rumeurs continuent d'évoquer un prochain remaniement. Emmanuel Macron envisage-t-il vraiment de remplacer ses ministres ? Quand pourrait-il le faire ?

[Mis à jour le 17 juillet 2023 à 12h29] Les rumeurs de remaniement circulent depuis plusieurs semaines et inquiètent encore les ministres. Mais il ne s'agit que de bruits de couloir : si des indiscrétions ont été soufflées dans les médias, Emmanuel Macron n'a jamais confirmé - ni infirmé - les différentes hypothèses. Et le chef de l'Etat continue de souffler le chaud et le froid sur son gouvernement.

Le président de la République a invité ses ministres à ne pas prendre pour argent comptant les hypothèses de remaniement évoquées dans les médias lors de la dernière réunion gouvernementale. Et au porte-parole de l'exécutif, Olivier Véran, de renchérir : "Ce n'est pas parce que la presse écrit qu'il y aura un remaniement que c'est une presse auto-réalisatrice". Mais seulement quelques jours plus tard, Emmanuel Macron convie son gouvernement pour un dîner à l'Elysée le mardi 18 juillet comme le rapporte RTL. L'invitation a beau être "habituelle à chaque fin de session parlementaire" selon nos confères, elle a cette fois une teneur particulière pour certains ministres puisque "le remaniement sera dans toutes les têtes" au moment du repas d'après un conseiller.

Alors y aura-t-il ou non remaniement ? L'avenir du gouvernement est toujours flou, mais des hypothèses sur la date d'un possible changement et sur les têtes qui pourraient quitter et rejoindre le gouvernement sont émises ça et là.

L'échéance était fixée, mais n'a été tenue. La fin des "100 jours d'apaisement" qui était prévue pour le 14-Juillet n'a finalement pas donné lieu à un discours d'Emmanuel Macron, ni à une adresse d'Elisabeth Borne. Et aucun remaniement n'a eu lieu comme certains s'y attendaient. Toutefois, l'Elysée a promis une prise de parole du président de la République dans "les prochains jours", est-ce que ce dernier profitera de l'occasion pour remanier son gouvernement ? Rien n'est garanti, car le discours pourrait être décorrélé d'une recomposition de l'équipe gouvernementale.

Une petite fenêtre de tir pourrait être exploitée par le chef de l'Etat dans la semaine du 17 juillet entre le sommet entre l'Union européenne et les États latino-américains organisé ces 17 et 18 juillet, une réunion avec le comité des Jeux olympiques 2024 à l'Elysée le 19 juillet et un départ pour l'Océanie prévu en fin de semaine. Si le remaniement n'intervient pas entre ces rendez-vous, il pourrait falloir attendre la fin du mois d'août et le retour de vacances d'Emmanuel Macron, selon CNews. Une temporalité qui permettrait au chef de l'Etat de coucher sur le papier la composition de son prochain gouvernement et de convaincre tous les concernés, si ce n'est pas déjà fait.

Y a-t-il une hypothèse privilégiée ? Pas officiellement, mais à quelques jours du 14-Juillet des proches d'Emmanuel Macron cités par L'Opinion estimaient que "dans un moment comme celui-ci, remanier l'exécutif serait d'une maladresse et d'un décalé total". La donne peut-elle avoir changé en l'espace d'une semaine ? Un ministre jugeait pour sa part qu'un changement d'équipe ministériel "extrêmement déstabilisant pour le gouvernement dans un moment difficile".

Borne remplacée ou maintenue lors du remaniement ?

Promise à un départ en début d'année 2023, Elisabeth Borne a reçu les gages d'Emmanuel Macron le 26 juin. Elle a également été chargée de préparer un discours pour la première quinzaine de juillet pour annoncer de nouveaux chantiers, mais ne s'est pas encore exprimée à la date du 17 juillet. Le remplacement de la Première ministre n'est donc plus aussi certain, mais son maintien n'est pas assuré non plus. Emmanuel Macron a salué sa cheffe de gouvernement qui a travaillé "de manière déterminée, courageuse, à la tête d'un gouvernement engagé avec une majorité relative mais qui a su bâtir des alliances". Mais les tensions qui existent entre les deux politiques ne sont plus un secret et le séjour d'Elisabeth Borne à Matignon ne pourrait être prolongé de quelques mois avec un report du remaniement.

Reste à savoir qui prendrait la place de la Première ministre en cas de remplacement. En dépit des différences de lignes politiques entre elle et le président de la République et malgré son impopularité, Elisabeth Borne "fait très bien le job" d'après un ministre auprès de Franceinfo. Par ailleurs, aucun potentiel successeur ne semble en mesure de faire mieux, ni de rassembler une majorité absolue à l'Assemblée nationale ou de conclure une alliance avec la droite.

Un remaniement et un nouveau Premier ministre ?

Si le départ d'Elisabeth Borne n'est plus l'hypothèse privilégiée, un liste des éventuels de remplaçants a été dressée avec les noms de Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur), de Julien Denormandie (ancien ministre de l'Agriculture) et de Sébastien Lecornu (ministre de la Défense). En macronie, la préférence va à la nomination d'un "fidèle" du chef de l'Etat ce qui éliminerait le locataire de la place Beauvau. Mais le ministre bénéficie des tractations de certains qui souhaitent voir une personnalité de droite s'installer à la tête du gouvernement. Une hypothèse également défendue par 56% des Français selon un sondage pour Le Figaro.

D'autres noms auraient déjà été rayés de la liste, dont François Bayrou et Richard Ferrand, des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron. A droite, le président LR de Sénat Gérard Larcher aurait refusé tandis que Nicolas Sarkozy "s'y serait bien vu" selon RTL.

Quels ministres risquent d'être évincés lors du remaniement ?

Le sort de la Première ministre n'est pas encore scellé, pas plus que ceux des ministres de son gouvernement. Quelques poids lourds s'étant montrés fidèles à Emmanuel Macron sont à l'abri, notamment des noms comme ceux de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Gabriel Attal ou encore Olivier Véran. Ceux-là pourraient toutefois profiter du jeu des chaises musicales pour changer de portefeuille, Olivier Véran actuellement porte-parole de l'exécutif aurait des vues sur l'Education nationale selon RTL.

Parmi les membres du gouvernement sur la sellette, les ministres issus de la société civile sont en première ligne notamment Pap Ndiaye (Education), François Braun (Santé) et Christophe Béchu (Transition écologique). En cause ? Leurs personnalités qui n'impriment pas, le manque d'incarnation et leurs actions jugées insuffisantes sur les grands chantiers qu'ils ont à gérer. "Trop de dossiers n'avancent pas et ces ministres là, il faut les changer" a chargé un conseiller au micro de RTL.

Pour les mêmes raisons que ses collègues ministres, Olivier Klein (Logement) risque aussi sa place au gouvernement en cas de remaniement. Le politique ne s'est pas assez illustré malgré la crise que connaît le secteur et pour lequel Elisabeth Borne a présenté un plan, à la place d'Olivier Klein. Mais le ministre jouit de la sympathie de Brigitte Macron, est-ce suffisant pour le maintenir ? Marlène Schiappa est également appréciée par l'épouse du chef de l'Etat, par son proche conseiller Alexis Kohler et a le soutien de Gérald Darmanin. Pourtant la secrétaire d'Etat pourrait être dans le viseur après plusieurs polémiques, la dernière sur les fonds Marianne étant la plus embarrassante. Le ministre en charge des Relations avec le Parlement, Franck Riester, ne convainc pas non plus la majorité dans son rôle.

Enfin, les ministres encombrés par des affaires judiciaires pourraient aussi être sur la sellette, à l'instar du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti ou du ministre du Travail Olivier Dussopt. Leurs maintiens semblent toutefois plus envisageables que ceux de leurs camarades.

Outre le remplacements des ministres perçus comme les maillons faibles sur le plan politique, le remaniement pourrait aussi être l'occasion de réduire l'équipe ministérielle actuellement composée de plus de 40 ministres et secrétaire d'Etat, dont la plupart n'ont pas d'écho auprès des Français.

Des députés en lice pour être ministres ?

Pour s'installer dans les ministères, les prétendants ne manquent pas. Surtout, le remplacement de la plupart des membres du gouvernement ne serait pas vécu comme un tremblement de terre par les Français. Mis à part la poignée de ministre en première ligne depuis la précédente mandature, personne n'imprègne auprès de la population. Et même en interne, à en croire un élu de la majorité. "L'autre jour, Marc Ferracci (député Renaissance) n'a même pas reconnu Sonia Backès (secrétaire d'Etat à la citoyenneté) !", s'esclaffe-t-il dans L'Obs.

Certains macronistes poussent donc pour faire faire bouger les lignes. "Macron n'a pas d'autre choix" lance l'un d'eux auprès de l'hebdomadaire, plaidant pour "une équipe plus resserrée et plus identifiée", un collègue abondant dans son sens auprès de La Dépêche du Midi : "Il faut des profils plus politiques. Une incarnation à la Santé et à l'Éducation est nécessaire."

Alors, qui pour prendre un maroquin ? Des noms de députés tels que ceux d'Aurore Bergé (présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée), Guillaume Kasbarian (président de la commission des Affaires économiques), Saché Houlié (de celle des Lois), Florent Boudié, Maud Bregeon ou encore Marie Lebec sont cités par L'Opinion. Et si le Sénat devenait également un vivier ? Mathieu Lefèvre et Louis Margueritte pourraient être dans la course. Pour quels postes ? L'heure n'en est pas là. Mais, avec discrétion pour tenter de ne pas se griller, chacun tente tranquillement de placer ses pion.