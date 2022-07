Classement des universités 2022 : découvrez les progrès français !

CLASSEMENT FAC 2022. La nouvelle édition du classement thématique mondial de Shanghai vient d'être dévoilée... Et elle a de quoi rendre les Français fiers. Découvrez les palmarès de nos facs.

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 16H53] L'un des classements internationaux les plus scrutés au monde vient d'être dévoilé. Il s'agit du prestigieux classement thématique de Shanghai, qui répertorie les meilleures universités du monde selon des disciplines bien précises. Chaque année, il permet aux établissements universitaires de la planète de se situer par rapport aux établissements d'enseignement d'excellence dans des domaines aussi variés que le génie mécanique ou l'océanographie. A chaque palmarès, la pression est grande pour les facultés tenantes du titre... Et cette fois, quelques changements sont observables ! Si l'on ignore pour l'heure le classement global, qui, l'an dernier, avait attribué la première place à la fameuse Université d'Harvard aux Etats-Unis pour la 18e fois consécutive, on en sait plus sur les positionnements par thématique. Et à ce jeu-là, la France a été bonne ! Les facultés du pays y réalisent une percée notable : cette année, la France comptabilise au total 664 positions, soit 3,5 % des occurrences dans ces classements. Parcourez cet article pour en savoir plus.

Pour découvrir le classement global (toutes disciplines confondues), soit le palmarès réalisé par l'Université Jiao Tong chaque année depuis 2003, il faudra être patient, au moins jusqu'à la fin de l'été ; l'an dernier, il avait été dévoilé à la fin août. Le classement global des universités de 2021 était déjà de bonne augure pour la France avec Paris-Sarclay (Paris Sciences & Lettres) qui était devenu le premier établissement à figurer dans le palmarès, au 13e rang, devant la Sorbonne à la 35e place et l'Université PSL (Paris) à la 38e place. De nombreux critères sont pris en compte dans le classement de Shanghai : le nombre d'anciens élèves devenus prix Nobel, le nombre de chercheurs cités comme références ou encore le nombre d'articles ayant été publiés dans les revues scientifiques "Science" et "Nature" durant les cinq dernières années. En attendant celui de cette année, découvrez le classement des facultés du monde établi par l'université Jiao Tong en 2021 !

Le classement thématique des Universités de Shanghai

Le classement thématique de Shanghai vient d'être diffusé. Comme l'an passé, il est rendu public début juillet, en attendant le classement global qui devrait être établi fin août. Depuis 2017, l'Université chinoise Jiao Tong établi un palmarès mondial qui a pour objet d'évaluer l'engagement des établissements d'enseignement supérieur dans leurs activités de recherche selon 54 disciplines scientifiques elles-mêmes réparties en 5 domaines : Ingénierie, Sciences naturelles, Sciences de la vie, Sciences médicales, Sciences sociales. En outre, les meilleures universités mondiales sont classées pour chaque palmarès disciplinaire selon 6 critères pondérés : les résultats de la recherche (Q1), l'impact de la recherche (CNCI), la collaboration internationale (IC), la qualité de la recherche (Top) et les prix académiques internationaux (Award). Figurer en bonne position dans l'un de ces classements représente une marque de prestige et une garantie de crédibilité non négligeable pour les facs.

Les résultats sont prometteurs pour les établissements français de l'enseignement supérieur : ce classement thématique international, l'un des plus consultés au monde, nous place en très bonne position dans de nombreux domaines, ce qui a poussé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau à se féliciter du succès rencontré par nos facs. Parmi les 85 établissements français classés dans les 54 thématiques que comprend le classement, 43 figurent dans au moins un TOP 100, soit deux de plus que l'an dernier. En outre, 19 établissements français figurent également dans les Tops 50 thématiques de ce classement. Mention spéciale pour l'Université Paris Saclay, qui est classée au total 27 fois dans différentes disciplines ! En deuxième position, on trouve la Sorbonne Université, classée dans 16 disciplines, puis l'Université Grenoble Alpes, dans 15 d'entre elles... Sans oublier l'Université de Montpellier, qui figure en bonne position dans 11 disciplines. Hormis la poignée de ces facs qui décrochent de belles places chaque année, la France peut se targuer d'avoir envoyé de nouvelles universités dans ce classement thématique. Au total, sept établissements français figurent dans les nouveaux arrivants : on citera l'Université de Caen en Océanographie, l'université de Reims Champagne Ardenne en Technologies médicales, les Universités Picardie Jules Verne et Littoral-Cote-d'Opale en Mathématiques.

Mais la grande prouesse de la France dans ce classement thématique est son installation durable dans les podiums des spécialisations scientifiques. 36 établissements français sont classés en mathématiques, soit 7,2% du nombre total d'institutions dans le palmarès ! Mieux encore : les Universités de Paris Saclay et de la Sorbonne Université occupent respectivement les 1e et 3e rangs, soit deux des trois places du podium. En outre, les universités françaises également 7,5% des places en Océanographie, 6,5% en Génie métallurgique, 6% en Sciences de la terre et Statistiques et 5,4% en Ecologie. Des résultats n'ont pas manqué de faire réagir le ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui, par la voix de la nouvelle ministre Sylvie Retailleau, s'est félicitée de constater que le classement confortait "l'excellence des établissements de l'enseignement supérieur français". Sur le site du ministère, on peut même lire : '"Ces résultats confortent la politique d'investissement de l'État en recherche sur le temps long avec les centres d'excellence IDEX/ISITE et les programmes de France 2030 comme Excellences".

Le classement académique des universités mondiales (ARWU) est publié par l'Université de Jiao Tong de Shanghai en Chine. Depuis sa création en 2003, c'est toujours l'Université d'Harvard qui a occupé la première place. L'Université de Stanford et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ne sont en général pas loin derrière. En 2019, Harvard arrivait ainsi de nouveau en tête devant Stanford et Cambridge au Royaume-Uni.

Les universités sont classées selon six critères : le nombre de prix Nobel et médailles Fields parmi les anciens élèves et parmi les professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, le nombre de publications dans les revues scientifiques Nature et Science, le nombre de chercheurs répertoriés dans le Science Citation Index-Expended (SCIE) et le Social Science Citation Index (SSCI) et la performance moyenne des professeurs.

Chaque année, le verdict du classement des universités de Shanghai, alias Shanghai Ranking, est dévoilé au milieu du mois d'août. Ce fut aussi le cas en 2021, puisque le palmarès avait été mis en ligne dimanche 15 août. Un nouveau classement qui fut sans grande surprise : le Top 10 des meilleures facs du monde était sensiblement le même que celui de l'an passé. Ainsi, la prestigieuse université américaine d'Harvard avait conservé sa première place, devant Stanford, également aux Etats-Unis et Cambridge, en Angleterre. Du côté des universités françaises, entrées au classements en 2020, Paris-Saclay, en 13e position en 2021, gagnait une place ; et PSL (L'université Paris Sciences & Lettres) rétrogradait a contrario de deux crans, en passant de la 36e à la 38e place. Ces universités étaient tout de même respectivement la 1e et la 3e à l'échelle nationale. La Sorbonne, à la 35e place mondiale (contre 39e l'an dernier) et en 2e position au niveau hexagonal, complétait le Top 3. Elle était la 3e fac française en 2020.

Les 10 meilleures universités du monde (en 2021) :

Rang Etablissement 1 Université d'Harvard 2 Université de Stanford 3 Université de Cambridge 4 Massachusetts Institute of Technology 5 Université Berkeley de Californie 6 Université de Princeton 7 Université d'Oxford 8 Université Columbia 9 California Institute of Technology 10 Université de Chicago

Les universités françaises dans le Top 200 (en 2021) :

Rang Etablissement 13 Université Paris-Saclay (Paris Sciences & Lettres) 35 Université de la Sorbonne 38 Université PSL (Paris) 73 Université de Paris 101-150 Aix-Marseille Université 101-150 Université de Grenoble-Alpes 101-150 Université de Strasbourg 151-200 Université de Montpellier

Les 10 meilleures universités du monde (en 2020) :

Rang Etablissement 1 Université d'Harvard 2 Université de Stanford 3 Université de Cambridge 4 Massachusetts Institute of Technology 5 Université Berkeley de Californie 6 Université de Princeton 7 Université Columbia 8 California Institute of Technology 9 Université d'Oxford 10 Université de Chicago

Les universités françaises dans le Top 200 (en 2020) :

Rang Etablissement 14 Université Paris-Saclay (Paris Sciences & Lettres) 36 Université PSL (Paris) 39 Université de la Sorbonne 65 Université de Paris 99 Université de Grenoble-Alpes 101-150 Université d'Aix-Marseille 101-150 Université de Strasbourg 151-200 Université de Montpellier

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2020 Université d'Harvard 2019 Université d'Harvard 2018 Université d'Harvard 2017 Université d'Harvard 2016 Université d'Harvard 2015 Université d'Harvard 2014 Université d'Harvard 2013 Université d'Harvard 2012 Université d'Harvard 2011 Université d'Harvard 2010 Université d'Harvard

Le classement mondial des universités QS (QS World University Rankings) est publié chaque année par Quacquarelli Symonds, une société britannique qui revendique le plus grand réseau mondial d’information et de conseil sur l’éducation supérieure et le parcours professionnel. En 2021, pour la huitième année consécutive, c'est le MIT ou Massachusetts Institute of Technology qui remporte la palme.

Ce classement se base sur six critères pondérés : la réputation académique (40%), la réputation auprès des recruteurs (10%), le ratio enseignants-étudiants (20%), le nombre de citations par enseignant-chercheur (20%), le ratio d’enseignants internationaux (5%) et celui d’étudiants internationaux (5%).

Le top 10 en 2021 :

Rang Etablissement 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2 Stanford University 3 Harvard University 4 California Institute of Technology 5 University of Oxford 6 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 7 University of Cambridge 8 Imperial College London 9 University of Chicago 10 UCL (University College London)

Le rang des universités françaises dans le classement 2021 :

Rang Etablissement 52 Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Paris 61 Ecole polytechnique, Palaiseau 83 Sorbonne, Paris 138 CentraleSupélec, Saint-Aubin 161 Ecole Normale Supérieure de Lyon

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2020 Massachusetts Institute of Technology 2019 Massachusetts Institute of Technology 2018 Massachusetts Institute of Technology 2017 Massachusetts Institute of Technology 2016 Massachusetts Institute of Technology 2015 Massachusetts Institute of Technology 2014 Massachusetts Institute of Technology 2013 Massachusetts Institute of Technology 2012 Massachusetts Institute of Technology 2011 Université de Cambridge 2010 Université de Cambridge

Le magazine londonien Times Higher Education publie chaque année depuis 2004 un classement mondial des universités. Il le définit comme le seul à prendre en compte les principales missions de l'université que sont l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et le rayonnement international. Pour cela, 13 indicateurs pondérés sont utilisés, regroupés en cinq catégories : le cadre de travail (30%), le nombre et la portée des recherches (30%), l'influence de ces recherches (30%), la renommée à l'international des professeurs (7,5%), étudiants et chercheurs et les connexions avec les entreprises (2,5%). Comme dans les autres classements, ce sont souvent les universités américaines qui occupent le haut du tableau. La tendance indique toutefois qu'elles commencent à perdre de leur panache au profit des européennes. Ainsi, pour la première fois en 2015-2016, un établissement qui n'est pas anglo-saxon est apparu dans le top 10, l'école polytechnique de Zurich, en Suisse. Voici les universités française qui se sont frayé une place dans le fameux Top 200 du tout dernier classement (2021) :

Rang Etablissement 46 Université PSL (Paris Sciences et Lettres) 87 Ecole Polytechnique 87 Sorbonne 136 Université de Paris

Et voici les 10 meilleures universités du monde selon le Times Higher Education en 2021 :

Rang Etablissement 1 University of Oxford 2 Stanford University 3 Harvard University 4 California Institute of Technology 5 Massachusetts Institute of Technology 6 University of Cambridge 7 University of California, Berkeley 8 Yale University 9 Princeton University 10 University of Chicago

Les universités en tête du classement les années précédentes :

Année Etablissement 2019-2020 University of Oxford 2018-2019 University of Oxford 2017-2018 University of Oxford 2016-2017 University of Oxford 2015-2016 California Institute of Technology 2014-2015 California Institute of Technology 2013-2014 California Institute of Technology 2012-2013 California Institute of Technology 2011-2012 California Institute of Technology 2010-2011 Harvard University

Le classement du Center for World University Rankings (CWUR) est publié depuis 2012 par la King Abdulaziz University de Jeddah, en Arabie Saoudite. Il rassemble les 1 000 meilleures universités du monde selon huit critères, tels que le nombre de distinctions remportés par les étudiants, le nombre d'anciens étudiants ayant des postes de directeur ou l'importance des publications.

En 2021-2022, la tête du dernier classement en date est encore occupée par des universités américaines. L'université d'Harvard est classée première (depuis 2012), suivie du Massachusetts Institute of Technology et de Stanford. Ce sont ensuite des établissements britanniques qui complètent le top 5 : l'université de Cambridge et celle d'Oxford. La première université française du classement mondial est l'Université PSL, à la 21e place ; suivie de l'Université Paris-Saclay, à la 32e place ; de la Sorbonne, à la 36e place ; de l'Institut Polytechnique de Paris à la 41e place et de l'Université de Paris à la 42e place.

Les 10 premières universités du classement 2021-2022 :

Rang Etablissement Pays 1 Harvard University Etats-Unis 2 Massachusetts Institute of Technology Etats-Unis 3 Stanford University Etats-Unis 4 University of Cambridge Royaume-Uni 5 University of Oxford Royaume-Uni 6 Princeton University Etats-Unis 7 Columbia University Etats-Unis 8 University of Chicago Etats-Unis 9 University of Pennsylvania Etats-Unis 10 Yale University Etats-Unis

Le rang du Top 10 des universités françaises dans le classement 2021-2022 :

Rang Etablissement 21 Université PSL Ecole polytechnique 32 Université Paris-Saclay 36 Sorbonne Université 41 Institut polytechnique de Paris 119 INSEAD Paris Diderot 138 Grenoble Alpes Université 148 Université de Strasbourg 157 Aix-Marseille Université 168 Université de Montpellier 175 Ecole nationale d'administration

Les universités en tête du classement mondial les années précédentes :

Année Etablissement le mieux classé 2020 Harvard University 2019 Harvard University 2018 Harvard University 2017 Harvard University 2016 Harvard University 2015 Harvard University

Dans le dernier rapport du ministère de l’Enseignement supérieur sur les chiffres de réussite des étudiants dans les universités françaises, on apprend notamment que seulement 27% des étudiants entrés en première année de licence en 2008 ont obtenu leur licence trois ans plus tard, et que 12% des étudiants doivent passer par une année supplémentaire pour valider leur diplôme. "L'âge d'obtention du baccalauréat et surtout la série du baccalauréat sont les variables qui influent le plus sur la réussite en licence", précise le ministère. Mais l'université dans laquelle s'inscrit l'étudiant a aussi son importance. Et c'est donc l'université d'Angers qui arrive en tête de notre classement, suivie par l'université de La Rochelle puis celle de Chambéry.

Etablissement Taux de réussite

en trois ans observé (en %) Taux simulé (en %) Valeur ajoutée

(en points) UNIVERSITE ANGERS 58,7 45,4 13,3 UNIVERSITE LA ROCHELLE 53,1 41 12,2 UNIVERSITE CHAMBERY 54,6 43,3 11,3 UNIVERSITE CLERMONT FERRAND 1 46,8 35,8 11 UNIVERSITE LYON 2 56,9 46,4 10,5 UNIVERSITE PAU 52,2 42,1 10 UNIVERSITE EVRY VAL D ESSONNE 44,8 34,8 10 UNIVERSITE BRETAGNE SUD 54,9 45,2 9,7 UNIVERSITE PERPIGNAN 47,2 38,1 9,1 CUFR NORD EST MIDI PYRENEES 52,7 44,1 8,5

Ce classement est basé sur la valeur ajoutée de chaque université calculée par le ministère de l'Enseignement supérieure. La valeur ajoutée correspond à l’écart entre le taux de réussite constaté et le taux simulé. Ce dernier présente la réussite attendue de l’université au vu du niveau national et du profil des étudiants (sexe, origine socioprofessionnelle, série du baccalauréat, âge et ancienneté d’obtention, groupe disciplinaire d’inscription en L1). "La valeur ajoutée permet de situer une université par rapport à la moyenne nationale, une fois pris en compte les effets de structure", explique le ministère. Pour ne pas biaiser les résultats, les chiffres choisis sont ceux qui concernent les étudiants ayant réalisé leur trois années d'étude dans la même université.

Si l'on prend en compte uniquement le taux de réussite observé, le classement est légèrement chamboulé. Dans ce cas, l'université d'Angers reste en tête mais c'est l'université Lyon 2 qui occupe la deuxième place sur le podium. Elle est suivie par l'université Grenoble 3 (qui n'affiche pourtant une valeur ajoutée que 3,3 points), l'université Bretagne sud et l'université de Chambéry.

Selon les chiffres publiés par le ministère, 27,2% des étudiants inscrits en L1 en 2008-2009 obtenaient leur licence trois ans plus tard. C’était alors les femmes qui réussissaient le mieux avec un taux de réussite de 30,6% soit 8,9 points de plus que les hommes. De la même façon, les élèves issus de familles très favorisées avaient plus de chances de décrocher leur licence (32,1%) que ceux issus de familles défavorisées (20,9%).

Sur la période 2008-2012, l’université Clermont Ferrand 1 arrivait en tête avec la plus forte valeur ajoutée soit 18,7. Elle était suivie par l’université d’Angers puis celles de La Rochelle, Lyon 2 et l’université Nord-Est Midi-Pyrénées.

Etablissement Taux de réussite

en trois ans observé Taux simulé Valeurs ajoutée

(en points) UNIVERSITE CLERMONT FERRAND 1 58,30% 39,60% 18,7 UNIVERSITE ANGERS 61,40% 46,20% 15,2 UNIVERSITE LA ROCHELLE 56,50% 41,80% 14,7 UNIVERSITE LYON 2 58,10% 44,70% 13,4 CUFR NORD-EST MIDI-PYRENEES 56,80% 44,70% 12

Entre masters, licences professionnelles et DUT, les universités accueillent plus de 60% des étudiants français. Le ministère de l’Enseignement supérieur a récemment publié des indicateurs sur la situation professionnelle des étudiants diplômés en 2014. Les taux d’insertion étaient alors de 91% en deux ans pour les masters LMD et 97% pour les master enseignement, 30 mois également après l’obtention du diplôme. En licence professionnelle, un taux d'insertion à deux ans (après l'obtention du diplôme) de 93% a été constaté dans la dernière enquête chiffrée fournie par le ministère de l'Enseignement supérieur. Des taux similaires à ceux de l'année précédente. Les chiffres communiqués à l'issue de la précédente enquête annuelle (diplômés de 2012) nous avaient d'ailleurs permis d’établir un classement par filières des universités offrant aux étudiants les meilleures chances de trouver un emploi à l’issue de leur formation. Bien que beaucoup d'établissements affichent alors un taux d'insertion supérieur à 90%, l'Université Lyon 2 se distingue alors dans notre classement, avec ses 100% dans les filières Sciences, Technologie et Santé.

Université Taux d'insertion professionnelle

des masters Filières Droit, Economie et Gestion BRETAGNE-SUD 96% LORRAINE AMIENS-PICARDIE 95% RENNES 2-HAUTE-BRETAGNE SAINT-ETIENNE-JEAN-MONNET CLERMONT-FERRAND 1 MULHOUSE ORLEANS PAU 94% BESANCON PERPIGNAN PARIS 1 SORBONNE Moyenne nationale 91% Filières Lettres, Langues et Arts CERGY-PONTOISE 94% ROUEN SAINT-ETIENNE-JEAN-MONNET PARIS 3 93% DIJON PARIS 7 92% Moyenne nationale 87% Filière Sciences humaines et sociales TOULOUSE 3 97% AMIENS-PICARDIE 96% CERGY-PONTOISE PARIS 4 93% PARIS 7 Moyenne nationale 88% Filières Sciences, Technologies et Santé LYON 2 100% TOULOUSE 1 98% LE MANS-MAINE 96% Moyenne nationale 90%

Ces chiffres du ministère portent sur les diplômés 2012 de master. A été prise en compte la situation professionnelle des anciens étudiants 30 mois après l’obtention du diplôme s'ils n'ont pas poursuivi ou repris leurs études dans les deux ans.

Deux classements internationaux sont particulièrement scrutés chaque année : le classement de Shanghai et le classement QS, établi par une société britannique. Le palmarès CWUR, publié par une université d'Arabie Saoudite, permet également de se faire une idée de la place des établissements français dans le monde. Parmi les universités systématiquement classées, on retrouve notamment l'université Pierre et Marie Curie (désormais intégrée à la Sorbonne université) et l'Ecole normale supérieure ou Polytechnique. Voici le rang des établissements français dans ces différents classements, dans la limite des 200 premiers établissements à l'échelle mondiale :

Classement de Shanghai (2021) :

Rang Etablissement 14 Université Paris-Sarclay 36 Université PSL (Paris Sciences & Lettres) 39 Université de la Sorbonne 65 Université de Paris 99 Université de Grenoble-Alpes 101-150 Université d'Aix-Marseille 101-150 Université de Strasbourg 151-200 Université de Montpellier

Classement QS (2021) :

Rang Etablissement 52 Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Paris 61 Ecole polytechnique, Palaiseau 83 Sorbonne, Paris 138 CentraleSupélec, Saint-Aubin 161 Ecole Normale Supérieure de Lyon

Classement Times Higher Education (2021) :

Rang Etablissement 46 Université PSL (Paris Sciences et Lettres) 87 Ecole Polytechnique 87 Sorbonne 136 Université de Paris

Classement CWUR (2021-2022) :

Rang Etablissement 21 Université PSL Ecole polytechnique 32 Université Paris-Saclay 36 Sorbonne Université 41 Institut polytechnique de Paris 119 INSEAD Paris Diderot 138 Grenoble Alpes Université 148 Université de Strasbourg 157 Aix-Marseille Université 168 Université de Montpellier 175 Ecole nationale d'administration

Université Paris-Sud, Université PSL (Paris Sciences & Lettres), Sorbonne Université, Paris Diderot, Ecole Normale Supérieure, Ecole polytechnique, Ecole normale supérieure, CentraleSupélec, Paris-Saclay, Ecole Normale, Mines - ParisTech, mais aussi Ecole Normale Supérieure de Lyon ou universités de Strasbourg, Grenoble, Aix-Marseille... Les facs françaises sont nombreuses dans les grands classement internationaux, mais dans tous ces palmarès de facs, les établissements hexagonaux sont la plupart du temps classés loin derrière les Américains et les Britanniques, qui occupent une large partie du tableau.