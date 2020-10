Couvre-feu en France : c'est acté ? Paris, Lyon, Marseille, quelles villes concernées ?

L'annonce du couvre-feu fait son chemin dans l'esprit du gouvernement selon plusieurs sources. À Paris, Lyon ou encore Marseille, les zones en alerte maximale pourraient subir une restriction des libertés.

Les chiffres des nouvelles contaminations, des nouvelles hospitalisations et des décès augmentent inexorablement, malgré les mesures déjà en place depuis un certain temps. Fermeture anticipée, puis totale, des bars, baisse de la jauge maximale des rassemblements... Les métropoles sont désormais nombreuses à subir de nouvelles restrictions fortes, mais cela, apparemment, ne suffit plus. "Nous sommes dans une deuxième vague forte", tranchait Jean Castex ce lundi sur le plateau de Franceinfo, comme pour justifier ce changement de braquet du gouvernement, à nouveau ouvert aux restrictions de liberté après un été passé à répéter qu'un reconfinement n'était pas envisagé. "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux", a lancé le Premier ministre, comme pour préparer le terrain à Emmanuel Macron, qui doit à son tour intervenir à la télévision, ce mercredi sur TF1 et France 2.

"On voit bien que jusqu'ici, les 'incitations' ne fonctionnent pas"

Selon des informations du Point, du Monde, de LCI, BFMTV et Franceinfo réunis, l'hypothèse d'un couvre-feu est bel et bien sur la table, dernière option avant des reconfinements locaux. Trois heures de début auraient même déjà été dégagées : 20h, 22h ou 23h. "Quand le président parle, c'est signe d'un durcissement", annonce au Monde un conseiller du chef de l'Etat. Le Conseil de défense de ce mardi matin, consacré à la stratégie de la France face à cette hausse inquiétante de la circulation du virus, réunissait Emmanuel Macron, Jean Castex ainsi que plusieurs ministres et devait entériner les décisions prochainement annoncées aux Français. Un couvre-feu dans les zones d'alerte maximale, comme à Paris, Marseille, Lille ou Lyon, permettrait enfin d'infléchir la courbe, à en croire l'épidémiologiste suisse Antoine Flahault, pour qui l'exécutif n'a pas beaucoup d'autres alternatives. "Pour réduire les contacts, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que le confinement, mais celui-ci peut se décliner de différentes façons", explique-t-il, toujours au Monde.

La priorité est donc d'éviter un reconfinement local et ne pas remettre l'économie à l'arrêt. Ce dernier permettrait de limiter les déplacements nocturnes comme les réunions de famille, d'amis ou encore les fêtes chez les jeunes que le gouvernement ne peux absolument pas empêcher.

"Il faut montrer les services de police dans la rue"

En mettant en place un éventuel couvre-feu, le gouvernement se met également en danger avec le potentiel non respect de cette mesure. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, demande même de l'aide au ministre de l'Interieur, Gérald Darmanin en cas d'instauration d'une telle mesure pour faire respecter l'ordre. Il faut montrer les services de police dans la rue", dit-il, mais aussi "faire appel à la réserve civique, remettre des agents RATP et SNCF dans les gares". Le patron des députés Union des démocrates et indépendants Jean-Christophe Lagarde estime de son côté que "la France n'a pas les effectifs de police pour faire appliquer un couvre-feu".

Déjà instauré en Guyane, la région d'outre-mer "va nettement mieux" selon les mots du député de la 1ère circonscription Gabriel Serville au micro de RTL avec une baisse significative des cas en trois semaines même si la mesure n'a pas été acceptée totalement par la population. Le député met d'ailleurs en garde sur l'application de cette mesure dans des villes drastiquement différentes. "La Guyane n'a pas vraiment l'habitude de vivre la nuit, ce qui n'est pas le cas des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille".

La situation dans les hôpitaux des grandes métropoles et surtout à Paris invite à la considération de cette possibilité du couvre-feu, quand bien même le gouvernement serait encore frileux à l'idée de restreindre à nouveau les allers et venues des Français. "La vie privée, c'est un gros sujet d'inquiétude. Les soirées estudiantines, les réunions familiales. Mais on ne peut rien interdire", a glissé à BFM TV un autre conseiller présidentiel, qui juge que "l'action politique s'arrête au seuil de la porte des Français". Qu'attendre, alors, de la prise de parole d'Emmanuel Macron ce mercredi soir ? "Le président veut aussi que les Français se rendent compte que leurs efforts payent, des territoires repassent en vert", ajoute ce conseiller, évoquant la volonté du chef de l'Etat de faire preuve de pédagogie, à l'heure où "les gens ne comprennent plus rien".

Reste qu'Emmanuel Macron ne pourra probablement pas en rester aux simples injonctions et à inciter les Français, encore et toujours, à respecter les mesures barrières et le port du masque. "On voit bien que jusqu'ici, les 'incitations' ne fonctionnent pas", se désole un membre de l'entourage du président.

L'idée d'un couvre-feu à Paris est apparue en premier lieu compte tenu de la présence de la capitale parmi les zones d'alerte maximale. Ce statut oblige déjà les bars et les salles de sport à fermer, mais il pourrait bientôt imposer la mise en place d'un couvre-feu dans l'ensemble de la ville. A Paris, les indicateurs mesurant la propagation du Covid-19 continuent de se dégrader : le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid est désormais de 42% et le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) atteint le chiffre record de 413. Ces chiffres font naturellement de Paris la ville la plus exposée au couvre-feu.

Comme à Paris, les indicateurs liés au Covid-19 ne sont pas bons à Marseille, également en zone d'alerte maximale. La cité phocéenne fait face à un taux d'incidence de 221. Le département des Bouches-du-Rhône présente le plus haut taux de personnes hospitalisées pour Covid-19 avec 142 hospitalisations au 12 octobre. Dans ce contexte, un couvre-feu ne peut pas être exclu, à quelques heures des nouvelles annonces d'Emmanuel Macron.

En alerte maximale depuis plusieurs jours, la métropole de Lyon pourrait également être concernée par l'hypothèse d'un couvre feu notamment à cause de l'augmentation des patients dans les services de réanimation. Son maire Grégory Doucet n'est pas contre l'idée mais ne veut pas un simple empilement des mesures. "Il faut regarder quelles seraient les conditions de ce couvre-feu. Je l'ai dit à Jean Castex (le 1er Ministre) il y a quelques jours, on a besoin (les élus locaux) d'avoir des données qui nous permettent d'anticiper et aussi d'avoir une analyse des mesures qui ont déjà été prises. Et ainsi de pouvoir tirer des leçons de ces mesures. Parfois, on a un peu l'impression qu'on est dans un empilement de mesures, sans savoir si la mesure d'avant a permis d'empêcher la propagation du virus."

Vous l'ignorez peut être mais le couvre-feu est déjà présent sur l'un des territoires français, la Guyane. Mise en place en mars dernier dans plusieurs grandes villes comme à Cayenne (interdiction de sortir de 17h à 5h au plus fort de la crise, désormais de 23h à 5h), la mesure a été efficace selon Clara de Bort, directrice générale de l'ARS Guyane. Selon les chiffres de l'ARS, le nombre de contaminations a baissé en 4-5 jours et les hospitalisations ont diminué une quinzaine de jours après l'instauration de la mesure.

Si l'idée du couvre-feu a bel et bien été évoquée par le gouvernement, à en croire plusieurs médias, Le Point croit savoir que le sujet est même un peu plus avancé. Des heures de début de couvre-feu auraient déjà été envisagées, avec trois possibilités : 20 heures, 22 heures ou 23 heures. Des dérogations seraient bien entendues possibles pour les personnes travaillant en soirée ou encore les motifs familiaux impérieux, à l'image de ce qui était en vigueur lors du confinement.

Si couvre-feu il y a dans plusieurs métropoles, le gouvernement n'envisage pas de le mettre en place ce dernier pendant plusieurs semaines mais plutôt de l'installer pendant une quinzaine de jours pour pouvoir laisser le temps d'installer la mesure. "Il pourrait être envisagé de procéder à un couvre-feu pour une durée limitée par exemple de quinze jours dans un nombre limité de métropoles."

Plusieurs mesures sont à l'étude du côté du gouvernement, le couvre-feu en est une, la bulle sociale l'est également. Cette dernière a été mise sur la table par le Conseil scientifique il y a quelques semaines à l'image de ce qui a pu être fait en Belgique où cette mesure a été appliquée avec un jauge limitée à quatre personnes. Pour faire simple, chaque foyer doit choisir un nombre limité de personnes avec lesquelles il aura un contact rapproché. Une mesure qui fait débat en France comme expliquait l'épidémiologiste Martin Blachier sur France Info. "La mesure qui est de ne pas être plus de quatre, cinq ou six en même temps est beaucoup plus contraignante que le port du masque"