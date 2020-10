"DIRECT. Couvre-feu : les nouveaux départements, la carte... 46 millions de Français concernés"

COUVRE FEU. 38 départements sont venus s'ajouter aux zones déjà concernées par le couvre-feu, qui impacte désormais 46 millions de Français. Carte, précisions sur la mesure et infos en direct.

09:14 - "Ne soyons pas trop gaulois, acceptons" le couvre-feu Alors que le Grand Est compte désormais plusieurs de ses départements en zone de couvre-feu, le président de la région a appelé les habitants au respect de la mesure prise par le gouvernement, car la situation sanitaire se dégrade. "Les chiffres sont implacables et on les voit progresser maintenant depuis quelques semaines", a expliqué Jean Rottner à Franceinfo. Et d'ajouter : "Ne soyons pas trop gaulois, acceptons-la ! Restons très humble parce que cette épidémie, cette maladie aujourd'hui, on ne la maîtrise pas".

09:03 - "La dernière sortie avant le tunnel" Le gouvernement a donc choisi d'étendre le couvre-feu à de nouveaux départements : la mesure concerne désormais une majorité de Français. Un nouveau tour de vis qui n'a rien d'anodin et qui pourrait constituer la dernière étape avant un éventuel reconfinement. Un proche d'Emmanuel Macron assure que la prise de parole de Jean Castex, hier soir, était "la dernière sortie avant le tunnel", le "tunnel" étant bien entendu le confinement. Un autre proche du chef de l'Etat abonde dans ce sens, tout en donnant davantage de détails : "Si ça doit avoir lieu, les reconfinements doivent être ciblés, territorialisés. Mais on ne peut pas infliger aux Français et à l’économie le même traitement qu’au mois de mars dernier".

22/10/20 - 23:49 - Docteur Jérôme Marty : "Le virus nous a échappé" FIN DU DIRECT - Pour le médecin généraliste et président du syndicat professionnel des médecins UFML, le Docteur Jérôme Marty interrogé sur CNews, cette mesure de couvre-feu "ne va pas assez loin". Il a ajouté : "On a perdu du temps, on continue à perdre du temps." Selon lui, "on ne prend pas la mesure de la spécificité de cette deuxième vague, qui est le fait que le virus est partout, dans toutes les régions", et il a insisté sur le fait que "le virus nous a échappé".

22/10/20 - 23:35 - Frédéric Valletoux : "Si ces mesures partielles ne suffisent pas, on ne pourra pas exclure un reconfinement" Dans les colonnes du Figaro ce jeudi, Frédéric Valletoux, le président de la Fédération des hôpitaux de France, a lui aussi réagi aux mesures prises par le gouvernement. Il a confirmé "qu'il fallait aller plus loin". Et de développer : "Tant que les hôpitaux peuvent tenir, cette réponse graduée et proportionnée territoire par territoire est la bonne méthode. Si ces mesures partielles ne suffisent pas, on ne pourra pas exclure un reconfinement dans les zones les plus tendues. Ne pas le faire, ce serait accepter que les lignes hospitalières soient débordées et que des patients ne soient pas pris en charge."

22/10/20 - 23:27 - Pour le médecin urgentiste Mathias Wargon, le couvre-feu "a l'air d'être une bonne idée" Le docteur Mathias Wargon, le chef des urgences de l’hôpital de Saint-Denis, a donné son avis quant au couvre-feu imposé à 46 millions de Français. "Ça a l'air d'être une bonne idée parce qu'on a bien vu qu'à Paris, et un peu différemment en petite couronne, les taux d'incidence ont augmenté d'abord chez les 20-29 ans, puis chez les 30-39 ans, donc on a bien vu que c'était cette classe d'âge qui était vecteur de l'épidémie", a-t-il souligné. ▶ #COVID19.



???? Dr @wargonm : le #CouvreFeu "a l'air d'être une bonne idée" pour lutter contre la propagation de l'épidémie.



???? #Le20HdeDariusRochebin avec @DariusRochebin sur LCI. pic.twitter.com/VnILrYw3ik — LCI (@LCI) October 22, 2020

22/10/20 - 23:16 - Le maire de Dijon aurait préféré qu'on "laisse le temps aux mesures de s'appliquer " Interrogé sur franceinfo ce jeudi, François Rebsamen, le maire de Dijon, "prend acte" de la mesure de couvre-feu annoncée par Jean Castex. Toutefois, l'élu socialiste aurait préféré "qu'on laisse le temps aux mesures de s'appliquer pour qu'on en mesure l'efficacité."

22/10/20 - 22:43 - Secteur du théâtre privé : "Tout le monde est dans le même bateau" Dans une interview accordée à franceinfo, Bertrand Thamin, président du syndicat national du théâtre privé, a déclaré : "Que ce soit la musique, l'humour, la variété, le théâtre, les cabarets et que ce soit sous forme privée ou subventionnée, tout le monde est dans le même bateau. On avait eu le sentiment d'être un peu oublié avant l'allocution du président Macron, d'où un sentiment d'injustice." Et d'ajouter : "J'ai le sentiment que le Premier ministre et le ministre de la Culture ont remis les choses dans l'ordre en faisant un peu de concertation et un peu de psychologie vis-à-vis d'un secteur encore très rudement touché."

22/10/20 - 22:34 - "On n'est pas surpris Noël Bourgeois, le président du Conseil départemental des Ardennes, a également réagi à l'annonce de Jean Castex, auprès de franceinfo. "On n'est pas surpris, a-t-il assuré. Il me semble que c'est une mesure nécessaire pour protéger nos concitoyens, on doit préserver leur santé. C'est aussi une mesure nécessaire pour préserver notre système de santé."

22/10/20 - 22:16 - Maire de Perpignan : "Qu'a-t-on fait pour les hôpitaux ?" Louis Aliot, le maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales), a pris la parole au micro de BFMTV, après le discours de Jean Castex au sujet du couvre-feu étendu à 38 autres départements. "Qu'a-t-on fait pour les hôpitaux ? Combien de respirateurs ? Combien d'embauches ? Combien de services d'urgence on est allé soutenir, améliorer ?", a déclaré l'élu RN avant de lâcher : "Moi j'aimerais qu'on réponde à toutes ces questions." Covid-19: @louis_aliot dénonce un "manque d'anticipation qui met clairement la compétence et la responsabilité du gouvernement en jeu" pic.twitter.com/TuuPwg5Byb — BFMTV (@BFMTV) October 22, 2020

22/10/20 - 21:50 - Maire de Limoges : "La vraie problématique est celle de l’activité économique" Interrogé par Le Populaire du Centre, Émile Roger Lombertie, le maire de Limoges, dans la Haute-Vienne, a réagi à la mise en place du couvre-feu dans le département. "La vraie problématique est celle de l’activité économique, celle des bars et des restaurants. La seconde est celle de l’organisation de la vie de la ville et il va falloir qu’on s’adapte pour que les gens ne se retrouvent pas coincés", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Enfin, la troisième est celle des activités sportives et associatives, en intérieur et extérieur. Il y a beaucoup de choses à organiser et anticiper et on va s’y atteler dès demain pour que tout soit calé ce week-end."